L’importance du travail d’équipe est bien connue. Les équipes efficaces sont ce qui sépare une culture performante d’une culture médiocre.

Cependant, le travail à domicile a conduit les équipes à travailler de manière désynchronisée. Avec le passage brusque vers un environnement de travail à distance, sans que des mesures préalables ne soient prises, les membres de l’équipe sont confrontés au dilemme de la communication retardée, ce qui entraîne également une affectation des liens d’équipe.

Ainsi, les managers et les dirigeants doivent prendre des mesures appropriées pour renforcer l’engagement des équipes distantes. Voici cinq façons de le faire:

1. Questions brise-glace

Les questions Icebreaker sont la quintessence de l’activité d’engagement parfaite pour les équipes. La raison pour laquelle les jeux brise-glace sont si efficaces réside dans leur simplicité. La conduite d’une session de brise-glace pour l’équipe augmentera le moral des membres de l’équipe et établira le sentiment de lien et d’appartenance.

Le but de cette activité d’engagement d’équipe est d’aider un groupe de personnes qui se sentent probablement aliénées dans un environnement de travail virtuel, à se connecter avec leurs pairs en se livrant à des conversations qui surviendront en raison de la nature des questions posées.

Il y a de nombreux avantages à diriger une session brise-glace, notamment:

Une activité amusante relativement gratuite, rapide et sans effort.La clé pour instaurer la confiance au sein de votre équipe virtuelle en posant des questions qui aident tout le monde à se connaître.Promouvoir la communication dans un environnement de travail auquel tout le monde n’était pas préparé.Elle contribue à concept de «plaisir au travail», qui est essentiel pour se sentir engagé.

Comment diriger une session brise-glace

Mettez en place un modérateur. Cela peut être le chef d’équipe ou le manager. Posez une question brise-glace. Chaque membre de l’équipe doit écrire sa réponse sur une feuille de papier. Après une série de questions, demandez à chacun de partager ses réponses une par une. Ayez une discussion de toutes sortes sur les réponses qui ont été données.

2. Déjeuner d’équipe virtuelle

Le simple fait que vous n’ayez plus le luxe de sortir avec votre équipe ne signifie pas que vous ne pouvez pas partager la tradition de bureau tant manquée de déjeuner les uns avec les autres.

Dans certains cas, les employés sont seuls en quarantaine ou ont soif de la parenté actuellement absente de la vie de chacun.

Un déjeuner d’équipe virtuel est un moyen idéal d’établir un rituel d’équipe quotidien et hebdomadaire et surmonte les sentiments d’isolement, de stress et de déconnexion que beaucoup d’entre nous vivent.

Il n’y a pas d’étapes définies pour mener cette activité d’équipe virtuelle. Demandez aux membres de l’équipe de fixer une heure particulière et d’avoir une date de déjeuner virtuelle avec toute l’équipe ou même dans un groupe de deux et trois. Le pouvoir des bavardages occasionnels pour améliorer l’humeur ne doit pas être sous-estimé.

Il est facile, a un coût nul et est surtout pratique.

3. Défis sanitaires

Travailler à distance sera soit un contributeur important, soit un obstacle à l’adoption d’habitudes saines. Ne pas prendre soin de sa santé globale peut être très préjudiciable à la santé globale d’un employé.

Vous pouvez aider vos travailleurs à distance à adopter des habitudes saines à l’aide de défis de santé réguliers. Pour commencer, choisissez un thème qui inspire des habitudes saines comme «3,00 pas par jour» et suivez-le. Si vous investissez dans une application de bien-être d’entreprise, elle pourrait effectuer le suivi à votre place et relever le défi pour la rendre plus interactive et excitante.

Vous pouvez attribuer des points ou des récompenses spécifiques, ce qui alimentera la motivation des employés à se dépasser. Non seulement cela profitera à votre personnel, mais cela profitera également à votre entreprise en stimulant l’engagement, la productivité et la santé globale.

4. Temps libre

Le problème avec le travail à domicile, c’est de se sentir toujours à l’heure. Surtout lorsqu’il s’agit de se connecter avec des pairs, l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle se brouille, ce qui a également un impact sur les liens d’équipe. Ce style de vie trépidant et chargé mène sans aucun doute au désengagement de l’équipe et finalement à l’épuisement professionnel.

Cependant, vous pouvez inverser l’épuisement des employés en planifiant le temps libre comme faisant partie de la routine de travail quotidienne. Donnez à vos employés le temps de se ressourcer, de participer à des conférences téléphoniques virtuelles et de discuter de sujets non liés au travail. Le fait de ne pas avoir à être productif tout le temps et simplement se détendre pendant un certain temps rendra sûrement vos employés distants plus satisfaits de leur travail et les aidera également à se connecter avec leurs pairs.

5. Célébrez les petites victoires

Ces temps chaotiques appellent tout le monde à chérir et à apprécier les bonnes choses de la vie. Célébrer de petites victoires telles que terminer le travail avant la date limite peut sembler insignifiant, mais c’est un stimulant considérable pour les équipes.

La reconnaissance virtuelle est un processus simple (qui peut être davantage encouragé par la mise en œuvre d’une plateforme de récompenses et de reconnaissance) qui est peut-être le moyen le plus efficace de créer une main-d’œuvre engagée. Voici quelques conseils pour apprécier virtuellement vos meilleurs joueurs:

Reconnaissez publiquement la réussite par le biais de réunions virtuelles, de tableaux en ligne, de canaux de médias sociaux ou de réunions d’équipe.La reconnaissance retardée est la reconnaissance refusée. La reconnaissance instantanée et sur place doit être pratiquée. Bien que la reconnaissance verbale soit affectante, la récompense amène le processus à un tout autre niveau. Les récompenses basées sur des points sont parfaites pour le décor virtuel.

