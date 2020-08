Cette semaine, Microsoft a annoncé que la Xbox Series X serait lancée en novembre et que le titre de lancement phare de la console, Halo Infinite, avait été reporté à 2021.

Sans un seul jeu de première partie lancé en 2020, la Xbox Series X aura du mal à rivaliser avec la PS5, en particulier lorsque Sony a déjà une énorme avance sur Microsoft.

343 Industries n’aurait pas retardé Halo Infinite à moins que cela ne soit absolument nécessaire, mais la décision pourrait avoir un impact énorme sur toute la génération de consoles.

Microsoft a largué deux bombes mardi après-midi – une plutôt petite et une incroyablement grande.

La petite bombe était la confirmation que la Xbox Series X sera lancée en novembre, comme tout le monde s’y attendait. Après tout, la Xbox One a été lancée le 22 novembre 2013 et la 360 a été lancée le 22 novembre 2005. Le lancement en novembre donne aux consommateurs plus d’un mois pour récupérer la console avant Noël. Selon toute vraisemblance, Sony choisira également de lancer la PlayStation 5 en novembre, probablement une semaine avant ou après la Xbox Series X.

La deuxième bombe, beaucoup plus grande, était que Halo Infinite a été reporté à 2021. Ceci est important pour un certain nombre de raisons et pourrait finir par avoir un impact profond sur toute la génération de consoles.

Il y a deux points importants que je dois souligner avant de poursuivre. Tout d’abord, la plupart des consoles ont des files d’attente de lancement terribles. Il y a des exceptions à cette règle – Super Mario 64, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et, ironiquement, Halo: Combat Evolved, pour n’en nommer que quelques-uns – mais la plupart des consoles ont la chance de se lancer avec un jeu qui résiste à l’épreuve de temps. Après tout, combien d’entre nous parlons encore de Killzone: Shadow Fall ou Ryse: Son of Rome? Les bons titres de lancement ont peu ou pas d’effet sur la viabilité ou le succès à long terme d’une console de jeu.

Deuxièmement, si le développeur Halo Infinite 343 Industries déterminait que retarder leur jeu était dans le meilleur intérêt de l’équipe travaillant sur le jeu et des fans qui finiront par payer 60 $ pour cela, alors il fallait le faire. Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer à Halo Infinite cet automne, mais je souhaite à l’équipe bonne chance dans les mois à venir.

Mise à jour du développement Halo Infinite pic.twitter.com/TFZvXhRN9f – Halo (@Halo) 11 août 2020

Mais si l’on met de côté la question de savoir si retarder Halo Infinite est une bonne idée ou un plan d’action nécessaire, à ce jour, Microsoft n’a pas un seul jeu Xbox propriétaire prévu pour le reste de 2020. Sony n’est pas dans un position particulièrement forte elle-même, étant donné que Spider-Man: Miles Morales est le seul jeu exclusif de première partie prévu pour être lancé sur la PS5 avant la fin de l’année, mais gardez à l’esprit que Sony a totalement dominé la génération actuelle. Au dernier décompte, Sony avait vendu 110 millions de consoles PS4 aux 48 millions de Xbox One. Et maintenant, au lieu de lancer cette génération en beauté, la Xbox Series X sera lancée sans jeu phare cet automne.

La raison pour laquelle cela pourrait être un problème pour Microsoft est que la société a mal vendu la Xbox Series X en tant que mise à niveau nécessaire. J’ai déjà longuement écrit à ce sujet, mais il est clair que la Xbox Series X n’est qu’une partie de l’équation de la stratégie de nouvelle génération de Microsoft, et peut-être la partie la moins importante. Microsoft souhaite que les gens s’abonnent au Xbox Game Pass et jouent à leurs jeux n’importe où avec le streaming de jeux xCloud.

Même si Halo Infinite avait été lancé cet automne, cela aurait été sur Xbox One et PC, ainsi que sur tout appareil Android si vous vous abonnez à Xbox Game Pass Ultimate. Mais, en théorie, le tout nouveau Halo a été conçu pour la Xbox Series X, et cela seul aurait vendu des consoles. Halo n’a peut-être pas le même cachet qu’il y a dix ans, mais il ne fait aucun doute que les fans se seraient précipités pour acheter une nouvelle console s’ils savaient que c’était le meilleur endroit pour jouer une nouvelle entrée. Maintenant, ils ont une raison de moins de mettre à niveau cet automne. Si quoi que ce soit, obtenez simplement un abonnement Xbox Game Pass Ultimate et les dizaines de jeux qu’il comprend pour 15 $ / mois et économisez quelques centaines de dollars.

Pendant tout ce temps, Sony a clairement indiqué que la PS5 serait le seul endroit où jouer à ses derniers et meilleurs jeux. Je ne porte aucun jugement sur la stratégie qui est la meilleure, la plus intelligente ou la plus conviviale (du moins pas ici), mais il est difficile d’argumenter contre la stratégie de Sony étant la plus claire des deux. Si vous voulez jouer au prochain Horizon, au prochain Ratchet & Clank ou au prochain Gran Turismo, vous devez passer à la PS5. Oh, et sur la base des chiffres de vente, il y a de fortes chances que vous ayez une PS4, alors pourquoi ne pas rester sur place et garder vos trophées et amis.

Microsoft n’a pas besoin d’un doublé pour rattraper Sony. Il faut un grand chelem. La perte de Halo Infinite en tant que titre de lancement laisse la porte grande ouverte à Sony pour passer à une nouvelle génération sans aucun obstacle, à l’exception d’une disparité de prix choquante, qui pourrait encore être dans les cartes avec la Xbox Series S.Mais si Microsoft ne l’a pas un as dans le trou cet automne, Sony pourrait construire une avance insurmontable avant même que la génération ne commence vraiment.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.