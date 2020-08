Comment supprimer l’arrière-plan de l’image facilement et gratuitement? J’ai posé cette question plusieurs fois jusqu’à ce que j’aie recherché ces cinq outils les plus populaires. Si vous avez besoin d’obtenir une image avec un fond transparent, je vous recommande de consulter cette liste d’alternatives avec tous les avantages et inconvénients décrits. Après avoir testé chacun de ces suppresseurs d’arrière-plan, je partage mes résultats ici et j’espère qu’ils vous aideront à gagner un temps précieux et à trouver l’outil qui vous convient le mieux.

WoFox est un dissolvant d’arrière-plan simple et intuitif. Pour commencer à travailler avec WoFox, vous devez télécharger ou faire glisser une photo comme dans deux outils précédents. L’expérience utilisateur est excellente, mais le résultat… Le résultat parle de lui-même.

La capture d’écran du résultat livré par WoFox

Si vous avez besoin d’obtenir plusieurs détails transparents dans l’image, WoFox est une option parfaite. Cependant, si vous souhaitez supprimer tout l’arrière-plan, cet outil n’est probablement pas ce que vous recherchiez (du moins, ce n’était pas pour moi). De nombreux décapants d’arrière-plan utilisent des pinceaux rouges et verts pour marquer l’arrière-plan avec du rouge et un objet avec des couleurs vertes. Dans le cas de WoFox, seules les zones situées dans les limites de la ligne rouge deviennent transparentes, tandis que le reste de l’arrière-plan reste le même. Désolé, WoFox, vous êtes gentil, mais nous devrions continuer à rechercher un outil qui supprime tout l’arrière-plan de l’image.

La prochaine chose que j’ai trouvée sur Internet était SocialBook Background Remover. Il s’agit d’un outil Web qui ne vous oblige pas à passer du temps sur le téléchargement et la configuration. SocialBook est extrêmement facile à utiliser.

Honnêtement, je n’ai jamais utilisé un outil numérique qui fonctionne plus rapidement et plus facilement que SocialBook. Il vous suffit de télécharger votre image (ou de mettre son URL), de cliquer sur un bouton et de recevoir une photo avec un fond transparent presque instantanément. Avant de découper un objet de l’image, vous devez entrer un code de vérification humaine. Cependant, je suppose que plusieurs secondes sont un prix bas pour obtenir gratuitement le résultat de l’excellente qualité.

SocialBook Background Remover applique l’intelligence artificielle qui permet une sélection précise. Il n’est pas nécessaire de sélectionner manuellement une zone destinée à être supprimée ou de marquer quoi que ce soit avec des pinceaux rouges et verts comme dans un outil précédent. Un simple clic sur un bouton est nécessaire pour supprimer l’arrière-plan de l’image. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir la photo d’entrée et le résultat. Cet outil a complètement satisfait mes exigences et m’a aidé à faire ce dont j’avais besoin en quelques secondes. Pour le moment, je l’aime le plus, mais cherchons ce qui est disponible sur le Web.

La capture d’écran du résultat livré par SocialBook

Removal.ai est un autre outil de suppression d’arrière-plan en ligne basé sur l’IA avec une interface utilisateur claire et intuitive. J’ai été agréablement surpris de voir à quel point il est facile d’obtenir un fond transparent. Vous devez télécharger votre photo, cliquez sur le bouton et le processus démarre. Après 5-7 secondes, l’objet est coupé de l’image et disponible pour téléchargement.

Contrairement à de nombreux suppresseurs d’arrière-plan, il n’y a pas d’abonnement payant ni d’inscription requis. Un avantage significatif de Removal.ai est la précision de la sélection. Comme SocialBook, il applique également la technologie AI qui permet de découper même les objets les plus compliqués comme les silhouettes humaines ou même les cheveux. Le résultat a l’air soigné et répond à mes exigences. Voyons si autre chose peut nous offrir encore plus que les outils mentionnés ci-dessous.

La capture d’écran du résultat livré par Removal.ai

PicsArt est un dissolvant de fond d’image gratuit. La première chose que vous voyez lorsque vous accédez à un site Web est une phrase promotionnelle promettant aux utilisateurs que la création d’arrière-plans transparents n’a jamais été aussi simple. Est-ce vrai? Regardons ça!

Pour commencer avec PicsArt, vous devez accéder à son site Web, entrer dans l’éditeur, télécharger votre photo et cliquer sur un bouton pour commencer à la traiter. La suppression de l’arrière-plan dans PicsArt est un jeu d’enfant et prend environ 5 à 7 secondes. Cet outil applique également une technologie IA qui permet de faire une sélection assez précise.

Ce que je n’aime pas dans PicArts, c’est que cela brouille la silhouette de l’objet. Seule une zone centrale de l’image ne semble pas floue. Pour voir une différence de plus près, vous pouvez comparer les résultats fournis par PicsArts, SocialBook et Removal.ai. Deux derniers outils ont livré une silhouette beaucoup plus claire d’une fille sur la photo que PicsArt. Ce dissolvant d’arrière-plan peut vous aider si vous avez besoin d’obtenir rapidement un arrière-plan transparent. Cependant, si vous souhaitez obtenir une silhouette claire de l’objet, deux outils précédents peuvent être de meilleures options.

La capture d’écran du résultat livré par PicsArt

AirMore est une gomme d’arrière-plan gratuite alimentée par l’IA. Une fois que vous avez accédé à un site Web, vous comprenez que vous avez affaire à l’intelligence artificielle, car il s’agit de la fonctionnalité la plus promue sur une page de destination. Cependant, est-il aussi puissant que promis?

Il existe trois options disponibles sur un site Web:

Reconnaître uniquement des personnes Pour identifier des produits, des animaux, des voitures, des textes, des graphiques, etc.

Depuis que j’ai utilisé la photo d’une fille pour tester les outils mentionnés ci-dessus, j’ai opté pour le premier type de reconnaissance d’objet, et il a bien fait la tâche. L’outil de sélection est précis. Cet outil m’a aidé à relever mon défi de la suppression de l’arrière-plan de l’image.

La capture d’écran du résultat livré par AirMore

Conclusion

J’ai testé cinq suppresseurs d’arrière-plan gratuits, et voici ce que j’ai supposé. SocialBook, Removal.ai et AirMore fournissent les meilleurs résultats. Tous sont des outils hautement intelligents basés sur l’IA qui effectuent une sélection très précise. Ils offrent une expérience utilisateur très simple et vous permettent d’obtenir un arrière-plan transparent en plusieurs clics. Ce que je n’aime pas dans PicsArt, c’est qu’il brouille une silhouette de l’objet. En ce qui concerne WoFox, cet outil est utile, mais il est destiné à traiter les détails, pas à la suppression complète de l’arrière-plan de l’image.

Il existe de nombreux cas d’utilisation à l’ère numérique moderne où vous devez supprimer l’arrière-plan de l’image sans Photoshop. Vous devrez peut-être obtenir une photo du produit avec un arrière-plan transparent pour une plate-forme de commerce électronique, optimiser les photos de vos coéquipiers pour une page « À propos de nous » sur votre site Web ou clouer une photo pour votre CV. Avec le bon outil, toutes ces tâches sont un jeu d’enfant. J’espère que mes conclusions et mes idées vous seront utiles.