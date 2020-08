Le Samsung Galaxy M51 est apparu pour la première fois en ligne plus tôt cette année en mars, lorsque le populaire leaker @OnLeaks a partagé les rendus CAO du prochain appareil. À l’époque, nous n’avions pas beaucoup d’informations sur ses spécifications, mais les rendus ont révélé que l’appareil serait équipé d’un écran de 6,5 pouces avec un trou pour caméra selfie, un capteur d’empreintes digitales capacitif sur le panneau arrière. et USB type-c pour le chargement.

Désormais, Ishan Agarwal a réussi à obtenir plus de détails sur l’appareil, y compris des informations sur ses variantes de RAM / stockage. Selon un récent rapport de Pricebaba, le Samsung Galaxy M51 sera équipé d’un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces avec un trou pour la caméra selfie. L’appareil sera très probablement alimenté par la puce Snapdragon 730 de milieu de gamme de Qualcomm, associée à 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Samsung Galaxy M51 pourrait arriver plus tôt que prévu

Comme on le voit dans les rendus divulgués, le Samsung Galaxy M51 comprendra une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un capteur principal de 64MP, un capteur ultra grand angle de 12MP, un capteur de profondeur de 5MP et une caméra macro 5MP. . Sur le devant, l’appareil sera équipé d’un snapper selfie 32MP. Le rapport ajoute également que l’appareil comportera une énorme batterie de 7 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 25 W. Sur le plan logiciel, l’appareil exécutera One UI 2.1 de Samsung basé sur Android 10.

Alors que le Samsung Galaxy M51 semble être un smartphone standard de milieu de gamme, sa batterie de 7000 mAh lui donnera certainement un avantage sur la concurrence. Sur la base des performances du Galaxy M31, qui contient une batterie de 6000 mAh, nous pouvons supposer en toute sécurité que le Galaxy M51 offrira plus de 20 heures à l’écran et durera confortablement plus de deux jours avec une seule charge.

Pour le moment, nous n’avons aucune information officielle de Samsung concernant le moment de la sortie du Galaxy M51. Cependant, Pricebaba dit que l’appareil sera dévoilé en septembre. Il convient également de noter qu’une page d’assistance pour l’appareil a récemment été repérée sur le site Web de Samsung Russie, ce qui suggère qu’il pourrait être publié dans les semaines suivantes.