La saison de golf 2020 a été obligée d’apporter des modifications massives au calendrier en raison de la pandémie de coronavirus en cours, mais jeudi à San Francisco, le premier grand championnat de l’année débutera au TPC Harding Park.

Brooks Koepka, double vainqueur en titre du championnat de la PGA et le nouveau n ° 1 mondial Justin Thomas sont les favoris des paris pour gagner ce week-end, mais tous les yeux seront tournés vers le champion majeur à 15 reprises, Tiger Woods, qui tentera de rapprocher un titre de Jack. Le record majeur de Nicklaus dimanche soir.

Woods est sans aucun doute le choix préféré des fans au championnat PGA, mais peut-il vraiment le gagner? Il y a un cas à la fois pour et contre Woods au TPC Harding Park – mais le cas où Woods aura du mal est sans aucun doute plus fort.

Pourquoi Tiger Woods ne remportera pas de 16e majeur ce week-end:

1. Woods ne vient pas au TPC Harding Park en bonne forme, du moins pas dans des conditions de tournoi. Il a dit à plusieurs reprises aux journalistes qu’il se sentait bien et qu’il se préparait spécifiquement pour ce tournoi, mais il n’a joué qu’une seule fois depuis la reprise de la saison du PGA Tour, au tournoi Memorial, où il a à peine fait la coupe. S’il n’est pas rare de voir les résultats d’un golfeur varier énormément d’une semaine à l’autre, la dernière fois que nous avons vu Woods sur un parcours, il n’était pas près de ressembler à un concurrent majeur. Il y a aussi la question de son corps…

2. TPC Harding Park est situé juste à l’intérieur des terres de l’océan Pacifique à San Francisco, où Woods jouera dans ce qui devrait être venteux, haut 50s / bas 60s. Le mois dernier au Mémorial, Woods a eu des problèmes de tension dans le dos lors de son deuxième tour, et a déclaré aux journalistes par la suite que son corps ne fonctionnerait pas exactement comme il le souhaiterait « plus de fois qu’autrement ». Il sera encore plus difficile pour Woods de se détendre dans la tempête de San Francisco ce week-end.

3. Pendant très longtemps, il n’y avait pas de défi plus intimidant dans tous les sports que d’être le gars jouant dans un groupe tardif aux côtés de Tiger Woods lors d’un championnat majeur. La galerie de Woods est toujours la plus grande sur le parcours où qu’il aille, et ses fans enragés rehaussent son aura caractéristique sur le parcours. Nous avons vu des dizaines de bons golfeurs s’effondrer sous la pression d’un rendez-vous de week-end avec Tiger – mais Woods ne pourra pas compter sur la foule comme un avantage cette semaine. En raison de la pandémie de coronavirus, le championnat de la PGA 2020 se jouera sans fans, ce qui pourrait être une aubaine pour les joueurs moins expérimentés.

Pourquoi Tiger Woods a encore une chance:

1. Woods est vraiment bon au TPC Harding Park. Le parcours n’a jamais accueilli de grande envergure auparavant et n’a accueilli que quelques grands événements au cours des deux dernières décennies – mais Woods a remporté l’un de ceux-ci, le championnat WGC-American Express 2005, lors d’une série éliminatoire contre John Daly, parmi tous. À la Coupe des Présidents 2009 à Harding Park, Woods a dominé avec une fiche parfaite de 5-0.

2. Il semble toujours tiré par les cheveux que Woods se présente et commence à ressembler à l’improviste joueur n ° 1 mondial, mais il a prouvé plus tôt cette saison qu’il pouvait gagner après une longue mise à pied. Woods a remporté le championnat Zozo après une pause de deux mois en octobre dernier.

Le plus grand gagnant de jeudi: Joey Bosa

La star des Chargers Joey Bosa a signé un contrat colossal de cinq ans d’une valeur de 135 millions de dollars la semaine dernière, ce qui en fait l’un des joueurs défensifs les mieux payés de l’histoire de la NFL, et grâce à l’équipe de tournage de HBO Hard Knocks, nous avons maintenant des images du moment où Bosa a signé le la plus grosse affaire de sa vie. Dans un grand moment de bien-être, Bosa est devenu ému en se rappelant ce que c’était que de parler du contrat à ses parents au téléphone.

Coups rapides: UConn Football annule la saison, Dustin May, noms des équipes de Fantasy Football

– UConn est devenu le premier, et probablement pas le dernier, programme FBS à annuler sa saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus mercredi.

– Le lanceur des Dodgers Dustin May fait tourner les têtes à sa deuxième saison avec un mouvement époustouflant combiné à une chaleur élevée.

– C’est presque la saison de Fantasy Football, et Charles Curtis vous a couvert avec les meilleurs noms d’équipes pour 2020.