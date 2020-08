La pandémie COVID-19 a été un test colossal de leadership dans les industries et les régions. Presque toutes les organisations ont été confrontées à des défis sans précédent au cours des derniers mois, mettant finalement à l’épreuve les valeurs et les compétences de ses dirigeants. Inutile de dire que pour surmonter cette incertitude, il faut du courage, de la compassion et de l’endurance mentale et émotionnelle.

L’intelligence émotionnelle est votre boîte à outils interne – un ensemble de facultés que vous pouvez développer pour vous comprendre et vous réguler, en particulier en période de complexité accrue. En tant que leader émotionnellement intelligent, vous devez faire preuve de patience, d’empathie, d’une compréhension émotionnelle ancrée de vous-même et de la situation en constante évolution autour de vous, afin de pouvoir utiliser une approche réfléchie des temps instables actuels.

Voici quatre choses que présentent les leaders émotionnellement intelligents en temps de crise:

Connaissance de soi

Les leaders émotionnellement intelligents ont une perception claire de leurs forces, valeurs, croyances et émotions, ce qui leur permet de bien performer même pendant les périodes instables. Leur conscience de soi leur permet de comprendre les autres et comment les gens les perçoivent.

Plutôt que de laisser leurs sentiments les gouverner, ils laissent leurs sentiments influencer leur règne. Les leaders émotionnellement intelligents contrôlent rigoureusement leurs émotions car ils sont conscients de leur pouvoir d’influencer les autres. Ils ne se laissent pas céder à la pression, évitent l’envie de blâmer les autres et ne se dégagent pas de leurs responsabilités – ce avec quoi nous luttons tous, surtout en temps de crise.

Pour être un leader efficace, vous devez essayer d’apprendre quelles émotions sont difficiles à gérer pour vous et travailler à les contrôler avant de communiquer publiquement.

Conscience sociale

Les leaders émotionnellement intelligents sont vraiment empathiques et préoccupés par la peur et la douleur des autres. C’est ce comportement qui fait que les gens se sentent connectés à leurs dirigeants au niveau personnel.

Maya Angelou a déclaré: «Les gens oublieront ce que vous faites et les gens oublieront ce que vous dites. Mais les gens n’oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Dans les moments difficiles, les dirigeants ne sont pas particulièrement jugés sur ce qu’ils ont dit ou fait, mais sur ce qu’ils ont fait ressentir aux gens. Il est également important d’être honnête et sincère car les gens sentiront probablement si le leader dit simplement ce que l’on attend d’eux. Bien que vous ne puissiez pas éliminer tous les points douloureux ou problèmes auxquels vos employés sont confrontés aujourd’hui, vous devez être socialement conscient et créatif afin de pouvoir aborder autant de problèmes que possible de manière significative. Prenez soin de vos employés pour qu’ils puissent prendre soin de votre entreprise.

Gestion de la relation

Les leaders émotionnellement intelligents sont des leaders serviteurs dotés de solides compétences en gestion des relations. En raison de leur capacité à communiquer efficacement, ils maîtrisent la construction et le maintien de relations et la gestion des conflits et des crises. Aujourd’hui, la plupart des dirigeants émotionnellement intelligents font tout ce qui est essentiel pour assurer la sécurité des gens, préserver les emplois, les salaires et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Bien que communiquer pendant une crise soit souvent la chose la plus difficile qu’un leader ait à faire, un leadership émotionnellement intelligent peut vous pousser hors de votre zone de confort. D’ailleurs, les meilleurs dirigeants ne se montrent-ils pas à la hauteur? En tant que leader, vous devez prendre la décision de «donner» à quelque titre que ce soit. Faites de la gestion de la relation votre premier engagement «production». Le monde des affaires aurait considérablement changé à la fin de la crise du COVID, et l’un des changements les plus visibles sera la façon dont les employés regardent les dirigeants et déterminent à quel point ils les respectent et leur font confiance.

Adaptabilité

En temps de crise, il est courant que la situation change radicalement et constamment sans avertissement. Les leaders émotionnellement intelligents, cependant, possèdent la résilience adaptative et l’agilité nécessaires pour réagir au moment présent et prendre des décisions difficiles.

Alors, accompagnez la crise à mesure qu’elle évolue. C’est normal d’être vulnérable, d’être mal à l’aise de ne pas avoir toutes les réponses et de s’en remettre à d’autres personnes bien informées. Ne prétendez pas que vous avez des réponses que vous n’avez pas, mais assurez-vous de donner à vos employés l’assurance et le réconfort que ces réponses seront trouvées.

Auteur: Paul Keijzer

Suivez @Paul_Keijzer

Paul Keijzer est PDG et associé directeur d’Engage Consulting en Malaisie, au Pakistan et aux Émirats arabes unis. Il se concentre sur la transformation des meilleures équipes et la gestion des talents sur les marchés émergents et frontaliers d’Asie. Paul est fermement convaincu que des résultats exceptionnels ne peuvent être obtenus que grâce aux personnes, en engageant les équipes et en renforçant leur engagement… Voir le profil complet ›