Il y a trois jours, nous avons pu confirmer que le ZTE Axon 5G sera le premier smartphone commercial équipé d’une caméra frontale intégrée à l’écran, mais nous n’étions pas clairs sur les lignes de conception que la société chinoise envisageait de suivre pour façonner ce nouveau terminal.

Aujourd’hui, grâce à Ni Fei, président de l’unité commerciale mobile de ZTE, nous avons pu voir le premier rendu officiel du ZTE Axon 5G. En effet, ce n’est pas une fuite ou un design conceptuel, c’est un rendu de presse officiel qui vient directement de ZTE, et a donc une validité absolue.

En jetant un œil à l’avant, nous trouvons une finition presque plein écran. Je dis « presque » car, même si cela peut paraître autrement, on verra petits bords entourant l’écran, quelque chose de nécessaire pour des raisons structurelles. Dans l’ensemble, il est clair que l’intégration de la caméra frontale dans l’écran élimine toute trace d’encoche ou d’îlot flottant, et améliore considérablement l’attractivité du ZTE Axon 5G.

À l’arrière, nous voyons un îlot rectangulaire où se trouvent les quatre caméras du ZTE Axon 5G. Ses spécifications complètes n’ont pas encore transpiré, mais on dit que le capteur principal sera de 64 MP et cela sera accompagné d’un grand angle de 8 MP. Les deux autres appareils photo pourraient fonctionner comme téléobjectif et comme capteur de profondeur.

ZTE Axon 5G: un milieu de gamme « premium » vraiment innovant

De par sa conception et son innovation, nous pourrions penser que le ZTE Axon 5G sera un smartphone haut de gamme, mais rien n’est plus éloigné de la vérité. ZTE a choisi de le configurer avec un SoC Snapdragon 765G, une puce qui, comme nos lecteurs habituels s’en souviendront, nous permet de l’encadrer dans le milieu de gamme « premium ».

Le SoC Snapdragon 765G propose, dans des lignes générales, performances similaires à celles d’un SoC Snapdragon 845, ce qui signifie qu’il est derrière le Snapdragon 855. Malgré ce que cela peut paraître, c’est une puce capable d’offrir un haut degré de fluidité avec n’importe quelle application actuelle, et même de déplacer des jeux exigeants sans aucun problème, mais pourquoi ZTE a-t-il décidé de monter cette puce et non un Snapdragon 865?

La clé est d’équilibrer les coûts. Le ZTE Axon 5G est un terminal qui utilise la technologie Visionox de dernière génération à l’écran, ce qui représente un coût important. L’ajout, en plus, d’un SoC Snapdragon 865 implique la prise en charge de deux dépenses importantes, celle de ladite puce elle-même, et celle de l’ajout d’un modem 5G (Snapdragon X55). Évidemment de dire que cela aurait fait monter en flèche le coût de production du ZTE Axon 5G à un niveau inacceptable.

En montant le SoC Snapdragon 765G dans le ZTE Axon 5G, la société chinoise réduit considérablement les coûts de production tout en maintenant, dans le même temps, un bon niveau de performances et une compatibilité avec la norme 5G.

En ce qui concerne le reste de ses spécifications, on dit que le ZTE Axon 5G aura 6 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage dans votre configuration de base, mais vous pouvez passer à une configuration de 12 Go et 256 Go. Son écran aura une taille de 6,92 pouces et utilisera un panneau de type OLED avec une résolution FullHD +.