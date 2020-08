Le Galaxy Note 20 Ultra a tout ce que vous pourriez souhaiter dans un produit phare 2020. Le téléphone a un nouveau design magnifique et est livré avec un sublime écran AMOLED 120 Hz, le dernier chipset Snapdragon 865+ avec connectivité 5G, un nouveau S Pen avec une latence réduite et une autonomie d’une journée. Les appareils photo ont également été révisés, l’objectif principal de 108 MP offrant des photos exceptionnelles.

Avantages

Superbe écran AMOLED 120 Hz

Superbe design

S Pen avec une latence plus faible qu’avant

Snapdragon 865+ avec connectivité 5G

Nouveaux appareils photo passionnants avec objectif principal 108MP

Les inconvénients

Coûteux

Le capteur d’empreintes digitales à ultrasons n’est pas assez bon

Le Galaxy Note 8 s’est bien comporté au fil des ans, mais il montre clairement son âge. Bien que l’écran soit toujours excellent et que le matériel résiste à une utilisation quotidienne, l’appareil est obsolète sur le plan logiciel. Il n’a pas été mis à jour vers Android 10 et ne recevra plus de mises à jour de sécurité. Donc, si vous cherchez à passer à un nouveau téléphone cette année, le Galaxy Note 20 Ultra vous semblera immédiatement familier.

Avantages

Grand panneau AMOLED

S Pen avec des fonctionnalités logicielles utiles

Fiable dans une utilisation quotidienne

La durée de vie de la batterie est toujours décente

Les inconvénients

Toujours sur Android 9.0 Pie

Vieillissement des internes

Pas de connectivité 5G

Samsung n’apporte plus vraiment de changements radicaux avec ses produits phares, mais il parvient toujours à fournir de nouvelles fonctionnalités passionnantes qui élèvent la barre pour l’industrie dans son ensemble. Avec le lancement du Note 20 Ultra trois ans après le Note 8, vous obtenez des mises à niveau attrayantes dans tous les domaines, alors voyons pourquoi vous devriez envisager de passer au dernier téléphone de Samsung.

Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy Note 8: d’énormes mises à niveau partout

Si vous utilisez un produit phare, vous n’avez pas besoin de le mettre à niveau chaque année. Les téléphones d’il y a trois ans sont toujours performants sur le plan matériel, et si vous utilisez le Galaxy Note 8 en 2020, vous le savez déjà. Le design est toujours moderne, l’écran tout aussi bon et le chipset Snapdragon 835 résiste à une utilisation quotidienne.

Le Note 20 Ultra a un design magnifique et recevra trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android.

Mais le plus gros problème ici concerne les mises à jour logicielles. Le Note 8 a fait ses débuts avec Android 7.1.1 Nougat et a obtenu deux mises à jour de plate-forme vers Android 9.0 Pie. Samsung a également terminé trois ans de mises à jour de sécurité pour le téléphone et il ne recevra aucune mise à jour supplémentaire. Deux ans de mises à jour du système d’exploitation ne suffisent pas, et pour ce que cela vaut, Samsung résout le problème.

Tous les produits phares à commencer par la série Galaxy S10 et certains appareils Galaxy A de milieu de gamme recevront trois mises à jour du système d’exploitation Android, un changement indispensable. Cela signifie que la Note 20 Ultra recevra trois mises à jour du système d’exploitation, une de plus que la Note 8. Cela rend l’appareil beaucoup plus attrayant dès le départ, et nous n’avons même pas encore commencé à parler du matériel.

Le Galaxy Note 20 Ultra offre des mises à niveau matérielles passionnantes dans presque tous les domaines. Vous obtenez un énorme panneau AMOLED de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et les minces lunettes rendent les jeux et les vidéos en streaming beaucoup plus immersifs. C’est le meilleur écran que vous trouverez sur n’importe quel téléphone aujourd’hui, et c’est un plaisir absolu à utiliser.

Vous bénéficiez de mises à niveau matérielles significatives dans pratiquement tous les domaines à partir du Note 8.

Ensuite, il y a le matériel proposé. Le Note 20 Ultra dispose du dernier chipset Snapdragon 865+, et dispose de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage en standard. C’est l’un des téléphones les plus puissants du marché, et le matériel ici tiendra très bien pendant plusieurs années. Il y a aussi un appareil photo principal de 108 MP à l’arrière et il prend des photos exceptionnelles.

Vous obtenez également un emplacement pour carte microSD, une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 10 W, une connexion Wi-Fi 6, des haut-parleurs stéréo, une classification IP68 et une connectivité 5G globale. Le différenciateur de la série Note a toujours été le S Pen, et cette fois, Samsung a réduit la latence à 9 ms, ce qui le rend encore meilleur à utiliser pour prendre des notes ou griffonner.

Alors que le Note 20 Ultra contient beaucoup de nouveau matériel et un écran plus grand, il est immédiatement familier en tant que périphérique Note. Donc, si vous envisagez de passer du Note 8, vous vous sentirez comme chez vous. Oh, le S Pen est maintenant sur la gauche et il n’y a plus de prise jack 3,5 mm, mais à part cela, la sensation en main est largement similaire.

Galaxy Note 20 Ultra contre Galaxy Note 8: toutes les spécifications

Catégorie

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 8

Système opérateur

Android 10

Une interface utilisateur 2.5

Tarte Android 9.0

Une interface utilisateur

Afficher

AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces

3088 x 1440 (20: 9)

HDR10 +

Gorilla Glass Victus

Super AMOLED 6,3 pouces

2960 x 1440 (18,5: 9)

Verre Gorilla 5

Chipset

Snapdragon 865+

1 x 3,0 GHz A77

3 x 2,42 GHz A77

4 x 1,80 GHz A55

7 nm

Snapdragon 835

4 x 2,35 GHz Kryo 280

4 x 1,90 GHz Kryo 280

10 nm

GPU

Adreno 650

Adreno 540

RAM

12 Go LPDDR5

6 Go LPDDR4X

Espace de rangement

128 Go / 256 Go / 512 Go UFS3.1

64 Go / 128 Go / 256 Go UFS 2.1

Fente MicroSD

Oui

Oui

Caméra arrière 1

108 MP f / 1.8, OIS

8K à 24 ips

4K à 60 ips

12 MP f / 1.7, OIS

4K à 30 ips

Caméra arrière 2

12 MP, f / 3.0

téléobjectif, OIS

Zoom optique 5x

12 MP f / 2.4

téléobjectif, OIS

Zoom optique 2x

Caméra arrière 3

12 MP, f / 2,2

Grand angle

Aucun

Caméra frontale 1

10MP, f / 2.2, 80 ° FoV

mise au point automatique

8 MP f / 1.7

mise au point automatique

Caméra frontale 2

Aucun

Module d’iris 2MP

Connectivité

5G, hache Wi-Fi MU-MIMO

Bluetooth 5.0 LE, NFC, GPS

Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO

Bluetooth 5.0 LE, NFC, GPS

l’audio

USB-C

Haut-parleurs stéréo

Prise jack 3,5 mm

Haut-parleurs stéréo

Batterie

4500 mAh

Non amovible

3300 mAh

Non amovible

Mise en charge

USB-C PD3.0

Charge rapide (25 W)

USB-C

Charge rapide (15 W)

Résistance à l’eau

IP68

IP68

Sécurité

Capteur d’empreintes digitales intégré

Face Unlock

Détecteur d’empreintes digitales

Capteur d’iris

Dimensions

164,8 x 77,2 x 8,1 mm

208 g

161,9 x 76,4 x 8,8 mm

201 g

Couleurs

Bronze mystique, noir mystique, blanc mystique

Noir minuit, or érable, gris orchidée

Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy Note 8: il est temps de mettre à niveau

Le Galaxy Note 8 est un bon téléphone du côté matériel, mais avec Samsung coupant les mises à jour logicielles, vous devrez mettre à niveau le plus tôt possible. Le choix évident est le Note 20 Ultra. Le téléphone dispose d’un matériel époustouflant avec un nouveau design magnifique, des caméras révolutionnaires, un écran sublime de 120 Hz et une autonomie d’une journée.

La principale raison de passer au Note 20 Ultra est les mises à jour logicielles.

Bien que le Note 20 Ultra propose des mises à niveau matérielles passionnantes dans tous les domaines, l’engagement de Samsung à fournir trois mises à jour du système d’exploitation Android profitera au téléphone à long terme. Le Note 20 Ultra est livré avec Android 10 prêt à l’emploi et sera mis à jour vers Android 13 dans trois ans.

C’est un gros problème car cela garantit que le Note 20 Ultra reçoit la dernière mise à jour Android pendant un an supplémentaire. Ce n’était pas le cas avec le Note 8, qui n’a pas reçu la mise à jour Android 10. Lorsque vous payez ce genre d’argent sur un téléphone, vous voudrez pouvoir l’utiliser pendant au moins trois ans ou plus, et en tant que tel, c’est formidable de voir Samsung faire mieux dans ce domaine clé.

La mise à niveau évidente

Galaxy Note 20 Ultra

Le téléphone le plus puissant de 2020

Avec d’énormes mises à niveau matérielles à tous les niveaux, le Galaxy Note 20 Ultra est une recommandation facile si vous recherchez un nouveau téléphone en 2020. Le fait que le téléphone recevra trois mises à jour du système d’exploitation Android le rend d’autant plus attrayant. Le Note 20 Ultra est le choix évident si vous effectuez une mise à niveau à partir de la Note 8.

Surpassé

Galaxy Note 8

Plus de mises à jour logicielles

Le Galaxy Note 8 résiste toujours bien à une utilisation quotidienne, mais Samsung ne va pas déployer d’autres mises à jour logicielles. Cela signifie que vous devrez immédiatement passer à un autre appareil si vous souhaitez essayer de nouvelles versions d’Android et recevoir les dernières mises à jour de sécurité, et le Note 20 Ultra est le candidat idéal.

