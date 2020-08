Il peut arriver un moment dans le cycle de vie d’une entreprise où un changement de marque est nécessaire. Les entreprises qui envisagent de changer de marque doivent soigneusement peser les raisons de la nécessité de changer, ainsi que les risques potentiels. S’il n’est pas correctement mis en œuvre ou communiqué au public cible, un changement de marque peut avoir des ratés et finir par nuire davantage à l’entreprise. Pour aider les dirigeants à développer avec succès leurs propres stratégies de rebranding, voici quelques éléments essentiels à garder à l’esprit.

Selon vous, quel est le seul composant que toutes les stratégies de lancement doivent avoir pour réussir une nouvelle image de marque?

1. Données client

Je pense que toute bonne nouvelle image de marque commence par des données client tangibles. Lorsque vous changez de marque, l’objectif est de concevoir le site Web et la campagne marketing de votre entreprise en fonction de votre public cible. Si vous ne disposez pas de données client pour prendre vos décisions, vous filmez dans le noir. Assurez-vous de recueillir beaucoup de commentaires, de rapports de comportement sur site et plus encore avant de commencer le processus de changement de marque. – John Brackett, Smash Balloon LLC

2. Analyse des concurrents

Pour que les marques de tous types et de toutes tailles réussissent lors d’un changement de marque, elles devraient consacrer beaucoup de temps et de ressources à l’analyse des concurrents. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises Fortune 500, car elles ont beaucoup plus d’argent et de ressources à dépenser. Suivez ces meilleurs joueurs et vous économiserez beaucoup de temps et d’efforts sur la direction que votre changement de marque devrait prendre. – Zac Johnson, blogueur

3. Transparence

Vous avez besoin de transparence sur les raisons pour lesquelles vous changez de marque. Les clients d’aujourd’hui sont très intelligents et sauront si vous le faites pour une raison fausse ou non sincère. Dites-leur pourquoi vous changez de marque et ce que vous espérez réaliser avec la nouvelle marque. N’hésitez pas à expliquer pourquoi l’ancien ne vous représente plus. – Josh Kohlbach, Suite en gros

4. Pertinence

Concentrez-vous sur la pertinence de votre clientèle. La pertinence est l’une des principales raisons pour lesquelles une entreprise aurait besoin de changer de nom. Il peut y avoir des changements dans la façon dont l’entreprise fonctionne, ou l’industrie peut s’orienter vers une nouvelle direction. Changez dans la direction appropriée et restez pertinent pour les bonnes personnes. – Solomon Thimothy, OneIMS

5. Une histoire puissante

Un grand changement de nom a toujours une histoire puissante qui le motive. Une entreprise peut présenter son histoire avec des images, des couleurs et du texte. Créer un mythe ou une histoire pour votre nouvelle marque aide également. Il est important de rendre votre nouvelle marque suffisamment distincte de la précédente, mais sans en perdre l’essence, et vous le faites en vous concentrant avant tout sur vos clients et vos produits. – Syed Balkhi, WPBeginner

6. Une identité claire

Il est important de créer votre identité de marque avant le lancement afin que votre public cible vous trouve et vous connaisse. Lorsqu’ils voient votre campagne, ils doivent savoir immédiatement que vos produits et services correspondent à leurs besoins et à leurs intérêts. Avant qu’un changement de marque puisse avoir lieu, assurez-vous qu’il correspond à votre marché cible. – Stephanie Wells, Formidable Forms

7. Un plan d’éducation

Il doit être complet. Si vous envisagez de changer de nom, votre site Web doit le refléter, votre bulletin d’information électronique doit le mentionner et il doit être mentionné sur tous les canaux de médias sociaux et sur toutes les autres stratégies marketing que vous utilisez. Le changement de marque implique de l’éducation, vous devez donc vous assurer de toucher efficacement chaque client actuel et potentiel. – Andrew Schrage, Finances personnelles Money Crashers

8. Responsabilité

L’un des aspects les plus importants de toute stratégie de lancement est de responsabiliser les gestionnaires et les employés pour le développement des divisions ou des tâches déléguées. Cet objectif peut être atteint par une délégation complète des pouvoirs et suivi par des incitations accrues directement liées aux résultats. – Vikas Agrawal, Infobrandz

9. Un gestionnaire de processus

Les lancements et les changements de nom sont souvent des symphonies chaotiques de pièces mobiles. La plus grande erreur est généralement de ne pas avoir de chef de projet ou de «quart-arrière» pour travailler en tant que responsable interfonctionnel pour aider à faire avancer les efforts de diverses équipes dans une stratégie coordonnée. Ce gestionnaire peut être une personne ou un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour garantir l’efficacité des changements de marque. – Jared Polites, LaunchTeam

10. Un calendrier de lancement

Gardez un calendrier de lancement. Aucune planification méticuleuse n’aidera votre changement de marque à réussir à moins que vous ne développiez un calendrier strict avec des dates limites de contrôle. Travaillez en arrière à partir du jour du lancement pour créer des échéanciers et des délais pour que chaque service ou équipe atteigne ses objectifs internes. Cela aidera tout le monde à s’assurer qu’il a suffisamment de temps pour terminer le changement de marque et que tous les systèmes seront «prêts» le jour du lancement. – Tyler Gallagher, Regal Assets

11. Potentiel de pivot

Le climat entrepreneurial actuel souligne l’importance du potentiel pivot de votre marque. Votre messagerie et votre changement de nom doivent être dynamiques pour répondre aux demandes du marché. Nous sommes une agence de marketing numérique et de référencement et lorsque nos clients avaient besoin de pivoter, nous l’avons fait à bien des égards. Notre marque est dynamique et le potentiel pivot faisait partie de cette stratégie. – Matthew Capala, Alphamétique

12. Une définition claire

Vous avez besoin d’une marque clairement définie! J’espère que vous avez déjà rédigé un document détaillé détaillant votre marque et que vous êtes confiant dans la direction que vous avez choisie. Malgré un plan aussi clair, l’exécution est le plus souvent le point d’échec numéro un – une erreur qui ne peut être tolérée la plupart du temps. Donner vie à votre marque est un défi. Choisissez les bons fournisseurs et préparez-vous à abandonner progressivement le lancement. – Ryan Meghdies, Tastic Marketing Inc.