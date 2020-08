James Gunn et l’ensemble choral de La brigade suicide avait la responsabilité de suivre un après-midi plein d’annonces et de surprises DC FanDome. Le également directeur de Guardians of the Galaxy a répondu à diverses questions des fans, en plus de partager quelques supports promotionnels, qui nous permettent désormais d’avoir plus de clarté sur le projet attendu de DC Comics.

Le panel qui avait la présence virtuelle de Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Idris Elba, John Cena, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Flula Borg, Nathan Fillion, Peter Capaldi, Pete Davidson, Alice Braga , Sean Gunn, Mayling Ng, Michael Rooker et Juan Diego Botto. Tous se sont engagés dans une confrontation amusante de connaissances sur les bandes dessinées de la franchise, qui a été modérée par Gunn lui-même et a présenté un camée de l’acteur mexicain Joaquín Cosío.

Voici les principales révélations dévoilées lors du panel The Suicide Squad:

1) La première fois que James Gunn a lu Suicide Squad …

Le panel s’est ouvert par une série de questions posées par les fans à James Gunn. Le premier était lié à la première rencontre du cinéaste avec les bandes dessinées de Suicide Squad. Gunn a avoué avoir lu l’incarnation moderne de John Ostrander de 1987.

« J’ai lu la course originale de Suicide Squad de John Ostrander », a déclaré Gunn. Je me souviens donc avoir lu le premier numéro et être tombé amoureux du concept et des personnages. J’adore le film The Dirty Dozen qui est sorti dans les années 60 et c’était comme une version supervillain de The Dirty Dozen.

2) Harley Quinn, le personnage préféré de James Gunn

« Il pensait que le personnage sur lequel il était le plus excité d’écrire était Harley Quinn », a révélé le réalisateur et scénariste à la question expresse d’un fan. «J’ai adoré ce personnage depuis que Paul Dini lui a présenté la série animée pour la première fois. Je pense qu’il y a une nature chaotique et trompeuse en elle, qui vous emmène toujours dans des directions aléatoires, et en tant que scénariste, c’est une chose vraiment amusante à gérer parce qu’elle vous emmène dans des endroits où vous ne saviez pas que vous alliez. Beaucoup [del guion] C’était moi qui écrivais pour Harley, et c’était la même chose pour moi ».

3) Plus d’effets que dans n’importe quel film Marvel?

Une autre question en suspens des fans était liée au nombre d’effets spéciaux utilisés pour faire avancer le projet.

« Je ne peux pas confirmer le nombre exact d’explosions et de crashs, mais je dirai que nous avons plus d’explosions et de crashs dans ce film que dans n’importe quel autre film de l’histoire », a déclaré Gunn. «En fait, l’homme qui a fait tous les effets spéciaux dans ce film, Daniel Sudick, qui a fait presque tous les films Marvel – de grands films – dit qu’il y a plus d’effets dans ce film que dans tous les films qu’il a jamais fait. fait combiné. Nous avons donc un super spectacle pour vous. «

4) Qui est qui dans le film?

Après des mois de théories et de spéculations des fans, James Gunn a confirmé à travers une vidéo promotionnelle aux nouveaux personnages rejoignant la franchise:

Idris Elba comme BloodsportJohn Cena comme PeacemakerDavid Dastmalchian comme Polka Dot ManDaniela Melchior comme Ratcatcher 2Steve Agee comme roi SharkFlula Borg comme JavelinNathan Fillion TDKPeter Capaldi The ThinkerPete Davidson BlackguardAlice Braga comme SolsoriaSean GunvantMongnic Wehael comme SolsoriaSean GunvantMnic Wehaelvant comme SolselMongnic Wehael Rovant comme SolsoriaSean Gunvanting comme Blackguard

Bien sûr, le film mettra en vedette les retours de Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Colonel Rick Flag), Margot Robbie (Harley Quinn) et Jai Courtney (Captain Boomerang), qui répètent les mêmes rôles qu’ils ont joué dans la version de Suicide Squad (2016), par David Ayer. Le Mexicain Joaquín Cosío joue le général Suárez.

5) Premier coup d’oeil

Pour clore le panel en beauté, nous avons eu notre premier regard officiel sur la production à travers une vidéo des coulisses, où les premières images du film ont été révélées. Le producteur Peter Safran a décrit le projet comme un « film de guerre austère des années 1970, combiné à la brillante comédie et aux personnages de James Gunn ».

L’une des déclarations constantes du cinéaste tout au long de la présentation est qu’il s’agit du plus grand film qu’il ait tourné à ce jour et de l’une des expériences les plus satisfaisantes de sa carrière.

«Le film est surprenant. Vraiment. C’est le plus amusant que j’aie jamais eu. J’adore le film. Le studio est extrêmement heureux. L’action est géniale [la película] c’est drôle et c’est vraiment dramatique aux bons endroits. C’est émouvant », anticipa Gunn.

La brigade suicide, qui a conclu le tournage en février dernier, est toujours en post-production et devrait sortir en salles le 6 août 2021.

