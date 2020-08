Carlos Slim a donné un ordre énergique cette semaine et a clôturé avec lui une négociation, qui a tout misé pour amener le vaccin COViD-19 au Mexique.

Faire face à la pandémie qui a émergé en Chine a imposé une série de défis, à tous les niveaux de la santé, du social et des affaires.

La gestion des talents a été une tâche critique au cours de cette éventualité, car nous sommes confrontés à un nouveau coronavirus qui a causé toutes sortes de ravages.

Le Mexique a un problème comme plus de 180 pays dans le monde et c’est une pandémie atroce de coronavirus, qui nous a appris à vivre de l’enfermement et maintenant de la nouvelle normalité.

Face à cette situation, le Mexicain a rencontré une série de défis et du point de vue de cette analyse, l’un de ces défis a été de devoir prendre des décisions.

La pandémie a redéfini une série de concepts très traditionnels et la gestion des talents, ainsi que la relation entre les professionnels et les entreprises, ont fait partie de ces changements.

Au milieu de cette mer agitée qu’est devenue la réalité dans laquelle nous vivons, les hommes d’affaires ont annoncé des décisions inouïes, car elles partent d’un principe très ancien, mais brutalement présent: tout ou rien.

Leçon de négociation audacieuse de Slim

Carlos Slim est l’homme d’affaires chargé, à travers sa Fondation, d’apporter le vaccin contre l’agent pathogène du moment au Mexique, plus précisément la version que le laboratoire AztraZeneca est en train de fabriquer, parmi les nombreuses études brevetées dans le monde.

L’arrivée de cette version du vaccin au Mexique, où elle sera fabriquée et éventuellement distribuée, est le résultat d’une négociation qui a évidemment impliqué la société pharmaceutique anglaise; à la Slim Foundation et aux gouvernements du Mexique et de l’Argentine.

Au milieu de cette semaine, des détails inédits ont été publiés sur la façon dont l’accord a été conclu et l’un des différents détails révélés est l’ordre de Carlos Slim, qui est devenu une stratégie de négociation audacieuse qui consistait simplement à agir.

Slim a ordonné à ses représentants (Arturo Elías Ayub) de « se dépêcher » et de « conclure l’affaire ». Le tout ou rien qui a motivé les paroles de Slim est d’exercer et d’accepter les conséquences dans un accord et de ce pari des ressources ont été risquées pour amener le vaccin au Mexique, dans un jeu qui, s’il passait la phase 3, ne représenterait que le retour de quoi investi, mais sinon, ce serait une perte totale du pari de l’homme d’affaires mexicain.

La bonne négociation

Dans une note relative à la gestion des talents en période post-pandémique, nous avons averti sur la base des informations d’une étude de PageGroup, qu’il existe un besoin critique parmi les entreprises de pouvoir embaucher des employés avec des compétences qui aident dans la période post-COVID que nous traversons. Les compétences demandées sont la gestion de crise, l’intelligence émotionnelle, la prise de décisions et la connaissance de la résolution de problèmes.

L’un des résultats évidents du mix qui est fait de ces compétences est de savoir négocier et assumer des stratégies appropriées, qui permettent d’obtenir des résultats avec leur mise en œuvre.

Apprendre à savoir négocier

La leçon de négociation que Slim a donnée cette semaine devient un rappel intéressant de l’importance de gérer nos talents en fonction des compétences, qui pensent à la relation avec le consommateur, entre les entreprises et commencent par interpréter la réalité que nous vivons, pour savoir quelle mesure est appropriée.

