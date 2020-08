Parmi la variété de commandes disponibles pour Xbox, il existe une gamme que nous pouvons qualifier de « premium », des appareils qui, avec une construction de qualité, ajoutent une série de boutons supplémentaires qui nous permettent un temps de réponse plus rapide dans nos actions, ce qui En même temps, il a un plus qui nous aide à améliorer notre jeu et nos performances.

Nous vous avons déjà montré la Xbox Elite Series 2 de Microsoft et le Razer Wolverine Ultimate. Aujourd’hui nous vous apportons notre analyse de Scuf Prestige, un candidat qui souhaite concourir dans cette ligue avec un format local qui permet une plus grande personnalisation sans renoncer à des performances de haut niveau.

Comme toujours, nous avons testé cet appareil pendant quelques semaines et il est maintenant temps de vous parler de notre expérience et de donner notre verdict.

Scuf Prestige, une commande pour faire la différence

Nous commençons l’analyse à partir du moment où nous recevons notre télécommande chez nous, la première impression étant souvent le reflet de ce que l’appareil nous offre. Heureusement, cette fois, ce n’est pas le cas.

Le Scuf Prestige nous est livré avec un emballage en carton dur où le contrôleur est présenté dans la version de base (noire) et nous sommes avertis qu’il est conçu pour Xbox et Windows. Sous cette coque se trouve une boîte noire avec le logo de la marque, qui à son tour cache la télécommande elle-même sur un fond en plastique qui repose sur une base en carton. Heureusement, cet ensemble est éclipsé par la commande qui se démarque, car elle n’est certainement pas à la hauteur de la qualité de l’appareil lui-même. Les détails sont importants et ici, Scuf a été économe.

Curieusement, même lorsqu’il s’agit d’un contrôleur haut de gamme, il n’est pas livré avec une mallette de transport, ce que nous avons vu dans le Razer et l’Elite Series 2, bien qu’il soit livré avec une paire de bâtons de remplacement, de plus haute hauteur et de finition arrondie. On retrouve également dans l’emballage un câble tressé de trois mètres et deux petites touches qui servent à configurer l’appareil.

En ce qui concerne le design, vu de dessus, la partie supérieure est presque identique à celle d’une manette Xbox d’origine, à l’exception du relief avec le logo de la marque sur les bâtons et soulignant la traverse: deux bâtons, les boutons XYAB , la traverse, le bouton d’options et le bouton de menu, en plus il est clair à partir du bouton Xbox lui-même qui s’allume.

Cette partie supérieure a une finition mate au toucher doux, très confortable à tenir et agréable au toucher. La distribution familiale ne nécessite pas de période d’adaptation, puisque tout est là où il doit être, même si le boîtier est une surprise.

Au moment de personnaliser la télécommande Scuf, elle a opté pour son propre format qui, bien qu’au moment de l’achat, nous permette de personnaliser l’apparence générale, les bâtons, les boutons et les déclencheurs, plus tard il facilite le changement non seulement des bâtons, mais aussi du propre majuscule.

Sur le côté droit de la télécommande, juste à l’endroit où la partie supérieure et inférieure est divisée, nous verrons une petite encoche, qui sert à tirer le boîtier supérieur de la télécommande et à le séparer.

Ce système confortable nous permet d’accéder à la partie interne de la télécommande sans toucher aucune vis et il est maintenu fermement attaché grâce à un système magnétique. Bien qu’il puisse sembler qu’avec l’agitation du moment, cela puisse faire bouger le boîtier, la vérité est que ce n’est pas le cas, une fois que vous le placez, il ne bouge même pas d’un iota. Point négatif dans cette section, et quelque peu incompréhensible, on est autorisé à changer les bâtons simplement en les tirant mais néanmoins cela ne permet pas la même chose avec la traverse ou d’autres boutons.

En ce qui concerne la façade, nous avons le design classique de la Xbox, mais là où devrait se trouver la zone des batteries, nous trouvons une gravure avec le nom de la marque et dessus le connecteur microUSB. Le Scuf Prestige peut être utiliser avec un câble microUSB ou sans fil, car à l’intérieur nous avons un batterie qui nous offre une autonomie allant jusqu’à 30 heures.

Nous n’avons pas de surprise dans la partie interne, où nous avons les connexions habituelles qui incluent un port 3,5 mm pour casque.

Nous trouvons que l’élément différenciant de cette commande est dans sa partie inférieure, où ils se détachent de manière évidente quatre pagaies grâce auxquelles nous pouvons transformer notre façon de jouer. Ces leviers dupliquent les contrôles et selon le jeu ils sont adaptés pour une série d’actions que l’on peut changer si on le souhaite.

Dans mon cas, j’ai passé quelques heures à l’essayer avec des jeux comme CoD Warzone, pouvant glisser, sauter ou changer d’arme à l’aide de ces pagaies. Cela permet à mes pouces de rester sur les bâtons tout en appuyant sur les palettes avec mon majeur et mon annulaire, faisant ainsi plus de mouvements en moins de temps, ce qui augmente naturellement nos performances dans le jeu.

Il y en a avec une vitesse étonnante quand il s’agit de changer les boutons de la télécommande, dans mon cas, la vitesse n’est pas telle, mais avec les palettes, non seulement cela compense ce manque, mais il m’est plus facile d’effectuer les actions. Le résultat a été une augmentation considérable de mon taux de pertes.

Scuf a une série de personnalisations prédéfinies pour certains jeux, mais si vous le souhaitez on peut remapper ces palettes selon nos besoins ou notre façon de jouer. De plus et suivant le dogme de la facilitation du remplacement, ceux-ci peuvent être changés facilement, simplement en les faisant glisser vers l’avant pour les retirer.

Un élément fondamental de toute commande est son système de poignée, c’est-à-dire la façon dont les poignées sont conçues pour tenir la commande. Dans le cas du Scuf Prestige, nous avons une surface en caoutchouc avec un motif cellulaire qui permet une prise en main sûre même lorsque vos mains commencent à transpirer.

Configuration des boutons poussoirs et des déclencheurs

Contrairement à d’autres commandes qui ont opté pour l’utilisation d’un logiciel pour configurer la commande, dans le cas du Suf Prestige tout cela se fait manuellement. Un système qui, comme nous le verrons, a ses avantages et ses inconvénients.

Comme nous l’avons déjà vu dans d’autres modèles, en bas, nous avons deux petits leviers en argent qui nous permettent de limiter la course des déclencheurs, c’est-à-dire de LT et RT. Avec cela, nous pouvons limiter l’itinéraire à parcourir de moitié avant qu’ils n’atteignent le point d’action.

Juste à côté de ces leviers, nous avons quelques petites vis, que nous pouvons régler avec la clé fournie dans la boîte et qui sert à faire un plus grand réglage des déclencheurs, pour pouvoir les laisser comme nous sommes les plus confortables à utiliser.

L’autre pièce qui vient dans la boîte est celle que nous devons utiliser pour le remappage des palettes. Ce système s’appelle Remappage électromagnétique et son utilisation est extrêmement simple, sans tenir compte de la nécessité d’installer quoi que ce soit et permettant un remappage en quelques secondes.

Lorsque nous voulons remapper la commande, rapprochez simplement cette touche de l’icône Scuf que nous avons entre les palettes, qui sera maintenue magnétiquement. Ensuite, nous appuyons sur la palette pour remapper, en maintenant enfoncée tout en appuyant sur le bouton que nous voulons lui attribuer, une fois cela fait, nous pouvons libérer la palette et retirer la clé magnétique. Un système que l’on peut voir en fonctionnement dans la vidéo suivante.

Expérience utilisateur

Quand il s’agit de jouer avec un contrôleur, lorsque nous le faisons avec des joueurs qui utilisent la souris et le clavier, cela signifie généralement que nous sommes désavantagés. Cela se voit dans les jeux de compétition où la vitesse de réaction est essentielle, faisant la différence entre tomber dans les quelques changements et réussir un match. Le Scuf Prestige avec ses quatre palettes inférieures réduit cette différence et c’est quelque chose qui se voit.

J’utilise cette télécommande depuis de nombreuses heures, donc mon idée de ses performances est profondément familière. Son système de boîtier magnétique est bien meilleur que prévu et je n’ai remarqué aucune différence par rapport aux commandes à serrage mécanique. La finition mate devient quelque peu brillante après quelques heures de jeu où les mains entrent en contact, cependant c’est quelque chose qui s’évapore ou que l’on élimine directement avec une peau de chamois.

Ses côtés caoutchoutés permettent une prise ferme du début à la fin de notre jeu, Il n’y a pas d’incidence lorsque nous transpirons nos mains (32 degrés dans l’ombre que j’ai souffert), ce pour quoi j’ai été très reconnaissant.

Son agencement standard de boutons, de croix et de déclencheurs nous permet de ne pas manquer le premier contact, tandis que les quatre palettes du bas sont positionnées de manière à être facilement accessiblesOui, un peu moins les intérieurs oui. Pour être honnête, le confort d’utilisation de ces palettes n’atteint pas celui offert par le système Elite Series 2, mais elles sont au-dessus des autres modèles et nous ne pouvons nous plaindre d’aucun problème lors de leur utilisation.

Sa batterie promettait 30 heures et nous confirmons qu’elle les respecte, même s’il nous est difficile de s’épuiser au milieu d’une partie puisque nous recevrons un avis avant cela afin de pouvoir connecter le câble et continuer à jouer.

En général, c’est un contrôle très complet, le meilleur que nous ayons testé en confort, même si en termes de qualité dans mon cas, les gâchettes dorées, ainsi que la traverse, ils sont un cran en dessous du reste dans leurs matériaux. J’aurais aussi apprécié des bâtons avec un corps en métal, car c’est quelque chose qui, à cause de ma façon de jouer, je punis généralement beaucoup et les bâtons en plastique ne me donnent pas trop de confiance.

Conclusions et avis

Dans la course au meilleur podium de commandement pour Xbox, le Scuf Prestige a une concurrence rude, sa proposition est comme le candidat qui a tout pour atteindre le sommet, mais qui est pénalisé par les détails.

Sur son site Internet, son prix est de 169,95 €, ce qui le place 10 € en dessous de ses concurrents. Néanmoins, nous devons garder à l’esprit que dans ce cas, nous n’avons pas de valise de transport incluse et que le nombre de pièces supplémentaires chez ses concurrents est plus grand. De la même manière il y a certaines pièces que j’aurais apprécié d’être de meilleure qualité, dans cette gamme de prix ce ne sont pas des détails à négliger.

En termes de gameplay, je ne peux que dire de bonnes choses, son ergonomie, le placement de ses palettes et même la possibilité d’ajuster ses déclencheurs sont des choses qui Ils m’ont permis d’avoir beaucoup de plaisir à jouer et d’atteindre de bons ratios dans mes matchs.. Il a tout ce que vous pouvez demander à une manette en jouant, mais avec un prix sans doute trop proche de l’ombre longue de la proposition Xbox,

Scuf Prestige

169,95 €

Pour

Commodité d’utilisation Quatre palettes inférieures Sans fil Réglage de la détente Remappage magnétique Personnalisation

Contre

Prix ​​Qualité de certains matériaux

Si vous avez aimé cet article, Partagez-le.