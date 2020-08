Pionnier du rock spatial, Hawkwind a pris le psychédélisme, le blues et le garage et en a fait un style de musique qui a résonné au fil des décennies, influençant d’innombrables groupes. Pas mal pour un groupe de gars qui étaient si hasardeux lorsqu’ils ont joué leur premier concert en 1969 – gatecrashing une soirée de talents locaux dans le quartier de Notting Hill à Londres – qu’ils n’avaient même pas de nom.

Depuis, Hawkwind compte plus de 50 membres, seul le fondateur et phare Dave Brock restant une constante. Parmi ceux qui sont passés par les portails Hawk figurent Lemmy, Robert Calvert, Ginger Baker et Michael Moorcock. Et n’oublions pas la danseuse exotique Stacia, ou le spectacle de lumière Liquid Len.

Le groupe était à son apogée commerciale dans les années 70, lorsque des albums tels que In Search Of Space (’71), Hall Of The Mountain Grill (’74), Warrior On The Edge Of Time (’75) et Quark, Strangeness And Charm (’77) leur a donné une présence constante dans le Top 30.

Le line-up le plus célèbre est peut-être celui qui a enregistré l’album live classique de Space Ritual de 1973, la sortie qui a donné au groupe son hit le plus marquant, faisant du n ° 9. Il comprenait Brock (guitare / chant), Calvert (chant), Lemmy (basse), Dik Mik et Del Dettmar (synthés), Simon King (batterie) et Nik Turner (sax / flûte / chant).

Hawkwind n’a eu qu’un seul grand succès, Silver Machine de 1972, qui a atteint la troisième place. Mais bien qu’ils aient rarement dérangé la liste des singles, ils ont créé une succession d’hymnes emblématiques.

En 1978, des problèmes causés par des problèmes mentaux et liés à la drogue ont conduit à la scission du groupe. Ils sont revenus un an plus tard. La nouvelle incarnation a connu un autre élan créatif, avec la Lévitation des années 1980, un autre haut lieu. Alors que Choose Your Masques de 1982 était leur dernier album Top 30, le groupe a continué à faire de la musique stimulante. Une gamme de portes tournantes a aidé Hawkwind à survivre à toutes les tendances. Fidèles à la politique de poursuivre leur propre vision, les albums The Chronicle Of The Black Sword de 1985 et Onward de 2012 ont été des triomphes.

Le stock de Hawkwind est probablement plus élevé maintenant qu’à n’importe quel moment depuis les années 1970 – ils créent toujours de la musique fraîche, et ils rééditent également leurs albums les plus acclamés, présentant ces classiques à une nouvelle génération. Donc, si vous vous êtes déjà demandé par où commencer vos explorations spatiales, voici notre carte des étoiles très pratique.

Space Ritual (EMI, 1973)

Si un album live est censé résumer la carrière d’un groupe à cette date, alors celui-ci fait plus que le travail de Hawkwind. L’un des plus emblématiques de tous les doubles albums live, il a été enregistré à Liverpool et Newcastle en 1972 lors de la tournée Doremi Fasol Latido.

Comme vous vous en doutez, une grande partie de l’ensemble provient de cet album studio particulier, avec trois nouvelles chansons incluses pour ajouter encore plus de piquant. Et la présence d’intermèdes électroniques et de créations orales reliant les musiques ajoute à l’atmosphère.

Le groupe était au sommet de ses pouvoirs lors de ces spectacles – à tel point que l’absence de Silver Machine n’a guère été manquée.

Guerrier à la limite du temps (Atomhenge, 1975)

Le summum de la créativité de Hawkwind. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec l’auteur fantastique Michael Moorcock sur cet album, qui est basé sur son concept Eternal Champion, et il a une ingéniosité qui en fait un classique.

Chaque chanson est à la fois autonome mais fait partie d’un flux global qui en fait vraiment un opéra de rock spatial. Le groupe a même ôté le cap aux poètes du 19ème siècle Percy Shelley et Henry Wadsworth Longfellow sur le morceau d’ouverture Assault & Battery (Part 1), tandis que Moorcock lui-même a contribué trois poèmes, en racontant deux d’entre eux. Les illustrations de l’album ajoutent à la fusion de la brillance.

Hall Of The Mountain Grill (EMI, 1974)

L’un des albums les plus cohérents du groupe, il combine le rock pur de The Psychedelic Warlords (Disappear In Smoke) avec le flux psychédélique de Web Weaver et la chanson titre d’ambiance.

La production, de Roy Thomas Baker, ajoute une dimension supplémentaire, augmentant l’ambition musicale du groupe. Ils ont même inclus deux jams live, ce qui a ajouté une sensibilité spontanée bienvenue.

Soit dit en passant, le titre vient d’une pièce de théâtre sur le chef-d’œuvre classique de Grieg In The Hall Of The Mountain King et du nom d’un café de l’ouest de Londres. Cette combinaison disparate résume parfaitement l’album.

Sons étonnants, musique incroyable (Atomhenge, 1976)

D’une certaine manière, c’était un album concept, rendant hommage aux magazines de science-fiction pulp des années 30 et 40, chaque chanson racontant une histoire de science-fiction autonome.

Cela a fonctionné aussi parce que, pour la première fois, tous les membres du groupe ont été impliqués dans l’écriture et les arrangements musicaux. Les performances ont amené Hawkwind à un nouveau niveau, les sortant de l’underground.

Reefer Madness, Curb Crawler et Steppenwolf étaient les points forts, tandis que la conception de la couverture ajoutait au sentiment de nostalgie de la science-fiction, mais avec un sens mordant de la parodie.

Quark, étrangeté et charme (Atomhenge, 1977)

Malgré le titre, c’était en fait presque un album de Hawkwind léger, la musique prenant une direction plus clairement commerciale.

Spirit Of The Age a une forte charnière mélodique, tandis que Hassan I Sabbah possède des connotations du Moyen-Orient distinctes, mêlant légende et politique moderne, et The Days Of The Underground revient avec nostalgie sur les débuts du groupe.

Le jeu de mots de Robert Calvert en tant que membre de Hawkwind a atteint son apogée ici, tandis que la musicalité avait une cohérence maniérée mais nerveuse.

Lévitation (Atomhenge, 1980)

Cet album avait un mélange de styles et d’idées, rappelant les jours de formation du groupe, mais exprimant également une attitude avant-gardiste. Sans Calvert, les paroles étaient plus ancrées dans la réalité, avec Who’s Gonna Win The War? et des exemples d’autoroute City de la capacité de Brock à écrire de manière accessible.

Il y a un équilibre entre les pièces instrumentales et les pistes vocales, tandis que Ginger Baker donne à tout une puissance supplémentaire. Tim Blake a également fait son enregistrement avec Hawkwind ici, et son style de clavier était parfait pour l’atmosphère du début des années 70 qui était assortie d’une agitation contemporaine.

Hawkwind (EMI, 1970)

Une grande partie de leurs débuts a été consacrée à un jam instrumental étendu appelé Sunshine Special, qui a été divisé en cinq morceaux. Cela reflétait l’approche live du groupe, qui était basée sur le jam – Hawkwind voulait créer l’expérience d’un trip acidulé à travers la musique, et c’était certainement l’effet de l’album.

Le groupe était également assez intelligent pour terminer Paranoia – Partie 1 à la fin de la première face de l’édition vinyle originale, puis la ramasser pour Paranoia – Partie 2 au début de la face deux. Hurry On Sundown, qui a ouvert l’album, était une chanson plus conventionnelle et est devenue l’une des premières favorites des fans.

La chronique de l’épée noire (Atomhenge, 1985)

Comme pour Warrior On The Edge Of Time, l’inspiration de cet album était un personnage créé par Michael Moorcock. Cette fois, c’était Elric Of Melnibone, bien que la chanson Needle Gun soit basée sur Jerry Cornelius, une autre création de Moorcock.

La nature conceptuelle de l’album convenait au groupe, qui a sorti le rock spatial de sa bulle des années 70 et l’a réinventé pour la nouvelle décennie. Le guitariste Huw Lloyd-Langton et le claviériste Harvey Bainbridge lui ont donné de la fraîcheur et de l’éclat, tandis que les paroles se livraient à la complexité moorcockienne. Après s’être un peu perdus, Hawkwind était de retour dans le groove.

En avant (Eastworld, 2012)

Blood Of The Earth de 2010 a suggéré que Hawkwind était prêt pour un autre élan de créativité engageante, puis cela a été plus pleinement réalisé sur ce double album. Encapsulant tous les aspects de ce qui avait rendu le groupe crucial pour la bande originale des années 70, il démarre avec les Seasons presque métalliques.

Electric Tears a des allusions à l’ère de la lévitation, Mind Cut a une ambiance émouvante et The Flowering Of The Rose est un moment Hawkwind de haute qualité.

Quelques vieilles chansons sont revisitées, avec Green Finned Demon et Death Trap bénéficiant tous deux de traitements du 21ème siècle. Pas un classique, mais plus proche qu’ils ne l’étaient depuis plus de deux décennies.

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()

{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}

;if(!f._fbq)f._fbq=n;

n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,

document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘230404523817416’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

Cet article Albums Hawkwind: un guide d’achat du meilleur est apparu en premier sur actualité.