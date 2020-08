Dans la publicité numérique, l’innovation dans les formats et les plates-formes publicitaires est notre quotidien pour ceux d’entre nous qui se consacrent au monde du marketing numérique. Chaque nouveau format ou plateforme est une opportunité pour toucher nos publics et aider les marques à augmenter leur croissance dans le numérique.

Et dans la trajectoire des marques pour influencer les habitudes de consommation, aidés par l’augmentation de la consommation de médias et d’appareils, on a la montée en puissance du social e-commerce mais surtout des publicités shoppables, un format très utile pour les catégories de vente au détail , mode, luxe et art de vivre.

Les publicités shoppables sont une tendance clé de la publicité numérique. Ce format permet aux marques d’être présentes de la découverte à la conversion en un seul endroit. Avec l’introduction d’annonces achetables, les utilisateurs ont la possibilité de transformer leur inspiration en achats.

Ils permettent de montrer les attributs de la marque et des produits sur les différentes plateformes, en s’adaptant au parcours non linéaire de la plupart des acheteurs en ligne. En plus de les aider à convertir leurs profils, dans le cas des réseaux sociaux, et leurs pages de marque chez des détaillants comme Amazon, en vitrines numériques qui mènent à des achats en ligne et qui se traduisent par une augmentation des revenus.

Les formats shoppables sont présents sur les principales plateformes sociales:

Annonces Shopping YouTube: permettent aux marques d’être présentes dans le flux YouTube lors d’une recherche, en plus d’afficher une liste de produits suggérés.

Collection Facebook: permet d’afficher la marque ou le produit en action dans le fil de l’utilisateur. Il se compose d’une vidéo ou d’une image plus une grille qui montre les produits dans la même annonce.

Produits et marques sponsorisés sur Amazon: apparaissent dans les résultats de recherche, améliorant la présence de la marque auprès des utilisateurs intéressés par la catégorie de la marque ou du produit.

Google Showcase Shopping – Présent dans les résultats de recherche d’images. Ils permettent aux marques d’étiqueter les produits avec leur prix.

Plus tôt cette année, Google a annoncé le lancement de Shopping Experience axé sur les produits de mode. Plus qu’un format, c’est une fonction qui permet aux utilisateurs de trouver les produits et sites Web les plus populaires, en montrant le produit, le prix et la marque qui les vend.

Les résultats des publicités achetables sont remarquables pour générer un meilleur retour sur investissement, une augmentation des conversions en ligne et une réduction du coût par acquisition.

Différents points doivent être considérés comme la créativité, la communication bidirectionnelle, l’amplification de la marque, en plus de la mesure correcte des conversions sur les plateformes et de la compréhension du parcours d’achat de notre public cible, en analysant les différentes étapes qu’ils suivent à l’époque. pour choisir un produit ou une marque.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $