New Delhi: Le crash d’Air India Express vendredi soir à l’aéroport international de Kozhikode aurait pu être dû à l’atterrissage de l’avion à 1000 mètres au-delà du point de toucher des roues en raison de conditions météorologiques défavorables, ont déclaré des experts de l’aviation et des responsables à ET.

Le mauvais temps était clairement l’un des facteurs clés de l’accident, qui a tué environ 18 personnes, dont deux pilotes. Le point auquel un vol à l’atterrissage doit toucher le sol est calculé en fonction de la longueur de la piste pour garantir que l’aéronef s’arrête en toute sécurité à l’atterrissage, bien avant la fin de la piste.

« Il semble, selon les enquêtes initiales, que le toucher des roues de l’avion se situait à 1 000 mètres au-delà du point prescrit, ce qui aurait pu être dû à une vitesse du vent élevée à l’atterrissage en raison du vent arrière », a déclaré un haut fonctionnaire qui n’a pas voulu être identifié. Kozhikode a une seule piste, qui mesure environ 2 860 mètres de long et peut être utilisée des deux côtés.

Le fonctionnaire a exclu la défaillance du train d’atterrissage. «Si tel était le cas, nous aurions trouvé des rayures sur la surface de la piste. Rien n’a été trouvé et nous pouvons conclure en toute sécurité qu’il n’y a pas eu de problème avec le train d’atterrissage », a déclaré le responsable.

Un autre officiel a déclaré à ET que le commandant de bord – après avoir fait deux tentatives infructueuses pour atterrir sur la piste 28 – avait décidé d’atterrir de l’autre côté de la piste numérotée 10.

«Ces appels – de quel côté atterrir et s’il faut atterrir ou non – sont pris par le commandant de l’avion. Les personnes de l’ATC (Air Traffic Control) sont censées les guider et les informer avec précision sur les conditions du sol.

Le pilote a été informé des vents arrière élevés de l’autre côté de la piste », a déclaré un autre officiel, qui n’a pas souhaité être identifié. Le responsable a déclaré qu’il était trop tôt pour conclure ce qui s’était passé, mais que «les vents arrière auraient augmenté la vitesse de l’avion à l’atterrissage, ce qui aurait conduit l’avion à rater le point de toucher des roues.

« Cependant, il est trop tôt pour évaluer les raisons de l’accident », a précisé le responsable. Il n’y a aucun problème de sécurité avec l’aéroport ou sa piste, ont déclaré les responsables.