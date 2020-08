Alors que le marché se prépare pour la sortie de la dernière génération de consoles cet hiver, les joueurs commencent à avoir une image de plus en plus claire de ce à quoi l’environnement ressemblera lorsque la PS5 et la Xbox Series X seront enfin lancées. Un détail intéressant est que dans tous les jeux à venir que nous avons vus jusqu’à présent, il y a très peu de plateformes. Il y a des exceptions, comme Sackboy: A Big Adventure, mais la plupart des titres présentés pour les nouvelles consoles sont des jeux d’action-aventure ou des titres d’horreur comme The Medium. Heureusement pour les fans de plateformes, Skully offre un dernier goût de plaisir de saut avant que les anciennes consoles ne soient progressivement supprimées.

Skully se concentre sur le caractère minuscule du titre, un petit crâne rempli d’une boule de boue. Skully se retrouve sur une île idyllique dirigée par une famille de quatre frères et sœurs élémentaires qui se disputent depuis longtemps. L’un de ces frères et sœurs donne vie à Skully et charge son nouvel ami de l’aider à sauver l’île et à réunir sa famille. Cette intrigue semble simple et prévisible au début, mais au fur et à mesure que le jeu se déroule, l’histoire se révèle beaucoup plus complexe que ce à quoi on pourrait s’attendre, et elle frappe des notes émotionnelles étonnamment profondes et des rebondissements vraiment surprenants. La fin semble un peu hâtive mais le message est fort et dans l’ensemble, l’histoire est une note inattendue.

En relation: Revue de Monsieur PAF – Brawn & Brains In Puzzles

Skully parcourt leur environnement insulaire en roulant. Ils peuvent également sauter, d’une manière ou d’une autre, et grimper sur les vignes, ce qui est une caractéristique éternellement déconcertante. Rouler est agréable, et la sensation de vitesse est profondément satisfaisante sans aller trop vite au point de perdre complètement le contrôle. Il convient de noter, cependant, que certains des défis de plate-forme sont quasiment impossibles sans contrôleur, donc les joueurs sur PC se méfient. Aussi amusant que de rouler et de sauter, le jeu aurait pu se passer de l’escalade de la vigne. Comme Skully n’a pas de membres, il n’y a pas d’indicateur visuel pour déterminer s’ils s’accrochent ou non aux vignes, ce qui peut entraîner un stress inutile lorsque les vignes sont incorporées dans des segments de plate-forme.

En plus de rouler, Skully peut invoquer trois formes alternatives à partir de points de contrôle qui sont dispersés dans chaque niveau. Chacune de ces formes a des capacités distinctes qui sont nécessaires pour traverser l’île. Une forme peut franchir les barrières et projeter Skully sur de longues distances, tandis que les deux autres formes ont une vitesse accrue ou de meilleures capacités de saut, et peuvent utiliser la télékinésie pour déplacer des plates-formes dans tout l’environnement. Ces formes sont toutes utilisées dans des énigmes qui apparaissent de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que le jeu progresse. Ces énigmes peuvent être assez aléatoires, mais la plupart de la frustration vient simplement de la configuration des plates-formes de la bonne manière, seulement pour bâcler un saut, mourir et être obligé de tout recommencer. C’est fastidieux, mais ça pourrait être pire.

Des problèmes techniques peuvent également entraver ces énigmes. Les formes télékinésiques obtiennent finalement le pouvoir de faire bouger une plate-forme d’elle-même en définissant deux points pour qu’elle puisse se déplacer entre les deux. C’est une aubaine pour la traversée et un mécanisme essentiel dans presque tous les casse-tête qui viennent après, mais cela ne fonctionne pas toujours parfaitement. Les plates-formes s’arrêteront parfois sans raison ou ne démarreront pas en premier lieu. La force brute a tendance à être le seul recours pour les faire fonctionner à nouveau, ce qui est une perte de temps frustrante, mais pas un problème énorme. C’est le bug le plus courant mais ce n’est pas le seul. La caméra, sur laquelle le joueur a généralement un contrôle total (à l’exception de certaines séquences de poursuite scénarisées) peut parfois se planter derrière une barrière et aveugler efficacement le joueur. C’est un autre désagrément mineur, mais cela peut entraîner des décès inutiles.

Skully est, pour la plupart, un petit jeu délicieux. C’est peu, cependant; il peut être joué complètement en quelques heures seulement. Mais le décor de l’île est magnifiquement rendu et les défis de plate-forme sont très amusants à relever. Certaines énigmes ralentissent l’expérience plus qu’elles ne l’élèvent, mais elles sont assez faciles, pour la plupart. Les fans de plateforme qui sont à la recherche d’une bonne alternative au plombier préféré de tout le monde devraient certainement envisager d’essayer le petit vieux Skully.

Suivant: Fae Tactics Review: Stratégie trompeusement difficile

Skully sort le 4 août sur Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Un code PC numérique a été donné à . à des fins d’examen.