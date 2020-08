Rich Barton, PDG du groupe Zillow. (Photo de groupe Zillow)

Les gens passent beaucoup plus de temps à la maison pendant la pandémie. Et c’est une bonne nouvelle pour le groupe Zillow.

Le géant de l’immobilier en ligne a publié jeudi des résultats financiers meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre avec 768 millions de dollars de revenus, en hausse de 28% d’une année sur l’autre. L’action de la société de Seattle s’échangeait de plus de 16% vendredi et a plus que doublé son cours depuis mars.

Les affaires semblaient un peu sombres pour Zillow alors que les entreprises du monde entier étaient aux prises avec la pandémie COVID-19 plus tôt cette année. Dans le cadre de son livre de jeu sur les coronavirus, Zillow a réduit ses dépenses de 25% cette année, gelé les recrutements dans toute l’entreprise et réduit presque toutes les dépenses marketing.

Mais le marché immobilier américain a rebondi, en partie grâce à des taux hypothécaires historiquement bas et au passage au travail à distance alors que les gens recherchent de nouvelles maisons.

Cela contribue à générer du trafic vers les applications mobiles et les sites Web de Zillow, qui ont attiré un record de 218 millions d’utilisateurs uniques mensuels moyens au dernier trimestre, en hausse de 12% sur un an.

Lors de l’appel de résultats de la société avec les analystes, le PDG de Zillow, Rich Barton, a déclaré que c’était le début du «grand remaniement» alors que la pandémie modifiait notre façon de penser à la maison. Il a déclaré que les familles passent en moyenne neuf heures de plus par jour à la maison, tandis que des équipements tels qu’une cour arrière sont devenus plus souhaitables que les parcs et les gymnases à proximité.

Des millions de personnes envisagent de se développer, de réduire leurs effectifs, de se rapprocher de leur famille, de s’éloigner du bureau et d’autres changements liés à la maison, a déclaré Barton.

Nous n’allons pas simplement revenir à la façon dont les choses étaient. Il s’agit d’un changement tectonique que nous prévoyons de jouer dans les années à venir.

«De nouvelles habitudes et normes se forment rapidement en ce moment. Dans de nombreux cas, comme pour le travail à domicile, nous avons trouvé des moyens de vivre et de travailler meilleurs, plus efficaces et plus sains », a-t-il ajouté. «Nous n’allons pas simplement revenir à la façon dont les choses étaient. Il s’agit d’un changement tectonique que nous prévoyons de jouer dans les années à venir. »

Le géant de l’immobilier de Seattle, Redfin, a également battu les estimations de ses bénéfices trimestriels la semaine dernière alors que le marché immobilier américain rebondissait. Redfin et Zillow suivent une tendance à l’accession à la propriété et au faible taux de rotation des logements, ce qui stimule la demande avec une offre réduite. Le recensement américain a rapporté la semaine dernière que les taux d’accession à la propriété ont augmenté d’une année à l’autre de 64% à 68%, le niveau le plus élevé depuis 2008 et l’une des plus fortes augmentations de l’histoire.

Barton a déclaré que Zillow était bien positionné pour capitaliser non seulement sur les récents vents favorables de l’immobilier, mais aussi sur le passage global au numérique qui est accéléré par la pandémie. Zillow investit dans l’expérience d’achat à domicile virtuel avec des visites à domicile en 3D et d’autres outils en ligne qui sont de plus en plus utilisés ces derniers mois.

«Aucune entreprise de notre secteur n’est mieux placée que Zillow pour faire face aux changements sismiques dans l’adoption de la technologie», a déclaré le PDG. «Zillow a recréé ce que signifiait rechercher et trouver un bien immobilier, et nous investissons maintenant pour recréer et numériser la transaction elle-même.»

Barton a cofondé Zillow en 2005 – il est revenu en tant que PDG l’année dernière – alors que la société construisait une entreprise médiatique de premier plan, aidant à connecter les acheteurs de maisons avec les agents immobiliers. Mais il a fait un grand changement en 2019 avec le lancement des offres Zillow, ou ce que Barton a appelé «Zillow 2.0».

Zillow achète et vend maintenant des maisons via les offres Zillow, qui, selon la société, pourraient un jour générer 20 milliards de dollars de revenus annuels.

(Photo de Zillow)

Zillow a suspendu les offres Zillow au début de l’épidémie de COVID-19, mais le programme est maintenant actif sur les 24 marchés où il opérait.

Le segment «Maisons» de Zillow, qui comprend les offres Zillow, a généré 454 millions de dollars de revenus au dernier trimestre avec une perte de 80 millions de dollars, avant impôts sur les bénéfices. La société a vendu 1 437 maisons et acheté 86 maisons, terminant le trimestre avec 440 maisons à son bilan.

Barton a déclaré que la pandémie «met en évidence certains des avantages de travailler avec les offres Zillow», qui permet aux clients de demander des offres en espèces pour leur maison directement à Zillow sur son site Web.

«Zillow Offres aide probablement à graisser les dérapages du grand remaniement», a-t-il déclaré.

Les revenus de la branche Premier Agent de la société ont baissé de 17% à 192 millions de dollars – la baisse était principalement due à une remise offerte aux agents par Zillow en mars – mais l’entreprise a également atteint des taux de rétention records et des revenus mensuels récurrents en juin.

«Nous pensons que nous sommes le bénéficiaire démesuré de la fidélisation des agents en ce moment alors qu’ils recherchent de nouveaux clients, simplement parce que les gens ont moins d’endroits où aller pour faire leurs achats et que les agents ont moins d’endroits pour obtenir une visibilité sur les clients», a déclaré Barton.

Barton, qui était un partenaire de capital-risque chez Benchmark et est administrateur du conseil d’administration de Netflix, a déclaré que l’immobilier en général était «à la traîne dans l’adoption de la technologie moderne», avant même la pandémie. Et il pense que Zillow est bien placé pour la prochaine évolution de l’industrie.

«Je crois que nous sommes au début d’un cycle de re-plateforme complète… et une nouvelle fondation pour l’industrie en cours de construction», a déclaré Barton. «Nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet. Et nous sommes ravis que nous soyons en mesure de pouvoir simplement avoir le talent et d’embaucher le talent qui est capable d’imaginer à quoi cela ressemble et de faire en sorte que tout fonctionne ensemble. «

Parlant de talent, Zillow a introduit la semaine dernière une nouvelle politique permettant à environ 90% de ses employés de travailler à domicile, au moins une partie du temps, indéfiniment. Cela prolonge considérablement une décision prise par l’entreprise fin avril en réponse à la pandémie de coronavirus.

. a rendu compte jeudi de l’impact des politiques de travail à distance sur le centre-ville de Seattle, où Zillow et d’autres entreprises technologiques sont basées.