Au cours des dernières heures L’événement Galaxy Unpacked 2020 a eu lieu qui présentait une multitude d’appareils fabriqués par Samsung. Le constructeur a en effet présenté des appareils du calibre de Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7 et S7 Plus. Il y avait aussi des appareils portables tels que les écouteurs Galaxy Watch 3 et Buds Live

Lors de la présentation, Samsung a également mis l’accent sur le nouveau Galaxy Z Fold 2 génération du smartphone pliable coréen. Malgré les caractéristiques et la conception du pliable présentées, le fabricant n’a pas fourni de détails sur les prix et la disponibilité.

De plus, Samsung n’a même pas fait allusion à un détail supplémentaire. En fait, le Galaxy Z Fold 2 a été complètement révisé non seulement à l’extérieur mais aussi et surtout à l’intérieur. Selon Max Weinbach de XDA Developers, le fabricant coréen aurait équipé l’appareil d’un système de protection contre l’érosion basée sur un revêtement imperméable. La nouvelle a été lancée via leur profil Twitter.

Samsung Galaxy Z Fold 2 cache de nombreux secrets sous le corps

Quelque chose que Samsung n’a pas mentionné à propos de Fold2: il avait un revêtement imperméable anti-érosion sur les principaux composants internes. Ne le rend pas étanche, mais devrait l’aider à survivre à un dunk. – Max Weinbach (@MaxWinebach) 5 août 2020

Cela signifie que, malgré l’absence de certification IP garantissant la résistance à l’eau, l’appareil pourrait résister à une immersion accidentelle. Évidemment, puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité non confirmée par Samsung, on ne sait pas comment le fabricant pourrait se comporter avec dégâts d’eau en cas de réparation.

De plus, les modifications internes de l’appareil ne sont pas terminées. Le Galaxy Z Fold 2 il possède également une nouvelle couche protectrice plus épaisse et un roulement dans le soubassement. Ce choix est en ligne avec les changements évoqués précédemment pour rendre l’ensemble de l’appareil plus résistant.