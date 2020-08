L’Atlético de Madrid face à Leipzig à José Alvalade dans le match correspondant aux quarts de finale de la Ligue des champions. L’affrontement est un match unique et Cholo Simeone ne pourra pas compter sur Ángel Correa ou Sime Vrsaljko, qui, touchés par le coronavirus, sont restés dans la capitale espagnole.

Dans le but du matelas, il n’y a aucun doute. Jan Oblak est le mur. Un des clous sur lesquels les matelas s’accrochent pour se qualifier pour les demi-finales. Devant le Slovène, une ligne de quatre défenseurs. Sur le côté droit, il n’est pas clair s’il jouera Trippier ou Arias, tandis que dans le reste de l’arrière, tout semble clair. Renan Lodi dans la voie de gauche et Giménez et Savic en tant que paire centrale, bien que Felipe gardera des options pour entrer par l’un des deux.

Au centre du terrain, Simeone subira la perte de Correa. Le trou argentin dans le onze l’occupera Hector Herrera, bien que l’ancien Porto jouera au milieu de terrain avec Koke. Saul agira sur l’aile droite pour poursuivre sa séquence contre les équipes allemandes. L’autre côté est pour Yannick Carrasco, l’un des meilleurs de l’Atlético après le retour de l’accouchement.

Dans la zone la plus avancée, on remarquera l’absence de Joao Félix, qui débutera le match sur le banc. Votre position est pour Marcos Llorentesans aucun doute l’homme le plus en forme du football mondial avec «l’ancien milieu de terrain», Diego Costa tentera de percer le but de Leipzig pour mener l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Ligue des champions.