Avec autant de concurrence sur le marché Android, entre des stars comme Samsung, OnePlus, Xiaomi et d’autres, il est facile d’oublier HTC. Sans sortir de téléphone phare depuis 2018, la marque taïwanaise semble avoir presque complètement disparu de la scène des smartphones. Lorsqu’ils font l’actualité, les téléphones HTC ne se démarquent que par leur manque d’ambition.

Pourtant, au début de la décennie précédente, HTC était un leader du marché à bien des égards. Il offrait des téléphones avec des designs uniques, une interface utilisateur amusante et distinctive et, surtout, un son exceptionnel. Mais saviez-vous que HTC détenait une participation majoritaire dans Beats Audio avant Apple?

Voici ce que le partenariat HTC-Beats a produit et pourquoi il a été si éphémère.

L’acquisition de Beats

HTC a accordé de l’importance à la qualité sonore des smartphones dès le début. Alors que d’autres fabricants étaient satisfaits d’un maigre haut-parleur à l’arrière de leurs appareils, HTC a bouleversé les choses avec le Desire HD au début des années 2010.

La grille du haut-parleur du Desire HD était située au-dessus de l’écran. Cela rendait la couverture difficile, quelle que soit la façon dont vous teniez votre téléphone. Cela peut ne pas sembler une décision révolutionnaire à première vue, mais pour de nombreux utilisateurs, cela a changé la donne. HTC a également offert un son surround numérique et Dolby Mobile Audio, qui pourraient être appréciés avec des écouteurs. Les deux étaient des caractéristiques impressionnantes pour leur époque.

Cependant, HTC souhaitait que l’audio fasse partie intégrante de son image de marque. Entrez Beats by Dre. À la fin des années 2000, Beats transformait le marché avec ses écouteurs haut de gamme colorés. Le marketing de l’entreprise était implacable. En tant que fondateur, le Dr Dre a obtenu l’approbation de nombreux artistes populaires, ainsi que des placements de produits dans leurs vidéoclips. Cela a rendu les produits Beats très à la mode parmi les jeunes, et cela n’est pas passé inaperçu par HTC.

HTC a acquis une part de 50,1% dans Beats by Dre en août 2010 pour 300 millions de dollars. L’accord donnait à HTC les droits exclusifs de sortir des smartphones avec des logiciels de marque Beats, ce qui semblait le plus intéressé par le fabricant taïwanais. HTC permettait à Beats de fonctionner de manière autonome autrement.

Téléphones HTC alimentés par Beats

Le premier téléphone alimenté par Beats était le HTC Sensation XE. Sorti en octobre 2011, il était livré avec des écouteurs Beats dans la boîte, ainsi que le logiciel Beats Audio, qui promettait d’améliorer l’expérience d’écoute. Malheureusement, le HTC Sensation XE n’a pas réussi à impressionner les masses. C’était un bon appareil, et la mise en œuvre de Beats n’a pas nui à son succès, mais elle n’a pas fait grand-chose pour le garantir non plus.

Les audiophiles et les utilisateurs réguliers ne sont pas impressionnés, comparant le logiciel Beats Audio à un égaliseur glorifié. D’un autre côté, les critiques ont souvent estimé que le logiciel ne faisait que renforcer les basses, ce qui ne permettait pas d’améliorer l’expérience lors de l’écoute de certains genres comme le rock ou le classique.

Le logiciel Beats Audio ne fonctionnait pas non plus avec la plupart des applications de streaming avant la mise à jour HTC Sense 4.0. Cela le rendait inutile pour ceux qui voulaient profiter de leurs chansons préférées sur Spotify ou Pandora pendant un certain temps.

Malgré l’accueil tiède de l’intégration de Beats, HTC a connu une bonne année 2011. Malheureusement, les choses étaient sur le point de se détériorer en 2012. Comme c’est souvent le cas avec les produits populaires, les écouteurs Beats ont connu une forte réaction de la part des consommateurs qui pensaient leur rapport qualité / prix n’était pas justifié. Nous ne savons pas à quel point cela a influencé HTC dans le grand projet, mais cela n’a certainement pas facilité les choses pour l’entreprise.

Le prochain produit phare de HTC, propulsé par Beats, était le One X. Bien que certains aient encore de bons souvenirs de l’appareil, c’était un pas en arrière pour HTC à bien des égards. Je dis cela en tant que propriétaire du téléphone et en tant que fervent partisan de HTC. L’appareil avait différentes versions selon les régions, mais la version internationale était particulièrement décevante.

Le One X a supprimé la conception métallique unibody signature de HTC et a opté pour le polycarbonate à la place. Le haut-parleur arrière de l’appareil était décevant et facile à couvrir avec votre main. La plus grande déception était que le téléphone n’était même pas livré avec des écouteurs Beats dans la boîte aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans une bonne partie de l’Europe. C’est sans même mentionner les problèmes de réception Wi-Fi présents dans les combinés One X équipés du SoC Nvidia Tegra 3.

Par conséquent, il n’était pas surprenant que le HTC One X ait été éclipsé et dépassé par le Galaxy S3 de Samsung et l’iPhone 4S d’Apple. En conséquence, HTC a subi des pertes importantes au premier semestre 2012.

Le début de la fin

Les pertes financières ont probablement conduit HTC à revendre 25% de sa part de contrôle à Beats en juillet 2012. Selon le fabricant taïwanais, cette décision était conçue pour donner à Beats «plus de flexibilité pour l’expansion mondiale», mais nous sommes sûrs de récupérer 150 millions de dollars. n’a pas blessé HTC non plus. La société a toujours conservé les droits d’exclusivité des smartphones Beats et les a également utilisés sur le produit phare suivant.

Le HTC One M7 et ses deux haut-parleurs frontaux ont été très bien accueillis. Malheureusement, HTC se remettait encore de l’année précédente, lorsque son stock avait baissé de près de 80% par rapport aux prix de 2011. Apple et Samsung ont également été beaucoup plus agressifs dans leur marketing, poussant encore plus HTC hors du marché.

Beats a apparemment saisi l’occasion en septembre 2013, rachetant toutes ses actions restantes à HTC et mettant fin à leur partenariat. Aucune raison n’a été révélée, mais il est difficile de ne pas penser que les difficultés financières de HTC ont joué un rôle.

La vie après les battements

HTC a récupéré d’une manière ou d’une autre avec le One M8, qui est toujours connu comme l’un de ses meilleurs téléphones. Annoncé en mars 2014, il ne comportait pas Beats Audio, mais sa qualité sonore était inégalée. Il a utilisé le propre logiciel BoomSound de HTC, qui a été bien accueilli par les critiques. Le son était net et clair et aucun smartphone du marché ne pouvait rivaliser.

Pendant ce temps, Beats a poursuivi son ascension. En mai 2014, quelques semaines à peine après la sortie du One M8, Apple a annoncé qu’elle allait acquérir Beats pour 3 milliards de dollars.

HTC a poursuivi ses efforts audio avec le M9 et le HTC 10. Ce dernier disposait d’un DAC dédié et d’un son Hi-Fi, mais cela semblait être le dernier hourra du constructeur taïwanais. Les téléphones suivants étaient moins axés sur l’audio, certains laissant même tomber la prise casque.

Néanmoins, d’autres fabricants n’ont pas tardé à s’installer dans le créneau que HTC avait créé. Google a suivi les traces de HTC, intégrant des haut-parleurs stéréo à déclenchement frontal dans la majorité de ses téléphones Pixel. Cependant, aujourd’hui, le véritable successeur de HTC en tant que marque de smartphones audiophiles est LG. Les téléphones du fabricant coréen sont toujours équipés d’une prise casque, de deux haut-parleurs et d’un quad DAC et sont largement considérés comme la meilleure option pour les clients qui apprécient un bon son par rapport à tout le reste.

Beats a joué un petit rôle, quoique important, dans l’histoire de HTC. Si rien d’autre, l’histoire de l’implication de HTC avec Beats démontre que le branding à lui seul ne suffit pas pour réussir sur le marché des smartphones.

Il s’agit du cinquième article de notre série «Le saviez-vous», dans laquelle nous plongons dans les livres d’histoire d’Android pour découvrir des faits ou des événements importants et intéressants qui ont été oubliés au fil du temps. Que voulez-vous nous voir couvrir ensuite? Faites le nous savoir dans les commentaires.