Samsung a annoncé cette semaine les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, le téléphone phare de la société pour l’année. Les deux téléphones portent la marque Note avec style, avec des matériaux de premier ordre, des spécifications de haut niveau et un sex-appeal sensuel pour démarrer. À quoi ressemble l’utilisation de ces téléphones? Samsung nous a prêté le plus grand Galaxy Note 20 Ultra afin que nous puissions vous faire part de nos réflexions.

Découvrez si les premières impressions sont aussi importantes qu’on le dit dans l’Autorité Android Samsung Galaxy Note 20 Ultra pratique.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Plus grand, meilleur et plus cher

La gamme Galaxy Note de Samsung a toujours été destinée aux utilisateurs expérimentés, et les modèles de cette année ne sont pas différents, en particulier le Galaxy Note 20 Ultra. Ce nouveau téléphone ultra-premium est l’appareil le plus raffiné de Samsung à ce jour.

Conception: Frankenphone

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus de l’année dernière était un matériel élégant aux lignes délicates et au look élégant. La série S20, qui a fait ses débuts en février, était un peu plus brutale dans son apparence, avec des éléments de conception volumineux et des dimensions scandaleuses (du moins dans le S20 Ultra). Le Note 20 Ultra allie délicate et grosse d’une manière qui fonctionne réellement.

Samsung ne s’est pas éloigné du design sandwich en verre. Vous avez le Gorilla Glass Victus à l’avant, une fine couche d’aluminium au milieu et le Gorilla Glass à l’arrière. La forme de l’aluminium est plutôt proche de celle du téléphone de l’année dernière, c’est-à-dire que les rails minces descendent le long des bords latéraux, puis se dilatent le long des bords supérieur et inférieur. Le verre est fortement incurvé des deux côtés, ce qui est devenu un look caractéristique de la note.

Ensuite, il y a le module caméra. L’une des caractéristiques les plus disgracieuses de la série S20 sont les grands modules de caméra en blocs situés sur le panneau arrière. Samsung les a dupliqués dans une certaine mesure à l’arrière de la Note 20 Ultra, bien que pour une raison quelconque, cela soit tout simplement meilleur. C’est peut-être l’uniformité de la taille de l’objectif ou la simplicité de la disposition. Je ne sais pas ce que c’est, mais le module caméra du Note 20 Ultra ne me dérange pas autant que le module sur les téléphones S20. Il est impossible de contourner le fait que c’est vraiment, vraiment gros. Le module de caméra de la Note 10 Plus semble carrément délicat en comparaison.

Les couleurs cette année sont Mystic Black, Mystic White et Mystic Bronze. Samsung dit que le bronze est le look signature. C’est de l’or rose à mes yeux, mais vous pouvez le voir différemment. Personnellement, je préfère la finition miroir des téléphones de l’année dernière.

Sinon, je n’ai pas de plaintes importantes concernant le design.

Facilité d’utilisation: étirement à la main

La taille sera un problème pour certains. Samsung a étiré l’écran de 0,1 pouce d’année en année, ce qui signifie qu’il a étendu les dimensions du téléphone lui-même à 164,8 x 77,2 x 8,1 mm et 208 g. Vous ne pouvez accuser aucun téléphone Galaxy Note d’être petit, mais ce téléphone est tout simplement gigantesque. C’est à la limite d’être trop grand. Ce sera sûrement trop gros pour de nombreux utilisateurs, tandis que d’autres trouveront que céder de la place pour cet écran somptueux est un sacrifice qu’ils sont prêts à faire.

Samsung a apporté des modifications qui plairont et iront simultanément aux fans de Note. Tout d’abord, le S Pen. Pour la toute première fois, Samsung a déplacé le S Pen du côté droit du téléphone vers le côté gauche. En tant que gaucher, c’est une bonne nouvelle. Mais mes amis droitiers ne seront peut-être pas si heureux du changement. Presque comme pour compenser cette modification, Samsung a restauré les boutons sur le côté droit (et correct!) Du téléphone. La série Note 10 a vu les boutons d’alimentation et de volume placés maladroitement le long du bord gauche. Samsung a renvoyé ces clés sur le côté droit où elles sont plus naturelles à utiliser. La qualité des boutons est excellente.

La carte SIM combinée et le plateau de la carte microSD sont rentrés dans le bord supérieur du téléphone. Ceci est courant pour les téléphones Note. Le port USB-C est centré en bas, avec un haut-parleur d’un côté. Malgré la taille gargantuesque du téléphone, il n’y a pas de prise casque.

Samsung a veillé à ce que le téléphone soit conforme à la norme IP68 pour une protection contre l’eau et la poussière.

Affichage: Le cœur de la galaxie

L’écran a toujours été au centre de l’expérience Galaxy Note. À cet égard, Samsung a tout mis en œuvre. Le panneau mesure une tablette de 6,9 ​​pouces et offre WQHD + pour une résolution supérieure. Il s’agit d’un panneau Infinity-O, ce qui signifie qu’il comporte un petit trou de perforation centré pour la caméra selfie. Samsung a opté pour sa technologie d’affichage Super AMOLED 2 et a doublé le taux de rafraîchissement de 60 Hz à 120 Hz du Note 10 Plus. Ensemble, ces spécifications et mesures signifient que vous obtenez un affichage stellaire et stellaire.

À première vue, ça a l’air fantastique. Nous n’avons effectué aucune analyse objective, mais c’est un affichage époustouflant à la hauteur du nom de la note. Je l’ai tenu côte à côte contre le Note 10 Plus et le taux de rafraîchissement offre une expérience fluide qui fait battre le Note 10 Plus d’un mile.

Compte tenu des spécifications et des performances initiales, nous dirions que c’est l’écran à battre. C’est le rêve d’un joueur et ce sera une excellente toile de fond pour regarder des films et travailler.

S Pen: reporté

Incroyablement, Samsung n’a pas du tout changé le S Pen lui-même. En comparant le stylet Note 10 Plus au stylet Note 20 Ultra, il est clair qu’il s’agit exactement du même stylet. En fait, le stylet du Note 10 s’insère parfaitement dans la pochette du Note 20 Ultra. Samsung peaufine généralement un peu le S Pen chaque année, c’est pourquoi je suis tellement surpris de le voir reporté.

Le S Pen a de nouveaux pouvoirs, cependant, qui, selon Samsung, rendent le Note Ultra 20 encore plus puissant. Appelées Actions aériennes, vous pouvez effectuer certains gestes en l’air pour que le Note 20 Ultra effectue des tâches telles que l’avancement d’une diapositive PowerPoint. J’aime le concept, mais je devrai tester la réalité pour voir à quel point les affirmations de Samsung sont exactes.

Cela dit, le S Pen est assez confortable à tenir. Je préfère une forme plus ronde, mais les deux bords aplatis du stylet permettent de saisir plus facilement le S Pen en cas de besoin. Plus précisément, l’affichage plus sensible et le processeur plus rapide signifient que le S Pen est beaucoup plus réactif à l’écran. Samsung affirme avoir réduit la latence de 50 ms à 9 ms. Cela signifie qu’il est plus proche que jamais de l’expérience de l’écriture sur papier. Nous verrons. Dans une comparaison côte à côte, le S Pen de la Note 10 se sentait lent tandis que le Note 20 se sentait rapide.

Tout le reste: Spec beast

Il se passe beaucoup de choses sous le capot ici. Vous trouverez le Snapdragon 865 Plus alimentant le téléphone, avec 12 Go de RAM et 128 Go ou 512 Go de stockage. Les caméras sont disposées dans un réseau standard avec un capteur principal de 108MP et des capteurs de 12MP de large et de téléobjectif. Vous disposez d’une capture vidéo 8K, ainsi que d’un mode cinéma 21: 9 pour des séquences plus cinématographiques. Le téléphone dispose d’une batterie de 4500 mAh, ce qui est plus gros que le téléphone de l’année dernière, bien que plus petit que la bête de 5 000 mAh du S20 Ultra. Il existe 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, ainsi qu’une technologie UWB pour des transferts de fichiers intra-téléphoniques rapides.

Il ne fait aucun doute que le Note 20 Ultra est un monstre de téléphone.

Samsung Galaxy Note 20Samsung Galaxy Note 20 UltraDisplay6,7 pouces AMOLED Infinity-O

Résolution FHD +

Format d’image 20: 9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz AMOLED Infinity-O de 6,9 ​​pouces

Résolution WQHD +

Format d’image 19,3: 9

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Construction Corps en plastique (aka Glasstic)

Écran plat

Capot d’écran Gorilla Glass 5 Corps en métal et verre

Affichage incurvé (bord)

Capot d’écran Gorilla Glass 7CPUNA: Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Monde: Samsung Exynos 990NA: Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Global: Samsung Exynos 990 Stockage NA: 128 Go interne

Pas de prise en charge de la carte microSD

Global: 256 Go internes

Pas de prise en charge de la carte microSD

NA: 128 Go ou 512 Go internes

Prise en charge de la carte microSD jusqu’à 2 To

Global: 256 Go ou 512 Go internes

Prise en charge de la carte microSD jusqu’à 2 To

RAM 8 Go

LPDDR512GB

Batterie LPDDR5Power4,300mAh

Charge filaire de 25 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 4,5 W, batterie de 4500 mAh

Charge filaire de 25 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 4,5 W

Grand angle 12MP 2PD OIS (ƒ / 1,8, 1,8 μm)

Téléobjectif 64MP (ƒ / 2.0, 0.8μm, zoom hybride 3x)

12MP ultra-large (ƒ / 2,2, 1,4 μm)

De face:

AF 10 MP 2PD (ƒ / 2,2, 1,22 μm)

Arrière:

Grand angle 108 MP PD OIS (ƒ / 1,8, 0,8 μm)

Téléobjectif 12MP (ƒ / 3.0, 1.0μm, zoom optique 5x)

12MP ultra-large (ƒ / 2,2, 1,4 μm)

AF laser

De face:

AF 10 MP 2PD (ƒ / 2,2, 1,22 μm)

Vidéo8K à 24fps en 16×9 ou 21: 98K à 24fps en 16×9 ou 21: 9SécuritéCapteur d’empreintes digitales intégré

Technologie à ultrasons Capteur d’empreintes digitales intégré

Technologie ultrasoniqueDurabilitéCertifié IP68Certifié IP68Connectivité5G (modèles séparés sub-6GHz et mmWave)

Wi-Fi 6

Modèle 4G uniquement disponible sur certains marchés

5G (sous-6 GHz et mmWave)

Wi-Fi 6 couleurs Gris mystique

Vert mystique

Bronze mystiqueNoir mystique

Blanc mystique

Mystic Bronze Dimensions et poids 75,2 x 161,6 x 8,3 mm

192g (sous-6 GHz uniquement)

194 g (mmWave pris en charge) 77,2 x 164,8 x 8,1 mm

208 g

Samsung Galaxy Note 20 Ultra pratique: est-ce pour vous?

Telle est la question, hein? Si vous êtes un fan de Note, il y a beaucoup à aimer ici. C’est une quincaillerie élégante qui couvre facilement toutes les bases. Il a un design élégant, peut-être le meilleur écran, et tous les outils que vous avez appris à connaître et à aimer au fil des ans. Pour les joueurs, l’attrait du Snapdragon 865 overclocké et de l’affichage haute vitesse est un véritable attrait. Si vous êtes un professionnel du mobile, le grand écran est idéal pour le multitâche et vous disposez du S Pen pour rester productif.

Comme toujours, le coût est un problème. Avec un prix de départ de 1299 $, le Note 20 Ultra n’est pas un achat occasionnel. Vous recherchez environ 55 USD par mois (ou près de 2 USD par jour) sur un plan de paiement échelonné sur 24 mois par l’opérateur. Ce n’est pas une mince affaire.

Notre première impression est que le Galaxy Note 20 Ultra est le téléphone à battre en 2020. Pour l’instant, cependant, nous allons le mettre à l’épreuve afin de pouvoir rendre un verdict final plus tard ce mois-ci.