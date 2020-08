Après plusieurs mois de rumeurs et de fuites, Samsung a enfin lancé la série Galaxy Note 20. Cette fois-ci, vous obtenez deux produits phares compatibles 5G prêts à l’emploi (du moins aux États-Unis) au lieu de trois modèles couvrant la connectivité 4G et 5G que nous avons vus dans la gamme Galaxy Note 10. Bien sûr, si vous utilisez un téléphone de la série Note de l’année dernière, vous avez toujours un produit phare assez décent dans votre poche. Mais les téléphones Galaxy Note 20 prennent plusieurs crans et rattrapent les autres produits phares de 2020 avec des attributs tels qu’un affichage à taux de rafraîchissement élevé, plus de mégapixels d’appareil photo, le dernier processeur, etc.

Nous sommes ici pour comparer les spécifications et les fonctionnalités des téléphones Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 20 afin de vous aider à décider si les nouveaux téléphones valent une mise à niveau par rapport à leurs prédécesseurs. Alors sans plus tarder, passons à notre comparaison des séries Samsung Galaxy Note 20 vs Galaxy Note 10.

Lire la suite: Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont ici: tout ce que vous devez savoir

Samsung Galaxy Note 20 vs série Galaxy Note 10

Spécifications

Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy 10 PlusSamsung Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 UltraDisplay6,3 pouces / 6,8 pouces

WQHD + Dynamique

AMOLED Infinity-O

Format d’image 19: 9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz: 6,7 pouces / 6,9 pouces

FHD + / WQHD +

AMOLED Infinity-O

Format d’image 20: 9 / 19,3: 9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz / 120 Hz

ConstructionMétal et verre

Écran incurvé

Cache d’écran Gorilla Glass 6Plastique / Métal & verre

Écran plat / incurvé

Capot d’écran Gorilla Glass 5 / Gorilla Glass 7CPUSnapdragon 855, Exynos 9825Snapdragon 865 Plus, Exynos 990 Stockage 256 Go / 256 Go, 512 Go

Pas de prise en charge microSD / prise en charge microSD jusqu’à 1 To 128 Go / 128 Go, 512 Go

Pas de prise en charge microSD / prise en charge microSD jusqu’à 2TBRAM8GB / 12GB

LPDDR48 Go / 12 Go

LPDDR5Batterie3,000mAh / 4,300mAh4,300mAh / 4,500mAhCharge 25W / 45W filaire

Charge sans fil 12 W / 15 W

Charge sans fil inversée 9 W Charge filaire 25 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée 4,5 W Caméra arrière Remarque 10: 16MP (UW) + 12MP (Tele) + 12MP (Wide)

Note 10 Plus: 16MP (UW) + 12MP (télé) + 12MP (large) + 0.3MP ToF

Remarque 20: 12MP (large) + 64MP (télé) + 12MP (UW)

Note 20 Ultra: 108MP (large) + 12MP (télé) + 12MP (UW)

Caméra frontale10MP10MPSecurityCapteur d’empreintes digitales intégré

Technologie à ultrasons Capteur d’empreintes digitales intégré

Technologie ultrasoniqueDurabilitéIP68 résistant à la poussière / à l’eauIP68 résistant à la poussière / à l’eauConnectivité4G / 4G, 5G5GCouleursAura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red, Aura BlueNote 20:

Gris mystique

Vert mystique

Bronze mystique

Remarque 20 Plus:

Noir mystique

Blanc mystique

Bronze mystique

Dimensions et poids 151 x 71,8 x 7,9 mm / 162,3 x 77,2 x 7,9 mm

168g / 196g

75,2 x 161,6 x 8,3 mm / 77,2 x 164,8 x 8,1 mm

192 g / 208 g

Caractéristiques

Contrairement à la série Galaxy Note 10, les deux variantes du Samsung Galaxy Note 20 présentent quelques différences de spécifications cette année. La première chose que vous remarquerez est que le Galaxy Note 20 vanille a le même taux de rafraîchissement de 60 Hz que les deux téléphones Galaxy Note 10. Sa résolution d’affichage tombe également à FHD + par rapport à WQHD + sur les deux téléphones Note à partir de 2019. La résolution inférieure peut sembler être un compromis pour ceux qui passent du Galaxy Note 10 ou Note 10 Plus au Galaxy Note 20. Cependant, le nouveau téléphone présente une structure en plastique – ou ce que Samsung appelle «Glasstic» – et un corps plat cette fois-ci. Certaines personnes pourraient préférer ces attributs à la construction incurvée, en métal et en verre des téléphones Note 10.

En relation: Samsung Galaxy Note 10 Plus un an plus tard: vaut-il toujours la peine d’acheter?

Pendant ce temps, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est le roi du lot en matière de technologie d’affichage. Il a non seulement un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz comme les téléphones Galaxy S20, mais également une résolution WQHD +, bien que comme la série S20, vous ne pouvez pas activer les deux en même temps. Une autre mise à niveau notable à l’avant du Galaxy Note 20 Ultra est l’utilisation du Corning Gorilla Glass 7. C’est le premier téléphone à disposer de la dernière protection en verre de Corning. En bref, le Galaxy Note 20 Ultra a le meilleur affichage que vous puissiez obtenir sur n’importe quel téléphone de la série Note à l’heure actuelle.

Les performances sont une autre différence cruciale entre les séries Galaxy Note 10 et Galaxy Note 20. Le premier est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 855, tandis que le second est livré avec le dernier et le meilleur Snapdragon 865 Plus. Le saut de génération est significatif lorsque vous comparez les performances du processeur et du processeur graphique des deux SoC. Le Snapdragon 865 standard offrait déjà une mise à niveau des performances du processeur de 25% et une augmentation des performances du GPU de 20% par rapport au Snapdragon 855, mais le Snapdragon 865 Plus prend un autre cran. Le cœur du processeur Prime de la variante Plus est cadencé à 3,1 GHz contre 2,84 GHz sur le Snapdragon 865 normal. Les performances du processeur graphique de la puce sont également 10% meilleures que celles du 865 normal.

Comme vous pouvez le voir, vous obtenez une amélioration notable des performances du Samsung Galaxy Note 20 par rapport à la série Galaxy Note 10. Bien entendu, les différences de performances réelles ne peuvent être quantifiées que par des tests appropriés et nous vous fournirons ces résultats dans un proche avenir. Cela dit, le silicium Snapdragon 865 Plus rend également la série Samsung Galaxy Note 20 à l’épreuve du temps. Vous bénéficiez d’une connectivité 5G directement prête à l’emploi, quel que soit le modèle que vous choisissez. Bien que vous ayez la possibilité d’acheter un Galaxy Note 10 Plus 5G pour accéder au réseau plus rapide, le téléphone coûte 200 $ plus cher que les Note 10 et Note 10 Plus classiques (nous en parlerons plus tard). Une version 4G uniquement du Galaxy Note 20 est également disponible sur les marchés mondiaux.

Lisez aussi: Samsung Galaxy Note 10 Plus un an plus tard: vaut-il toujours la peine d’acheter?

Comme la plupart des produits phares de Samsung, des régions comme l’Europe et l’Asie doivent faire face à la version «mondiale» Exynos 990 des téléphones Galaxy Note 20. Encore une fois, nous devrons soumettre les modèles Note 20 Exynos à notre suite de tests, mais les premiers signes ne sont pas excellents car il s’agit du même chipset qui a sous-performé dans les modèles mondiaux Galaxy S20.

Quoi qu’il en soit, l’Exynos 990 est une nette amélioration par rapport à l’Exynos 9825 qui alimente la série Note 10. Les cœurs de processeur Mongoose M5 personnalisés de Samsung et le GPU Arm Mali-G77 sur l’Exynos 990 promettent une amélioration de 20% des performances du processeur et du GPU par rapport à l’Exynos 9825. Donc, même si vous obtenez une version Exynos du Galaxy Note 20, vous pouvez vous attendre une expérience plus douce. Ce n’est peut-être pas significatif, mais ce sera là.

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus

En ce qui concerne les appareils photo, les séries Galaxy Note 20 et Note 10 présentent des différences importantes. Alors que le selfie shooter est toujours un capteur 10MP avec une ouverture f / 2.2 sur les deux alignements, vous avez maintenant plus de pixels avec lesquels jouer en ce qui concerne les caméras principales de la série Galaxy Note 20.

Le Note 20 Ultra possède le même capteur principal de 108 MP que nous avons vu sur le Galaxy S20 Ultra, à partir du capteur de plomb 12 MP sur les Galaxy Note 10 et Note 10 Plus. Vous bénéficiez également d’un zoom optique 5x cette fois par rapport au zoom optique 2x sur les produits phares de l’année dernière. Les nouvelles Notes pourraient également avoir une longueur d’avance sur leurs prédécesseurs en raison des optimisations améliorées du logiciel de l’appareil photo et de la puissance de traitement du Snapdragon 865 Plus.

En relation: Les meilleurs téléphones avec appareil photo Android que vous pouvez acheter dès maintenant

Si vous ne vous souciez pas d’un appareil photo de 108 Mpx, vous avez également la possibilité d’acheter le Galaxy Note 20 vanille. Il dispose d’un appareil photo principal de 12 Mpx avec mise au point automatique à deux pixels, identique au Galaxy S20 Plus.

De plus, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra peuvent filmer des vidéos 8K, alors que les téléphones Note 10 de l’année dernière sont bloqués en 4K.

Il n’y a pas beaucoup de différence lorsque vous comparez la capacité de la batterie des séries Galaxy Note 10 et Note 20 ». Vous obtenez une batterie de 4300 mAh sur le Note 10 Plus, la même chose sur le Note 20, et une batterie légèrement plus élevée de 4500 mAh sur le Note 20 Ultra. Mais si vous passez d’un Galaxy Note 10 vanille au Galaxy Note 20 vanille, vous obtenez un peu de jus supplémentaire car le premier n’a qu’une batterie de 3000 mAh.

Ailleurs, les nouveaux Notes sont livrés avec un S Pen amélioré par rapport à celui de la série Galaxy Note 10. Le stylet est désormais plus sensible à la pression pour une plus grande précision et propose également des gestes à distance pour interagir avec les téléphones Note 20.

Prix

Lors de son lancement, la série Galaxy Note 10 a commencé à 949 $ pour le Note 10 standard et est passée à 1399 $ pour le Galaxy Note 10 Plus 5G. Même le Galaxy Note 10 Plus non 5G a dépassé les 1000 dollars. En comparaison, le Galaxy Note 20 est au prix de 999 $ et le Note 20 Ultra coûte 1299 $. La différence de prix n’est pas beaucoup pour le moment, cependant, l’ancienne série pourrait voir un PDSF permanent chuter très bientôt une fois que les téléphones Galaxy Note 20 se seront installés sur le marché.

Pour plus d’informations sur les tarifs de la Note 20 dans d’autres régions, consultez le lien ci-dessous.

Lire la suite: Où et quand pouvez-vous acheter les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra?

949, 99 $

Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus

Achetez-le maintenant Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus Achetez-le maintenant

949, 99 $

Samsung Galaxy Note 20 vs série Galaxy Note 10: vaut la mise à niveau?

En se basant uniquement sur les spécifications du Galaxy Note 20 Ultra, il est évident que la nouvelle note de premier plan est meilleure que la gamme Galaxy Note 10. Il a tout ce que désirent les passionnés de Note, dans un package plus robuste que jamais. L’ancienne série Note ne dispose pas d’un affichage à taux de rafraîchissement élevé et de 5G (à moins que vous n’obteniez le Note 10 Plus 5G plus cher), tandis que l’Ultra intègre des capteurs de caméra plus récents, un S Pen amélioré, un enregistrement vidéo 8K et bien sûr toutes les améliorations de performances qui venir avec le (s) nouveau (x) chipset (s).

Les choses ne sont pas aussi claires avec le Galaxy Note 20 ordinaire, qui ne se compare pas particulièrement bien au Galaxy Note 10 Plus toujours aussi génial. Dans notre examen à long terme, nous avons conclu que le Note 10 Plus, même si vous optez pour le modèle non 5G, est toujours un téléphone fantastique un an plus tard. Si vous magasinez ou avez un téléphone à échanger, vous pouvez facilement trouver un Note 10 Plus pour environ 999 $ et en dehors du processeur, il y a beaucoup de choses que le Note 10 Plus peut faire surpasser la Note 20 standard pour le même prix.

Le Note 20 Ultra est une grosse mise à niveau par rapport à la série Note 10, mais ce n’est pas si clair avec le Note 20 ordinaire.

Les mises à jour logicielles sont un domaine dans lequel les deux téléphones Note 20 ont battu leurs prédécesseurs. Même si Samsung a prolongé les mises à jour Android pour ses produits phares à trois ans au lieu de deux, la série Galaxy Note 10 bénéficiera d’une mise à jour de moins par rapport aux téléphones Note 20. Vous pouvez vous attendre à ce que votre Galaxy Note 10 actuel reçoive des mises à jour jusqu’à Android 12, tandis que le Galaxy Note 20 recevra Android 13 en 2022.

Donc, si vous bercez le Galaxy Note 10 ou Note 10 Plus en ce moment et que vous recherchez un nouveau pilote de productivité, le Galaxy Note 20 Ultra vaut sans aucun doute la mise à niveau. Mais si vous êtes satisfait des performances de votre produit phare 2019 Note et que vous ne vous souciez pas d’affichages plus rapides ou de caméras de résolution plus élevée, vous pourriez probablement en profiter encore quelques mois avant de devoir effectuer une mise à niveau. De même, vous voudrez peut-être attendre les examens du Note 20 ordinaire avant de dépenser votre argent.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Plus grand, meilleur et plus cher

La gamme Galaxy Note de Samsung a toujours été destinée aux utilisateurs expérimentés, et les modèles de cette année ne sont pas différents, en particulier le Galaxy Note 20 Ultra. Ce nouveau téléphone ultra-premium est l’appareil le plus raffiné de Samsung à ce jour.

C’était donc notre premier aperçu du Samsung Galaxy Note 20 par rapport à la série Galaxy Note 10. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons eu plus de temps pratique avec les deux nouveaux téléphones Galaxy Note. D’ici là, faites-nous savoir si vous envisagez de passer d’un appareil de la série Galaxy Note 10 à un Galaxy Note 20 ou Note 20 Ultra en répondant à notre sondage rapide ci-dessous.

Chargement du sondage