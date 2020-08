Malgré le fait que depuis un peu plus d’un mois le Mexique a commencé avec un plan de déconfinement et de réouverture des activités économiques, la réalité est que l’urgence sanitaire dans le pays n’est pas maîtrisée.

Au moins, cela a été révélé par un rapport récent de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), un organisme qui a affirmé que les mesures de confinement et de prévention mises en œuvre par le gouvernement mexicain « n’ont pas jusqu’à présent atteint l’efficacité pour contrôler la transmission. » du virus qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde.

Le pic arrive ce mois-ci et la courbe ne descend pas

Ces déclarations vont dans le sens inverse de ce qui a été dit par les autorités fédérales et sanitaires du pays, qui, lors de retraites, ont parfois affirmé que la courbe de contagion est en baisse.

Cependant, les chiffres ne semblent pas céder. Hier, selon les données fournies par les autorités sanitaires, le Mexique a rapporté 6 mille 148 nouveaux cas infections à coronavirus confirmées, ce qui porte le nombre cumulé à 449 000 961 infections connues.

En ce qui concerne les décès liés à l’épidémie, les chiffres ont augmenté de 857 décès pour atteindre un total de 48869 décès enregistrés dans le pays.

« Les mesures adoptées étaient importantes pour réduire la vitesse de transmission, mais jusqu’à présent elles n’ont pas atteint l’efficacité pour contrôler la transmission et réduire la courbe qui descend jusqu’à ce qu’il n’y ait que des cas isolés », a averti l’organisation internationale.

En effet, selon les projections de l’organisation, le pic des infections se produira au cours de ce mois, c’est pourquoi il a recommandé de renforcer les mesures de distanciation sociale.

«Lorsque nous faisons des prévisions, nous prenons des cas basés sur d’autres pays qui ont connu une situation comme celle des Amériques. Bien sûr, nous espérons que le pic sera en août, pour que la transmission et la contagion puissent être contrôlées, mais ensuite ils doivent aussi proposer des systèmes de contrôle après ce pic », a-t-il prévenu.

Pourquoi est-ce important pour les entreprises?

Sans minimiser ce que ces déclarations impliquent sur la crise sanitaire que traverse le pays, la réalité est qu’elles ne sont pas non plus une bonne nouvelle pour l’économie.

Avec la plupart des Etats avec un feu rouge épidémiologique ou orange, de nombreuses activités économiques, bien qu’elles fonctionnent déjà, continuent de voir leurs revenus diminuer, ce qui à court, moyen et long terme sera un coup économique particulièrement dur, qui se concrétisera moins de pouvoir d’achat, pertes d’emplois et baisse de la consommation intérieure.

Dans cet esprit, nous partageons 10 faits qui éclairent ce sujet:

Divers spécialistes du secteur privé indiquent que la pandémie entraînera une baisse de 7,27% du produit intérieur brut (PIB) du Mexique cette année, selon une enquête de la Banque du Mexique.

Avec une baisse de 6,6% prévue par le Fonds monétaire international (FMI), l’agence a estimé que l’économie mexicaine sera la troisième économie latino-américaine la plus touchée après le Venezuela et le Belize.

Selon les données du FMI, l’Amérique latine a moins progressé depuis cinq ans et en 2019, elle a enregistré une stagnation évidente.

Selon les estimations de l’Organisation internationale du travail à la fin de 2020, il y aura 2,1 millions de personnes sans emploi et qu’en 2021, il y en aurait 2,4 millions. Pour sa part, le pire des scénarios indique que ce chiffre passerait à 2,9 millions d’ici la fin de l’année prochaine.

Selon le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (STPS), ce n’est qu’entre le 13 mars et le 6 avril qu’ils ont perdu 346878 emplois dans le pays en raison de l’épidémie de coronavirus qui affecte le pays.

Au cours du dernier trimestre de l’année, selon l’Enquête nationale sur la profession et l’emploi (ENOE), réalisée par l’Institut de géographie et de statistique (INEGI), dans le pays, il a été signalé qu’il y avait 31,3 millions de personnes al secteur informel.

Une enquête nationale signée par Consulta Mitofsky indique que 39,5% des Mexicains ont indiqué qu’en pleine quarantaine, l’argent dont ils disposaient était suffisant pour moins de 15 jours.

À l’heure actuelle, on estime que 500 millions de personnes Dans le monde entier, ils risquent de sombrer dans la pauvreté, selon Oxfam, tandis que le Centre d’études Espinosa Yglesias estime que 21 millions de personnes pourraient vivre dans la pauvreté en raison de la pandémie au Mexique.

La valeur du pétrole mexicain a chuté de 12% pendant l’urgence du coronavirus.

L’urgence sanitaire due au coronavirus pourrait nuire à l’économie de notre pays jusqu’à 37 milliards de dollars.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $