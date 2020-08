Ce n’est un secret pour personne que la consommation de contenu vidéo en ligne est une tendance qui n’a cessé de croître et que grâce aux mesures de confinement elle a pris une nouvelle impulsion. Pour les consommateurs, pendant la période de quarantaine, des espaces tels que YouTube, Netflix, Vimeo et autres sont devenus leurs meilleurs alliés.

Dans l’étude Ofcom, la firme a constaté que le public anglais regardait du contenu en streaming pendant cette éventualité, en moyenne 6 heures 45 minutes, ce qui signifie qu’ils dépensent presque 45 heures par semaine à regarder la télévision et des vidéos numériques.

La plate-forme a découvert que cela était en grande partie dû à l’offre d’Amazon Prime Video, Disney Plus et Netflix, constatant que même 55% de ces personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient de continuer à consommer la même quantité de contenu à l’avenir.

Moins d’un millier de vues

Cela signifiait des revenus intéressants pour nombre de ces entreprises qui, grâce à une augmentation du nombre d’abonnés ou à des investissements publicitaires, ont vu leurs bénéfices croître.

La vérité est que YouTube est resté en dehors de ce groupe privilégié. Le portail vidéo appartenant à Google a affiché des chiffres en baisse au cours du deuxième trimestre de l’année.

Au cours de la période susmentionnée, les revenus publicitaires de YouTube ont atteint 3,8 milliards de dollars, un chiffre qui était inférieur au premier trimestre, quand il générait un peu plus de 4 milliards de dollars pour le concept susmentionné.

Ce mois de mai est l’un des seuls à avoir récemment suscité de l’intérêt autour du portail vidéo.

Maintenant, on sait que 9 vidéos publiées sur 10 sur la plate-forme, ils n’atteignent pas un millier de vues.

Les chiffres proviennent de la main de Pex, une société qui mène une étude annuelle sur les audiences YouTube en fonction des «métadonnées disponibles» telles que «visites, nombre de commentaires, mentions J’aime, n’aime pas et d’autres données sur la vidéo mise en ligne».

Selon les données collectées du 1er janvier au 31 décembre 2019, sur les services populaires, en moyenne 5 milliards de vidéos sont téléchargées par jour, et bien que le chiffre soit important, la vérité est qu’environ 90% des le contenu n’atteint pas mille vues. Cela signifie que 88,4% de ces 5 milliards de vidéos quotidiennes n’atteignent pas 1 000 vues.

En d’autres termes, la grande majorité de l’audience totale quotidienne de YouTube est atteinte par moins de 1% de ces 5 milliards de vidéos quotidiennes.

Youtube change

Ces données deviennent plus pertinentes si l’on considère que la musique et les jeux vidéo sont les catégories les plus importantes en termes de vues.

Selon l’étude, la musique et le divertissement représentaient 43% du nombre total de vues sur la plate-forme en 2019. Cela se produit lorsque la musique participe à peine à 5% du contenu total téléchargé.

Alors que d’autres plates-formes telles que TikTok sont devenues de plus en plus populaires, YouTube reste la plate-forme vidéo dominante et continue de croître, le nombre de téléchargements par utilisateur continuant d’augmenter en 2019.

Cependant, la vérité est que les chiffres fournis par le rapport fournissent des informations précieuses aux annonceurs et aux marques qui utilisent le réseau social comme un espace de sortie pour bon nombre de leurs exécutions.

La question est loin de l’algorithme, l’intérêt pour le contenu est celui qui change et le prochain grand leader peut être le domaine du jeu.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $