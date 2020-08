Samsung a annoncé un programme bêta pour One UI 3.0 basé sur Android 11.Il n’est actuellement disponible que pour les développeurs utilisant les téléphones de la série Galaxy S20.Les essais publics pour One UI 3.0 devraient également commencer bientôt.

Samsung vient de lancer les téléphones Galaxy Note 20 exécutant le dernier logiciel One UI 2.5. Bien que la société n’ait pas annoncé de détails sur un déploiement plus large de One UI 2.5, elle a ouvert un programme bêta pour One UI 3.0 basé sur Android 11.

Une interface utilisateur 3.0 pour la série Galaxy S20 est actuellement en phase pré-bêta (h / t: XDA-Developers). Il n’est actuellement disponible que pour les développeurs aux États-Unis et en Corée du Sud. Samsung déclare vouloir que les développeurs s’assurent que leurs applications sont compatibles avec le dernier logiciel bêta avant de l’ouvrir au public. C’est pourquoi l’accès au programme bêta nécessitera l’approbation de Samsung dès maintenant, et les utilisateurs réguliers du Galaxy S20 ne pourront pas encore installer One UI 3.0.

Lorsque les essais publics seront ouverts, tous les utilisateurs bêta de One UI en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Pologne, en Corée du Sud et en Allemagne pourront tester le nouveau logiciel.

Actuellement, les variantes LTE et 5G des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra sont éligibles pour recevoir la mise à jour bêta One UI 3.0 aux États-Unis. Samsung a également inclus les modèles débloqués ainsi que les modèles Sprint / T-Mobile Galaxy S20 dans l’essai.

Samsung n’a encore révélé aucune fonctionnalité de One UI 3.0, mais vous pouvez vous attendre à en entendre parler dès que les aperçus des développeurs seront publiés. Les développeurs intéressés peuvent se rendre ici pour s’inscrire à One UI 3.0.

Nous mettrons à jour cet article lorsque Samsung ouvrira l’accès public à son nouveau logiciel basé sur Android 11. En attendant, vous pouvez tout savoir sur les meilleures fonctionnalités Android 11 à venir ici. Google devrait sortir la version finale d’Android 11 en septembre. Pendant ce temps, de nombreux fabricants de smartphones proposent déjà des essais bêta publics pour le logiciel. Voici une liste complète de tous les téléphones bêta d’Android 11.

