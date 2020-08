Certaines des plus grandes stars du tennis au monde hésitent à revenir au sport de compétition, mais pour Emily Webley-Smith, pouvoir jouer au Ladies ‘Palermo Open était un sentiment formidable même si elle était un peu anxieuse avant le tournoi.

Après la pause forcée de quatre mois due à Covid-19, la tournée WTA a repris cette semaine sur l’argile en Sicile avec divers nouveaux protocoles de santé et de sécurité en place pour minimiser le risque de propagation du coronavirus.

Au départ, il y avait des doutes sur le fait que le tournoi se déroulerait réellement en tant que joueurs de premier rang comme Simona Halep, Johanna Konta et Jelena Ostapenko s’est retirée des célibataires.

Cependant, le travail inlassable des organisateurs dans les coulisses a été récompensé alors que le jeu a commencé comme prévu lundi.

La spécialiste du double Webley-Smith de Grande-Bretagne était l’une de ces joueuses qui ont eu un avant-goût de la nouvelle normalité au Country Time Club dans le sud de l’Italie et elle était heureuse d’être de retour sur le court.

«Pour moi, c’est formidable de participer à nouveau. Si cela doit être dans ces conditions, alors je préférerais concourir plutôt que de ne pas jouer du tout », a-t-elle déclaré à Tennis365. « C’est certainement très différent, mais honnêtement, c’était une très bonne sensation de revenir sur le terrain de match. »

Elle a ajouté: «Les règles sont strictes, elles sont fortement recommandées, mais elles dépendent de l’interprétation et le tennis étant aussi mondial qu’il est, vous comptez sur les joueurs, leurs antécédents familiaux, leur éducation et leur situation financière ainsi que leur expérience. de Covid-19, selon le pays d’origine.

«Il y aura de nombreuses variables indépendantes que vous ne pourrez pas contrôler. Je pense qu’à partir de maintenant, les tournois apprendront que l’interprétation d’un joueur est très différente de celle d’une autre personne.

«Bien que la Sicile n’ait pas eu de cas pendant six semaines avant le début de l’événement, je pense qu’il est vraiment important que les joueurs aient une obligation morale envers les endroits où ils jouent, de respecter les gens de cet endroit ainsi que les joueurs autour. leur. Tous les joueurs doivent déployer des efforts plus importants pour que cela se produise.

Les vieilles habitudes meurent comme quelques joueurs l’ont découvert lors des premiers jours à Palerme, certains oubliant les nouveaux règlements et jetant des souvenirs aux fans.

«La chose la plus bizarre pour le match réel est de se tenir très loin de l’arbitre au tirage au sort, évidemment il y a moins de monde qui regarde, mais aussi l’absence de poignée de main avec l’arbitre à la fin. [is weird] car c’est tellement automatique », dit-elle. «Mettre aussi un masque la minute où vous terminez le match quand il fait très chaud est inconfortable, mais possible.

« A part ça, c’est juste notre préparation quand nous arrivons à des tournois sont assez différents, nous ne pouvons pas aller nous entraîner tout de suite parce que nous avons besoin d’être testés. »

La plupart des grands noms du WTA Tour ne reviendront que la semaine prochaine à l’Open de Prague ou au Top Seed Open aux États-Unis avant de déménager à New York pour le double en-tête de Flushing Meadows, le Western & Southern Open et l’US Open.

Webley-Smith, qui avec Vivian Heisen d’Allemagne a perdu le match d’ouverture en double contre le duo belge Greet Minnen et Alison van Uytvanck, dit qu’il faut du temps pour s’adapter.

«Aucun de nous n’a réalisé jusqu’à ce que vous soyez sur place à quel point la tâche est difficile et que les gens font des heures supplémentaires pour essayer de rendre l’environnement le plus sûr possible pour nous», a-t-elle déclaré.

«Cela demande beaucoup plus de préparation que nous ne le pensions et nous devons être reconnaissants qu’ils tentent d’organiser ces tournois pour que nous puissions jouer.

«Personne n’est obligé de jouer, c’est à vous de jouer ou non, êtes-vous heureux de jouer dans ces conditions.

«Je pense que c’est très difficile pour les tournois. Au fil du temps, ils apprendront de chaque événement et iront de mieux en mieux. »

