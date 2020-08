Si vous avez vécu du stress au travail, imaginez le stress que vivent les propriétaires de l’entreprise, surtout en ces temps difficiles.

Souvent, les gens ne se rendent pas compte de la quantité incroyable de stress que subissent les propriétaires de petites entreprises, et quand ils ont l’impression qu’ils s’en prennent à vous, c’est vraiment le résultat des pressions exercées sur eux pour qu’ils fassent tout ce qu’il faut pour garder leur exploitation commerciale.

Néanmoins, les travailleurs ignorent souvent ce fait et forment une aversion pour leurs patrons, justifiée ou non. Ce n’est qu’un des nombreux défis qui accompagnent la gestion de votre propre entreprise; et c’est un défi auquel il faut s’attendre.

En fait, une étude récente a montré qu’environ 57% des employés ont déclaré avoir quitté leur emploi à cause de leur patron, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité pour les propriétaires d’entreprise.

Beaucoup de gens entrent dans le monde de l’entrepreneuriat avec des attentes erronées ou des attentes sérieusement irréalistes. Vous trouverez d’innombrables publications sur ce qu’il faut faire pour réussir en tant que propriétaire d’entreprise, mais vous rencontrez rarement des listes de choses à attendre de la propriété d’une entreprise, en particulier le côté négatif. Pour réussir, il est essentiel de comprendre le bon et le mauvais côté de la propriété d’une entreprise.

Si vous envisagez de démarrer votre propre entreprise, voici quelques défis liés à la propriété d’entreprise que vous pouvez vous attendre à affronter à un moment donné au cours de votre carrière d’entrepreneur.

Les défis à relever lors de la gestion de votre entreprise

Embaucher les bonnes personnes

Ils disent qu’il est difficile de trouver une bonne aide ces jours-ci, et c’est vraiment le cas. L’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les propriétaires de petites entreprises est de trouver les bonnes personnes qui seront aussi passionnées que vous par votre entreprise. En réalité, c’est peut-être quelque chose que vous n’atteignez jamais pleinement, simplement parce que c’est votre entreprise, pas celle de vos employés.

L’embauche de nouveaux membres d’équipe peut coûter cher, vous voulez donc être sûr de bien faire les choses. Souvent, nous ne tenons pas compte de tous les éléments qui entrent dans le calcul du coût d’embauche d’un nouveau membre de l’équipe.

Pensez au temps qu’il faut pour former quelqu’un de nouveau, à l’argent que vous dépensez pour le recrutement et au coût du roulement à chaque départ d’un membre de l’équipe. Tout s’additionne, il est donc préférable de faire ce que vous pouvez pour que vos employés soient heureux de les garder.

Lorsque vous recherchez des personnes à embaucher pour votre entreprise, vous voulez bien sûr rechercher des personnes talentueuses qui sont bien informées et compétentes dans votre créneau industriel, mais vous devez également tenir compte de facteurs tels que la façon dont ils suivent les instructions; comment ils travaillent avec les autres; et si leurs valeurs correspondent également aux valeurs de votre entreprise.

Vous ne pourrez peut-être pas trouver un employé aussi passionné que vous par votre entreprise, mais si vous pouvez au moins trouver quelqu’un avec les connaissances et les compétences que vous recherchez ainsi qu’une attitude positive, c’est un employé que vous pouvez certainement travailler et avoir le potentiel de grandir avec votre entreprise.

Probleme juridique

Lorsque vous devenez propriétaire d’une entreprise, une cible apparaît comme par magie sur votre dos pour que les gens vous poursuivent. Et la réalité de la question est qu’une poursuite intentée contre vous est presque inévitable à un moment donné au cours de la longue existence de votre entreprise.

L’important est d’agir comme s’il y avait 100% de chances que votre entreprise fasse l’objet d’un procès à un moment donné et de faire tout ce que vous pouvez pour éviter les risques et être prêt. Engagez un conseiller juridique de qualité et assurez-vous de prendre des mesures pour limiter au maximum vos risques.

Être poursuivi en justice n’est certainement pas quelque chose dont vous voulez parler ou même penser d’ailleurs, mais la réalité est que cela vous arrivera probablement à un moment de votre carrière d’entrepreneur, que ce soit en raison d’une prétendue rupture de contrat, client mécontent, un accident ou autre chose, le meilleur des cas serait que vous ayez une assurance commerciale au moment de l’incident, ainsi qu’un conseiller juridique solide pour vous représenter dans le cas où vous pourriez avoir à engager un litige.

Il existe toutes sortes de polices d’assurance commerciale qui protégeront votre entreprise contre différents types de litiges, mais la clé est de trouver la ou les bonnes polices en fonction du type d’entreprise que vous avez. Faites votre récent et sélectionnez également le bon avocat. Assurez-vous qu’ils comprennent votre niche et votre secteur spécifiques.

Si vous avez des employés, vous voulez absolument vous assurer que vous avez une assurance contre les accidents du travail. Si votre entreprise fournit un certain type de service, vous voudrez vous assurer que vous avez une assurance responsabilité professionnelle pour vous protéger contre les réclamations pour négligence.

S’assurer que ces éléments sont en place peut vous mettre dans une bien meilleure position pour éviter les risques. Bien qu’il n’existe vraiment pas de moyen d’éliminer complètement les risques, il est préférable de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour limiter autant que possible vos risques.

Interruptions d’activité

Tout type d’événement entraînant l’arrêt de vos activités serait considéré comme une interruption d’activité. Les interruptions d’activité peuvent survenir pour n’importe quelle raison et durer n’importe quel laps de temps. Nous sommes actuellement au cœur d’une pandémie qui a mis un terme à de nombreuses opérations commerciales.

Les catastrophes naturelles sont une autre cause majeure d’interruption des activités. Tout, des tornades aux inondations. Si l’impact a détruit votre magasin ou votre équipement de bureau à domicile, vous n’avez plus la capacité de gérer votre entreprise.

Les interruptions d’activité se produisent également en raison de problèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Votre chaîne d’approvisionnement est votre fournisseur, mais c’est avant tout une entreprise, ce qui signifie qu’ils courent le même risque d’interruptions d’activité que vous.

Si votre fournisseur est touché par une tornade, cela signifie que votre entreprise sera retardée dans la réception des matériaux nécessaires à l’exploitation de votre entreprise. En règle générale, ayez toujours quelques fournisseurs qui peuvent vous fournir les mêmes services et matériaux que votre fournisseur principal pour éviter que votre entreprise ne subisse les mêmes retards.

Emballer

La clé à retenir ici est d’être réaliste dans vos considérations sur la propriété d’entreprise. Il a certainement de nombreux aspects gratifiants, mais il a aussi ses défis. Tant que vous êtes prêt à relever ces défis, vous avez de solides chances d’obtenir le succès que vous recherchez.

Bien sûr, vous voulez profiter de votre parcours entrepreneurial, mais pour profiter du bien, vous devez également penser aux aspects mauvais et laids de celui-ci. Vous devez mettre en place des mesures préventives afin que, lorsque cela se produit, vous sachiez comment gérer votre entreprise en conséquence.