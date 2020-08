août

19, 2020

7 min de lecture

Vous la connaissez peut-être en tant qu’investisseur multimillionnaire sur le Shark Tank d’ABC, mais la magnat de l’immobilier new-yorkais Barbara Corcoran n’est pas devenue du jour au lendemain l’une des femmes les mieux rémunérées au monde. Comme beaucoup d’autres entrepreneurs, elle a grimpé son chemin vers le sommet à partir de rien.

Barbara Corcoran a grandi dans la pauvreté. Malgré ses circonstances extérieures, cependant, elle a maintenu une forte imagination et a fait preuve d’un sens aigu des affaires dès son plus jeune âge (elle était connue pour ouvrir des «magasins de rock» dans sa cour).

À 23 ans, Corcoran joint les deux bouts en serveuse lorsqu’elle rencontre le futur mari Ramone Simone. Et bien qu’il lui ait accordé un prêt de 1 000 $ pour démarrer une entreprise immobilière commune, Simone l’a quittée pour épouser sa secrétaire peu de temps après, affirmant que Corcoran «ne réussirait jamais sans lui».

Bien que douloureuse, l’expérience a allumé un feu sous elle. Corcoran a passé les 23 années suivantes à bâtir son empire: le courtage immobilier de New York, le groupe Corcoran. Ce groupe est devenu la plus grande société immobilière résidentielle de New York avant que Corcoran ne la vende à NRT en 2001 pour 66 millions de dollars.

La vie de Barbara Corcoran est une véritable histoire de rags-to-rich. Et maintenant, à 71 ans, l’héritage de Corcoran (et, sans parler de sa valeur nette de 80 millions de dollars) est la preuve qu’aucun obstacle n’est trop grand pour être surmonté.

Votre passé ne vous définit pas

Barbara Corcoran a grandi à Edgewater, New Jersey, partageant un appartement de deux chambres avec sa mère et ses neuf frères et sœurs. Alors qu’il serait facile de baisser les vues dans de telles circonstances, Corcoran a déclaré à plusieurs reprises sa conviction que grandir dans la pauvreté est un «ingrédient clé du succès». «Les pauvres enfants», affirme-t-elle, «n’ont rien à perdre, et nulle part où aller mais en haut».

Contre toute attente (ou, peut-être, à cause d’eux), Corcoran a refusé de laisser le désavantage entraver son succès. Même lorsque son mari l’a quittée pour une collègue, elle a refusé de laisser la déception entraver ses objectifs.

En regardant ses expériences de vie, nous pouvons voir que les défis et les déceptions ne sont pas intrinsèquement mauvais: ils peuvent servir de motivations puissantes pour réussir. En fin de compte, Barbara Corcoran montre que peu importe votre situation, vous avez le pouvoir de faire un changement.

Les notes comptent – mais la motivation aussi

Corcoran dit qu’elle était une élève droite au lycée et à l’université. Elle a même abandonné plusieurs cours au cours de sa première année avant d’être transférée dans un deuxième lycée.

Elle a également souffert de dyslexie et, par conséquent, n’a pas appris à lire aussi tôt dans la vie que ses pairs. En fait, ce n’est que lorsque son fils, Tom, a reçu un diagnostic de dyslexie en deuxième année, que Corcoran a réalisé qu’elle en souffrait également toute sa vie.

Corcoran a fait de grands progrès personnels sans même se rendre compte de l’ampleur des chances qui pèsent contre elle. Son succès à lui seul est la preuve que vous n’avez pas à «bien paraître sur le papier» – soyez honnête, soyez au sommet de votre classe, ou même progressez au même rythme que vos pairs – pour réussir dans des entreprises (ou la vie).

Tu mérites d’être entendu

Le secteur immobilier new-yorkais, comme de nombreux autres domaines, est dominé par les hommes. Corcoran se souvient qu’à ses débuts dans les affaires, si les femmes réalisaient une bonne partie des ventes, elles travaillaient encore pour des entreprises entièrement détenues ou gérées par des hommes.

Si des progrès ont été accomplis, des barrières entre les sexes existent toujours dans le monde du travail. Corcoran dit que la clé n’est pas d’essayer de devenir « l’un des garçons », mais de « travailler vos attributs féminins » à votre avantage. En disant cela, elle fait référence à sa conviction que les femmes ont tendance à exceller dans les compétences relationnelles: «Nous sommes de meilleurs bâtisseurs de ponts, nous collaborons mieux, nous ne nous tenons pas sur la cérémonie ou l’ego, nous sommes prêts à partager le crédit et nous ‘ re plus intuitif et faites plus confiance à notre instinct. Nous sommes tout simplement meilleurs que les hommes pour gérer des entreprises. »

Vous l’avez entendu de sa bouche: défendez-vous dans les affaires, utilisez vos attributs et perspectives uniques, et ne reculez pas face à l’incertitude ou à l’injustice.

Besoin de motivation? Si Barbara Corcoran avait reculé lors de sa première offre pour sa société immobilière, elle l’aurait vendue pour seulement 22 millions de dollars – un tiers de sa valeur finale.

Chaque échec est le carburant du feu

Vous ne vous attendriez probablement pas à ce que Corcoran, avec son énorme succès et sa valeur nette impressionnante, se considère comme la reine de l’échec. Beaucoup de ceux qui connaissent son histoire diront qu’elle est tout le contraire: elle a travaillé 22 emplois à 23 ans avant de démarrer son empire immobilier avec seulement 1 000 $. Mais c’est la vérité. Corcoran a même dit: « L’échec est ce que je fais le mieux. »

En fait, elle n’a presque pas accepté ce prêt de 1 000 $ de Simone parce qu’elle avait peur de perdre son emploi de serveuse. Et quand son mari l’a quittée et a épousé sa secrétaire, Corcoran a dit qu’elle envisageait d’abandonner. Heureusement, elle a refusé de remettre en question son instinct: elle a accepté le prêt, a construit son entreprise et, lorsque Simone l’a quittée, a emporté la moitié de leur entreprise avec elle.

Plus récemment, en 2008, Corcoran a essayé pour ABC « Shark Tank ». Quelques jours avant qu’elle ne s’envole pour L.A. pour le travail, cependant, l’émission a dit à Corcoran qu’ils étaient partis avec quelqu’un d’autre.

Pas du genre à reculer face au rejet, elle a envoyé un e-mail directement au producteur, lui fournissant des détails sur d’autres moments de sa vie où elle avait été renvoyée ou rejetée. Elle a terminé le message par « Je considère votre rejet comme un porte-bonheur » et leur a fait savoir qu’elle avait réservé un vol pour L.A. et aimerait une autre chance.

Elle a décroché le poste.

Vous ne saurez pas de quoi vous êtes fait jusqu’à ce que vous affrontiez une lutte

C’est la façon dont vous vous comportez face aux difficultés – pas quand tout se passe comme vous le souhaitez – ce qui compte. Sans les épreuves et les tribulations auxquelles elle a dû faire face, Corcoran n’est peut-être jamais arrivée là où elle est aujourd’hui. En fin de compte, même si vous n’en avez pas envie sur le moment, vous endurerez, car vous êtes capable et fort – même si vous ne le voyez pas.

«Endure» est exactement ce que Corcoran a fait lorsqu’elle a pris sa moitié légitime de sa première entreprise immobilière. Plutôt que de pleurer la perte de son ancien mari, elle a cherché à se venger sous sa meilleure forme: un grand succès. C’est son esprit durable qui l’a amenée à créer la société immobilière qui lui a valu les 66 millions de dollars qu’elle a mobilisés pour devenir un requin – la plateforme à laquelle elle attribue une grande partie de son succès actuel.

La plus grande chose à retenir des riches expériences de vie de Barbara Corcoran est la suivante: peu importe à quel point les choses semblent sombres ou combien de fois vous pensez avoir échoué, vous devez continuer à vous relever. Peu importe la difficulté, le seul moyen de réussir est de surmonter les échecs répétés que la vie vous lance inévitablement.