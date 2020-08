Le personnel de Tesco Metro et Tesco Express – devra assumer de nouvelles tâches de nettoyage en plus de leurs tâches habituelles dans l’atelier. prévoit de licencier les entrepreneurs de nettoyage et de transférer les tâches aux travailleurs de l’atelier // Le déménagement affectera 1920 employés dans les magasins Tesco Metro et Express à partir du 24 août

Une pétition en ligne s’opposant à la décision de Tesco de forcer les employés des magasins à prendre en charge les tâches de nettoyage a recueilli 36 000 signatures.

Organisée par la plate-forme de campagne Organize, la pétition a été établie après que l’épicier Big 4 a annoncé en 1920 que le personnel de ses magasins Metro et Express recevrait bientôt une charge de travail supplémentaire à la lumière d’une décision de licencier ses entrepreneurs de nettoyage.

LIRE LA SUITE: Le personnel de Tesco dans 1920 magasins pour nettoyer les magasins après la suppression des entrepreneurs

À partir du 24 août, les tâches des nettoyeurs contractuels, qui comprennent le lavage des vitres et le nettoyage des sols, seront transférées au personnel du magasin – qui devra assumer les nouvelles tâches de nettoyage en plus de leurs tâches habituelles dans l’atelier.

Le personnel affecté à l’atelier devra également commencer à nettoyer ses propres salles de repos et toilettes.

Cette décision intervient alors que la pandémie de coronavirus a fait de normes d’hygiène élevées une priorité absolue pour les détaillants.

Tesco a nié que les changements étaient une mesure de réduction des coûts, mais plutôt une réponse à un essai qui a montré que les magasins «étaient plus propres lorsque des collègues ont pris en charge le nettoyage général».

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette