Amazon est classée 4ème marque la plus précieuse – derrière Apple, Google et Microsoft – selon Forbes.

Il y a trois semaines, le secteur britannique de l’épicerie a été pris par surprise lorsque le géant en ligne Amazon a révélé son intention d’offrir des livraisons d’épicerie gratuites aux membres Prime à travers le Royaume-Uni d’ici la fin de l’année.

Les épiciers Big 4, Tesco, Sainsbury’s Asda et Morrisons, n’offrent actuellement pas de livraison gratuite sur les commandes en ligne et, à certains égards, l’annonce d’Amazon menace leurs efforts pour tirer profit du boom des achats en ligne induit par la pandémie.

Amazon a déclaré que les clients peuvent acheter du fromage, des produits de boulangerie, de la viande fraîche, des fruits et des légumes sans frais de livraison s’ils souscrivent à son service Prime de 7,99 £ par mois. Le projet implique également la mise à niveau de neuf dépôts Amazon existants au Royaume-Uni dans le but de mieux gérer les produits d’épicerie frais. Le premier dépôt à être réaménagé est situé à Londres et le prochain à Leeds.

Amazon permettra aux clients d’acheter des produits d’épicerie avec livraison gratuite à 7,99 £ par mois.

Le secteur de l’épicerie au Royaume-Uni a connu une augmentation globale des ventes lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, les consommateurs dépensant 467 millions de livres supplémentaires, selon Nielsen. Le rapport est venu la vague de stockage au milieu des craintes de rupture d’approvisionnement en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais alors que les cas continuaient d’augmenter au Royaume-Uni, les acheteurs se sont de plus en plus tournés vers Internet pour faire leurs courses.

Mardi, il est devenu plus clair de savoir à quel point les consommateurs préféraient faire leurs courses en ligne alors même que le verrouillage commençait à s’atténuer, les ventes d’épicerie en ligne ayant explosé de 117% au cours du mois dernier, atteignant une part de marché record de 14%.

Lorsque Jeff Bezos a fondé Amazon en 1994, le géant de la vente au détail a commencé comme un marché en ligne pour vendre des livres, ce qui a finalement conduit à la naissance du Kindle en 2007. Depuis, Amazon a connu une croissance exponentielle, se diversifiant dans d’autres domaines de la vente en ligne et même dans le cloud. La technologie. À bien des égards, l’expansion d’Amazon aux produits d’épicerie de tous les jours était une entreprise imprévue dans les années 1990.

Jeff Bezos a lancé Amazon en 1994, initialement en tant que marché en ligne pour vendre des livres.

Cependant, Paul Kirkland, directeur du développement commercial chez Fujitsu, a déclaré qu’Amazon avait fermement jeté son dévolu sur la rue principale depuis le premier jour. En effet, Amazon n’a pas caché le fait qu’elle essayait de s’attaquer au secteur de l’épicerie. Il a lancé son service Amazon Fresh au Royaume-Uni en 2016, peu de temps après avoir acheté la chaîne d’épicerie haut de gamme Whole Foods dans le cadre d’un accord de 10,7 milliards de livres sterling, et aux États-Unis, il a commencé à déployer son concept de dépanneur sans caissier connu sous le nom d’Amazon Go.

«Depuis le lancement de ses magasins sans numéraire Amazon Go plus tôt cette année jusqu’à, plus récemment, l’offre de livraison gratuite de produits d’épicerie à Londres, Amazon a pivoté et évolué en fonction de la demande des consommateurs pour maintenir sa position de géant de l’industrie», a déclaré Kirkland.

«Pendant le verrouillage, de nombreux détaillants, y compris les supermarchés, ont eu du mal à s’adapter de la même manière, ce qui signifie qu’Amazon a pu profiter de la nouvelle flambée de la demande laissée pour compte.»

Il a ajouté que bien que les supermarchés offrent également un service de livraison, l’abonnement Prime d’Amazon en offre un qui peut souvent être beaucoup plus rapide. Malgré cela, les services de livraison des épiciers sont apparemment suffisants pour leurs clients fidèles – surtout si l’on considère que Tesco, Sainsbury’s et Asda proposent des livraisons depuis le début des années 1990.

Cependant, la plupart des épiciers offrent toujours ces services moyennant des frais supplémentaires.

Tesco facture 4 £ si la valeur du panier est inférieure à son minimum de 40 £, tandis que Sainsbury facture 7 £ si la valeur du panier est inférieure à 40 £. Asda facture au moins 3 £ pour les commandes inférieures à 40 £. Pour comparer, le service Prime d’Amazon permettra aux clients d’effectuer des livraisons gratuites sans prix minimum.

Tesco ajoutera la livraison gratuite à son programme de fidélité Clubcard Plus pour prendre en charge Amazon.

Selon Amazon UK, les clients peuvent accéder à «une livraison illimitée en un jour aux adresses britanniques sur des millions d’articles éligibles sans frais supplémentaires».

Chris Cooper, directeur de la planification de l’agence de commerce électronique Melody, a déclaré que si Prime était une offre bien reconnue, Amazon serait confronté à des défis pour affiner son offre alimentaire au cours des prochaines années.

«Si cela devenait un marché, nous pourrions voir de nombreuses marques d’aliments artisanaux de PME capables de vendre sur Amazon et d’atteindre des millions de nouveaux clients», a-t-il déclaré.

«Mais il devra investir dans sa chaîne logistique, car un livreur dans une camionnette ou une voiture de base ne peut pas livrer des aliments réfrigérés.

«Le principal argument de vente d’Amazon est la commodité. S’il peut maîtriser la livraison le lendemain ou même le jour même pour la nourriture à travers le Royaume-Uni, ce qu’aucun autre grand épicier ne peut offrir actuellement, il aura un gros avantage. «

« Le modèle actuel de commande en ligne et de livraison à domicile des épiciers britanniques n’est pas rentable »

Kirkland a fait valoir que le choix était souvent limité étant donné qu’Amazon ne stocke que des marques spécifiques et que ces produits ne sont pas toujours disponibles.

De toute évidence, Tesco a ressenti la chaleur de la concurrence après avoir annoncé au cours du week-end qu’il ajouterait la livraison gratuite à son programme de fidélité Clubcard Plus – qui coûte 7,99 £ par mois.

Tesco est le leader des Big 4 en termes de part de marché de l’épicerie au Royaume-Uni, qui s’établit à 26,6% au 9 août, selon Kantar.

Le directeur général Dave Lewis a déclaré au Sunday Telegraph que Tesco devrait «réfléchir à la façon dont il met la livraison dans Clubcard Plus» comme il prend Amazon.

Cependant, Nelson Blackley, associé de recherche sur la vente au détail de la Nottingham Business School, a déclaré que l’une des principales préoccupations des épiciers britanniques était que le modèle actuel de commande en ligne et de livraison à domicile n’est pas rentable et qu’ils sont conscients de l’accès d’Amazon à de vastes capitaux.

«Les épiciers sont prêts à tolérer de faibles marges pendant de longues périodes afin de gagner des parts de marché», a déclaré Blackley à Retail Gazette.

«Tesco a augmenté ses créneaux de livraison d’un peu plus de 600 000 par semaine à 1,4 million depuis le début de la pandémie de coronavirus – mais les coûts ont également explosé en conséquence.

«Comme d’autres, ils ont tous dû investir dans des systèmes et des technologies, ainsi que dans la main-d’œuvre, pour augmenter rapidement leurs ventes en ligne.

«Donc, cette énorme montée en puissance des ventes en ligne a diluté les bénéfices pour eux et tous les grands magasins d’alimentation du Royaume-Uni.»

Il a ajouté que depuis que Walmart a annoncé qu’il cherchait à se débarrasser d’Asda, cela a donné lieu à de nombreuses spéculations sur une éventuelle acquisition d’Amazon.

« Les cinq derniers mois et le verrouillage ont complètement changé les perspectives car la part en ligne de l’épicerie britannique a presque doublé et semble donc être une opportunité en ligne beaucoup plus attrayante pour Amazon », a expliqué Blackley.

«En outre, la perturbation due au passage d’Ocado de la livraison des produits Waitrose aux produits Marks & Spencer qui commence à la fin de ce mois-ci, pourrait également être considérée par Amazon comme une opportunité de gagner des parts de marché.»

Les projets de Tesco d’introduire la livraison gratuite pourraient pousser d’autres épiciers à se faire concurrence en termes de livraison, de rapidité et de prix. Et pour tirer parti des avantages de leurs magasins, les épiciers peuvent également ajouter des incitations au clic-ramasser.

Alors qu’une offre de livraison gratuite est une incitation à fidéliser les clients, d’autres facteurs tels que l’inventaire, le choix des produits et le service client sont ce qui retiendra les clients à long terme.

Pour conserver leur part de marché et leur positionnement, les épiciers devront peut-être commencer à compter davantage sur la fidélité à la marque. Cela signifie avoir une image de marque plus cohérente, des données produit propres et un service client amélioré.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette