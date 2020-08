Un fan aux yeux d’aigle a repéré Sacha Baron Cohen en costume comme Borat conduire dans la rue dans une vieille camionnette, pendant qu’une équipe de tournage le filme. Le personnage de Borat a été créé par Cohen pour sa comédie britannique à succès Da Ali G Show. L’émission, d’abord diffusée au Royaume-Uni, puis reprise par HBO pour une diffusion aux États-Unis, mettait en vedette deux des personnages les plus populaires de Cohen – Ali G et Bruno. La vanité de Cohen avec chaque personnage était qu’il interviewait des sujets sans méfiance dans le personnage comme chacun, faisant souvent des commentaires inappropriés ou offensants dans un effort pour amener le sujet à dire quelque chose d’offensant lui-même.

Cohen a fait des films comme chaque personnage, avec Borat: les enseignements culturels de l’Amérique pour faire bénéficier la glorieuse nation du Kazakhstan de loin le plus réussi des trois. Sorti en 2006, le mélange d’humour enfantin et d’approche non PC de l’interview a capturé le zeitgeist et produit de nombreuses scènes mémorables, dont une dans laquelle Cohen, en personnage, tente de kidnapper Pamela Anderson devant une foule de fans sans méfiance (Anderson était dans le bâillon). Cohen a principalement retiré le personnage au cours des années qui ont suivi, car il est immédiatement reconnaissable en raison de sa grande moustache et de ses cheveux.

Cependant, l’utilisateur de Twitter aux yeux d’aigle switzonthegreat a récemment repéré Cohen dans le personnage de Borat, conduisant dans la rue dans une vieille camionnette en mauvais état à Los Angeles. Preuve supplémentaire qu’il s’agissait en fait de Cohen dans le personnage, et non d’un fan déguisé en Borat, la voiture a été précédée d’une camionnette de tournage, avec une paire de cameramen filmant l’action. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous.

On ne sait pas pourquoi Cohen filme à nouveau en tant que Borat, car il n’y a eu aucune annonce d’une nouvelle émission de télévision ou d’un nouveau film. Cependant, Cohen a été aperçu déguisé en chanteur de country, avec un chapeau de paille et une grande barbe, faisant une farce à un rassemblement de droite en chantant des chansons racistes en juin. L’hypothèse était alors qu’il tournait de nouveaux épisodes de son émission de HBO Who Is America? mais comme il n’y a eu aucun mot sur une saison 2 de cette émission, cela ne peut pas être confirmé.

Les images partagées sur Twitter sont donc une énigme. Si Cohen filme une nouvelle émission ou un nouveau film dans le personnage de Borat, comment parviendra-t-il à tromper les interviewés, étant donné qu’il est si reconnaissable en tant que personnage? Et s’il ne filme pas une nouvelle émission, alors pourquoi est-il dans le personnage du journaliste kazakh fictif? Une possibilité est qu’il filme une publicité ou une promotion de personnage, ce que de nombreux acteurs ont fait dans le passé.

Mais cela semble peu probable, car Cohen n’est pas connu pour approuver des produits ou des marques, préférant rester farouchement indépendant. Ainsi, il semble que Cohen ait déterré l’ancien costume pour une nouvelle entreprise ou pour revisiter le personnage d’un ancien spectacle. Quoi qu’il en soit, le monde doit se préparer pour de nouvelles aventures de Borat et préparez-vous à la réaction inévitable contre ses vues dépassées et offensantes, qui ne manqueront pas de soulever la controverse, aussi satiriques qu’elles soient.

