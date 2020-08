La Samsung Galaxy Watch 3 est apparue dans deux vidéos explicatives d’AT & T.Les vidéos décrivent des processus tels que la réinitialisation de la montre et le changement des cadrans de la montre.Vous obtenez également un bon aperçu de la navigation sur l’écran d’accueil de l’appareil.

La Samsung Galaxy Watch 3 sera lancée demain aux côtés de la série Galaxy Note 20 mais les fuites et les rumeurs de ces derniers mois ont laissé peu de place à l’imagination. La nouvelle smartwatch phare de Samsung est apparue dans les rendus, son micrologiciel a dévoilé ses fonctionnalités, elle est déjà sur les étagères de certains magasins de détail, et maintenant, elle est apparue dans les vidéos explicatives officielles d’AT & T divulguées par le pronostiqueur Evan Blass.

Les deux vidéos d’instructions montrent l’avant de la Samsung Galaxy Watch 3 et décrivent des processus tels que la réinitialisation de la montre, le changement de cadrans, l’ajout de widgets à l’écran d’accueil, etc. On peut également voir le cadran rotatif de la smartwatch en action dans ces vidéos.

En relation: Les meilleures montres connectées que vous pouvez acheter dès maintenant

De plus, vous avez une bonne idée de l’interface de la montre et de la façon de naviguer sur l’écran d’accueil. Par exemple, balayer vers la droite fait apparaître le menu des notifications, balayer vers la gauche affiche les widgets, les modes d’exercice et les applications, et balayer vers le bas fait apparaître la barre des moments pour afficher les icônes d’état, accéder aux paramètres ou activer rapidement les fonctionnalités. Vous pouvez voir tout cela dans les deux vidéos d’instructions AT&T divulguées ci-dessous.

pic.twitter.com/3U6YRCQz4E – Evan Blass (@evleaks) 4 août 2020

Il ne reste plus qu’à Samsung pour dévoiler les détails de prix et de disponibilité de la Galaxy Watch 3. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la montre est déjà sur les étagères de certains magasins de détail et selon les prix relevés par le leaker Max Weinbach dans un magasin Target, elle peut aller de 399,99 $ à 479,99 $ selon le modèle. Weinbach affirme également que la «date de livraison» de l’appareil est le 6 août. C’est à ce moment-là que vous pouvez vous attendre à l’acheter en ligne ou dans des magasins physiques.

Voir également: Samsung Galaxy Watch 3 fuit dans une vidéo pratique: regardez-le ici!