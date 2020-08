Au cours des 10 dernières années, le communications via Smartphone ils sont devenus un élément fondamental pour 90% de la population mondiale. En fait, des milliards de personnes dans le monde les utilisent chaque minute application de messagerie instantané, comprenant Whatsapp et Telegram, pour rester en contact permanent avec les amis et la famille. Bien que les applications mentionnées ci-dessus soient les plus utilisées dans le monde, il existe aujourd’hui alternatives très valables qui conquièrent lentement les utilisateurs. Parmi ceux-ci, on trouve donc également Signal qui, au cours des deux dernières années, a progressivement rencontré un succès retentissant. Découvrons-en plus ci-dessous.

Le signal bat Whatsapp et Telegram: voici ce qui change

D’après ce qui a été constaté, donc, le point fort de Signal réside en plein dans le secret des messages. L’application de messagerie, contrairement à ses rivales, utilise des systèmes de cryptage très avancés, notamment Curve25519, AES-256 et HMAC-SHA256 qui, en fait, vous permettent de garantir une sécurité et une fiabilité accrues dans les conversations. De plus, Signal ne stocke aucune donnée sur des serveurs externes, tels que la photo de profil, l’emplacement et le carnet d’adresses des contacts, et ne conserve les messages sur ses serveurs que lorsque l’utilisateur est en ligne.

Récemment, cependant, Open Whisper Systems, la société qui gère l’application, a publié une mise à jour importante qui introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes et résout certains des problèmes signalés par les utilisateurs ces derniers mois.

Parmi les innovations introduites, on en trouve donc une en particulier concernant l’introduction d’un nouveau système de transférer vos données vers un autre appareil. Les utilisateurs qui ont l’intention de transférer leurs données vers un nouveau smartphone n’auront donc qu’à scanner le QR Code présent dans les paramètres de l’ancien appareil. Une fois les différentes demandes confirmées, par conséquent, le transfert de données sera lancé en mode sans échec