Qu’as-tu mangé au petit déjeuner? Un bol de céréales? Un bagel peut-être? Jeremy Lamb avait un hibou de pomme … peut-être.

Autant de questions: Jeremy Lamb a-t-il servi cette chouette aux pommes au petit-déjeuner ou a-t-il bricolé une chouette aux pommes au petit-déjeuner? Si c’est le cas, fait-il la lumière de la lune sur les arrangements comestibles? Et quels sont les pieds? Olives? pic.twitter.com/CIAwKwG3zW – Caitlin Cooper (@ C2_Cooper) 4 août 2020

Nous ne connaissons pas les origines d’Apple Owl, mais il s’agit bien d’un Apple Owl – et c’est vraiment très déroutant. À première vue, Apple Owl semble être deux pommes, maintenues ensemble avec une variété de cure-dents. Il se passe tellement plus ici.

Est-ce considéré comme un petit-déjeuner complet dans la bulle ou est-ce juste un amuse-bouche?

Êtes-vous censé manger Apple Owl?

La cuisine a-t-elle fait cela pour Lamb ou a-t-il façonné son propre Apple Owl?

Si Lamb a fait le Apple Owl, où a-t-il obtenu les clous de girofle pour les yeux?

Ce sont définitivement des pommes de terre pour les pieds, non? Qui a décidé de mélanger la pomme et la pomme de terre?

Apple Owl a-t-il été frotté avec du jus de citron pour éviter l’oxydation et le brunissement disgracieux des pommes?

Est-ce que tout le monde a un Apple Owl ou était-ce spécial pour Jeremy Lamb?

Il ne s’agit pas de Apple Owl, mais quel est le problème avec ce tampon de beurre recouvert de cannelle en arrière-plan?

Si Apple Owl est coincé par la foudre pendant une pleine lune, devient-il sensible et cherche-t-il son créateur pour lui indiquer qui il doit attaquer et pour quel design sombre?

Je ne connais peut-être jamais la réponse à ces questions, et c’est dommage.