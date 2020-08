Que souhaitez-vous savoir

Les éditeurs disent qu’ils n’ont pas été informés des changements à venir d’Apple News +.

Un rapport publié plus tôt cette semaine indique qu’Apple ouvrira tous les liens d’articles dans son application d’actualités.

Les éditeurs affirment que le trafic significatif détourné de leurs propres sites est «un gros problème».

Les éditeurs d’Apple News + disent qu’ils n’ont pas été informés des changements à venir de la nouvelle application d’Apple, et que les nouveaux changements pourraient entraîner une «perte de trafic significative» pour leurs sites.

Tel que rapporté par AdAge:

Apple n’a pas informé trois grands éditeurs d’un changement dans son logiciel qui redirigerait le trafic des utilisateurs hors de leurs sites Web et vers son application News +, selon trois dirigeants au sein des entreprises qui ont des relations directes avec Apple News +.

Plus tôt cette semaine, il est apparu qu’Apple News changerait la façon dont il gère les liens dans iOS 14 et macOS Big Sur:

Rapporté par MacRumors, le nouveau logiciel introduit une bascule qui ouvrira les liens Web des éditeurs Apple News + directement dans l’application Apple News au lieu de diriger les utilisateurs vers le site Web de l’éditeur.

Comme prévu, certains éditeurs ne sont pas satisfaits de cette décision, qui, selon eux, pourrait entraîner une perte importante de trafic vers leurs sites Web. D’après le rapport:

Deux des dirigeants des éditeurs ont déclaré à Ad Age qu’ils recevaient un trafic décent grâce à leur accord avec Apple, mais se demandent maintenant comment cela affectera leurs résultats, car ils ont chacun de meilleures opportunités de monétisation grâce à leurs propriétés. La résiliation du partenariat avec Apple prendrait plusieurs mois, et non des années, à s’exécuter, a déclaré l’un d’eux. « Le calcul autour de cela devient vraiment difficile à justifier », a ajouté cette personne. « De [revenue per thousand impressions] perspective, ce n’est pas comme si Apple l’écrasait en ce moment. Mais s’il y a une perte de trafic significative, ce sera un gros problème. «

Non seulement les éditeurs sont mécontents de la perte de trafic potentielle, mais ils n’ont pas non plus été informés des changements, deux déclarant qu’ils avaient appris le changement par le biais de communiqués de presse et des médias sociaux.

La nouvelle fait suite à des rapports qu’Apple pourrait envisager de regrouper son service News + avec d’autres abonnements dans le cadre d’un nouvel ensemble « Apple One ».