Ryan Reynolds devrait jouer dans la comédie monstre Conseils parentaux quotidiens. L’acteur a une liste chargée de projets à venir, avec des superproductions attendues comme Free Guy et The Hitman’s Wife’s Bodyguard, dont la sortie est prévue. Il commencera bientôt à travailler sur Red Notice, qui co-stars Dwayne Johnson et Gal Gadot, en plus de son implication dans les mises à jour de A Christmas Carol and Clue.

Maintenant, Variety rapporte que Reynolds produira et jouera dans Everyday Parenting Tips, une comédie monstre pour Universal Pictures. Le film sera basé sur un court essai humoristique de Simon Rich, publié dans The New Yorker plus tôt cette année. L’essai se concentre sur un père offrant des conseils sur ce qu’il faut dire lorsqu’un enfant croit qu’un monstre se cache sous son lit. Cette configuration relativement simple est compliquée par le fait qu’il y a en fait un soulèvement de monstres dans le monde, déchaînant des créatures avec des noms comme Gorgog the Annihilator et Ctharga the Eater of Souls. Rich écrit le scénario de Everyday Parenting Tips, ainsi que la production aux côtés de l’équipe de Phil Lord et Chris Miller. Paul King, qui a dirigé les films de Paddington acclamés par la critique, sera le réalisateur de la comédie.

Rich, qui a également écrit la nouvelle sur laquelle est basé An American Pickle, a travaillé pour Saturday Night Live en tant qu’écrivain de 2007 à 2011. Il est également le créateur et producteur exécutif de la série TBS Miracle Workers, qui met en vedette Daniel Radcliffe et Steve Buscemi . L’essai de Rich est rédigé sous la forme de questions et réponses, dont le ton est souvent sardonique. Cela pourrait être de bon augure pour l’adaptation; en ce que cela permet facilement à Reynolds de fournir la narration humoristique pour laquelle il est devenu connu grâce aux films Deadpool et 6 Underground. S’il peut être difficile d’imaginer comment certaines œuvres écrites peuvent se traduire sur grand écran, Conseils parentaux quotidiens semble être un ajustement parfait.

