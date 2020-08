Samsung vient de dévoiler le Galaxy Z Fold2 lors de son événement Unpacked et comme prévu, c’est une version améliorée de l’original qui a commencé l’ère actuelle des smartphones pliables.

Galaxy Z Fold2 est une autre tentative de piloter ces nouveaux facteurs de forme basés sur le technologies d’affichage flexibles / pliables, avec lequel les fabricants tentent d’apporter de l’innovation à une industrie mobile intelligente où tout semble être – presque inventé.

On en a vu une partie fin juillet avec le Galaxy Z Flip 5G, présenté en dehors de cet événement pour ne pas embrouiller les utilisateurs car ce sont des appareils très différents. Si le Flip est un type de coque compacte, le Fold2 est un hybride à mi-chemin entre smartphone et tablette avec un design semblable à un livre.

Très similaire au concept et au design Fold original, Samsung a fait un effort pour renforcer ses sections de résistance et de robustesse les plus compromises. Caché derrière le logo Samsung à l’arrière se trouve un nouveau joint conçu pour que chaque fois que vous ouvrez et pliez le mobile, le mouvement est effectué avec la plus grande douceur. L’écran a également été protégé avec la couverture de «verre ultra-mince» que nous avons déjà vu dans le nouveau Flip.

La vérité est que cela a l’air génial de diriger la nouvelle génération de pliage. Et, nous l’espérons, sans problèmes de robustesse. Incidemment, son épaisseur n’est que de 6 mm, dépliée, pliée sera beaucoup plus épaisse.

Les tailles d’écran ont légèrement augmenté pour 6,2 pouces et 7,6 pouces une fois entièrement déployé. La section matérielle n’a pas été mentionnée, bien qu’il soit probable que nous ayons fait des commentaires sur vous avec le SoC Snapdragon 865+ ou Exynos 990, selon le marché, à la pointe.

Samsung Galaxy Z Fold2, spécifications

Écran AMOLED dynamique externe de 6,23 pouces avec résolution QHD +.

Écran AMOLED interne (flexible) de 7,6 pouces avec une résolution de 2213 x 1689 pixels.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

(Non confirmé) SoC Snapdragon 865+ ou Exynos 990, selon le marché.

(Non confirmé) 12 Go de RAM.

(Non confirmé) 256-512 Go de capacité de stockage.

(Non confirmé) Trois caméras arrière: principale (108 MP ou 50 MP), grand angle 12 MP et téléobjectif 13 MP.

(Non confirmé) Caméra frontale 10 MP.

Double batterie de 4500 mAh avec recharge rapide.

6 mm d’épaisseur.

Android 10 en tant que système d’exploitation avec la couche de personnalisation OneUI.

Le nouveau smartphone pliable de Samsung sera disponible avec Android 10 et la couche de personnalisation OneUI de Samsung, en deux finitions de couleur, Mystic Black et Mystic Bronze. Il est déjà coté sur Samsung Espagne et son lancement est prévu à partir du 1er septembre. Aucun prix n’a été fourni, mais ce ne sera pas bon marché.