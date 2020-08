Samsung semble travailler sur un nouveau smartphone qui, selon les informations qui ont émergé, pourrait être lancé dans les prochains mois. Le géant démontre une fois de plus son intention de proposer à son public des appareils qui s’éloignent des standards suivis jusqu’à présent. En fait, encore une fois, Samsung travaille sur un smartphone pliable.

Samsung pourrait travailler sur un nouveau smartphone pliable: voici quelques informations qui ont émergé!

L’actualité provient du portail SamMobile qui nous permet de connaître l’abréviation de l’appareil en question, c’est-à-dire Sm-F415; et certaines de ses caractéristiques probables concernant notamment le coût et la conception.

Comme déjà mentionné, il semble que Samsung ait l’intention de suivre à nouveau une voie qui a également été empruntée ces derniers mois par des sociétés telles que Motorola et Huawei. Le nouvel appareil sur lequel il est supposé fonctionner, en fait, comportera un écran pliable.

Les informations actuellement disponibles ne permettent pas d’avoir une idée générale de ce que seront les spécifications techniques mais nous savons que le smartphone devrait être disponible en Couleurs variées. Vous pourrez probablement choisir entre le vert, le bleu et le noir. L’autre caractéristique connue concerne la mémoire qui sera 64 et 128 Go.

Nous ne connaissons pas plus de détails mais il est possible d’émettre une hypothèse quel pourrait être le coût avec lequel le géant lancera le nouvel appareil sur le marché. Il est presque certain que le smartphone appartient à une gamme assez bon marché mais étant donné le choix d’opter pour un écran pliable, l’attente de voir la présentation d’un appareil vraiment low-cost peut être vaine.