La promotion de la que hablamos est disponible en Amazonie, por lo que la fiabilidad y sencillez en el proceso de compra está completamente asegurada. El caso, es que la Samsung 50RU7405 tiene una pantalla de retroiluminación Direct LED que es de 50 pulgadas y que, entre otras cosas, ofrece compatibilidad con los contenidos 4K y, aussi, con los propios que son HDR10 +. Es decir, que la calidad de los colores que se ven en la pantalla es muy alta y, evidemment, la definición es excelente para disfrutar de eventos deportivos y de los juegos para consola más actuales.

Con unas dimensions que muestran que el fabricante ha realizar un buen trabajo en este televisor, ya que son de 1.124,8 x 735,8 x 346,7 milímetros, una de las cosas en las que destaca este modelo es en lo que tiene que ver con la conectividad. Así, por ejemplo, no le falta WiFi double bande et Ethernet pour accéder à Internet, dans un appartement físico, tiene tres puertos HDMI 2.0 et un par USB que, entre otras cosas, permite el uso de discos de almacenamiento que son compatible with Smart TV. Un buen detalle de este modelo es que es compatible avec VESA, por lo que se cuelga en la pared sin problemas.

Sistema operativo y oferta por la Smart TV Samsung

El desarrollo que hay en el interior de esta Samsung 50RU7405 es Tizen, un desarrollo propio que funciona de forma excelente ya que el televisor incluye un procesador de cuatro núcleos que permite esto y, aussi, un escalado de las imágenes con una alta velocidad y precisión. Este trabajo permite instalar diferentes aplicaciones, como pueden ser los desarrollos que dan acceso a las plataformas de vídeo en streaming y, aussi, existe un amplio catálogo de juegos en la tienda que ofrece la compañía coreana.

Ahora mismo en Amazon es posible aprovechar un descuento del 31% respecto al precio que tiene habituualmente este modelo, por lo que el ahorro that se logra es de 196,37 euros… una cantidad notable para un televisor que es completo y que permite acceder a contenidos con una alta calidad. Con posibilidad de utilizar diferentes asistentes de voz, como por ejemplo Alexa, dejamos el enlace de compra en la tienda online donde no se tiene que pagar nada si se tiene una cuenta Prime.

Sonido, sin problemas en este televisor

La potencia que tiene los dos altavoces integrados es de 20 W, y no le falta compatibilidad con diferentes tecnologías que permite que la localización sea buena, como por ejemplo DTS y Dolby. Por lo tanto, cumplen perfectamente la Smart TV Samsung. Con certificación energética A, lo que asegura un bajo consumo, se incluye un sistema de ocultación de câbles que es efectivo y que seguro es de sutilidad para más de un usuario.