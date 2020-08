Nous ne savons pas s’il est plus difficile de dire au revoir à certains de nos favoris ou de regarder les enfants pleurer avant même que les résultats ne soient lus – la partie la plus difficile des enfants qui participent à ces émissions!

« L’Amérique a du talent » a invité à revenir deux de ses plus grands artistes pour les aider à compléter les résultats du deuxième quart de finale de la saison, mais c’était formidable de revoir Jabbawockeez et Darci Lynne.

Le premier a vraiment établi une nouvelle norme en matière d’équipes de danse tandis que Darci a insufflé une nouvelle vie à l’une des plus anciennes formes d’art du divertissement, la ventriloquie. Et les deux étaient à nouveau en forme, montrant pourquoi cette émission avait aidé à lancer leur carrière.

NBC

AGT Fifth Judge: Un concurrent en feu et l’acte de danse le plus dangereux de tous les temps

Voir l’histoire

Au-delà de tout cela, cependant, il s’agissait d’environ onze actes et cinq places en demi-finale. C’était un groupe plus éclectique que la semaine dernière, avec des choses folles comme le diabolo et BONAVEGA s’affrontant. Y aurait-il de la place pour les deux?

Et puis il y a les numéros pour enfants, avec plusieurs affrontements, dont une paire de jeunes chanteurs et un dresseur de chiens encore plus jeune. Aussi impressionnés que nous le soyons toujours par les enfants qui participent à cette émission, nous détestons toujours les voir ici parce que c’est tellement émouvant – et personne n’aime regarder les enfants pleurer.

Ce soir, il y avait des larmes. Mais ce fut aussi une bonne soirée pour les talents car nous nous trouvons incapables de nous plaindre de l’avancement des actes – oui, nous sommes surpris aussi. Bon travail, Amérique!

Qui est-ce que je pense que je suis? tu demandes. Eh bien, j’ai passé près d’une décennie de ma vie à transpirer et à saigner au son de la musique en tant que danseuse. D’un jeune garçon apprenant le shuffle-ball à jouer avec la St. Louis Ballet Company, j’ai vécu les hauts et les bas de l’un des sports les plus exigeants physiquement de la planète. Pendant ce temps, j’ai également été membre de l’Orchestre symphonique des jeunes de St. Louis, ainsi que gymnaste, écrivain et dessinateur. J’avais beaucoup plus d’énergie dans mes jeunes années. Et j’ai passé les dix-huit dernières années à analyser et à critiquer des concours de télé-réalité pour diverses publications médiatiques. J’ai ça.

Bravo

Voir les textes Brandi Glanville a montré le casting de RHOBH pour essayer et prouver Denise Richards Hookup

Voir l’histoire

REMPLISSAGE

Jabbawockeez

Nous souhaitons qu’ils aient sauté la manipulation numérique, car il s’agit de l’une des équipes de danse d’élite dans tous les divertissements. Ces gars-là sont ce que des groupes comme The Shape aspirent à devenir, et les deux étaient à des lieues de distance en termes de précision, de synchronicité et d’art. Chaque mouvement est calculé et ils ne fournissent jamais rien de moins que des performances fascinantes.

Darci Lynne

Une fois de plus, Darci continue de grandir en tant qu’interprète et ventriloque. Cette fois-ci, elle a apporté une nouvelle marionnette coquette, a repris un morceau de Justin Bieber et a même joué le rap. Est-ce qu’elle rappe bien? Non, mais ce n’est pas terrible non plus et c’était certainement amusant de la voir y aller. Elle a parcouru un long chemin depuis 2017.

Vice TV

Jemele Hill et Cari Champion brisent les barrières avec un nouveau spectacle « Stick to Sports » (Exclusif)

Voir l’histoire

RÉSULTATS

Dunkin ‘Save

La semaine dernière, vous avez mis nos numéros de Tpo 2 dans le cycle Dunkin ’Save et nous n’en étions pas satisfaits. Cela signifie-t-il que BAD Salsa et Daneliya Tuleshova vont faire partie de ce groupe qui a remporté les 4e, 5e et 6e votes américains?

Pas cette semaine, heureusement. C’était Alexis & the Puppy Pals, Jonathan Goodwin et Spyros Bros – donc nos 3ème, 4ème et 6ème choix de la nuit. C’est assez proche d’être d’accord avec nous et nous n’en sommes pas trop fâchés. Deux avanceront, l’un via le vote des États-Unis et l’autre par le choix des juges.

Top 5

Les premiers résultats de la soirée ont réuni BONAVEGA, Voices of Our City Choir et Kameron Ross. Cela signifie donc que BONAVEGA n’a pas réussi le vote américain (nous avons pensé qu’il pourrait se faufiler). C’est dommage, car il était tellement amusant la première fois que nous l’avons vu. Mais l’Amérique a raison, ce n’était pas aussi bien.

Oh, bien sûr, nous savions que c’était Voix de notre chœur de la ville avancer. Bien sûr que ça l’était.

Terry a ensuite jumelé Vincent Marcus contre BAD Salsa, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour les danseurs les plus fous que nous ayons jamais vus à la télé-réalité. Vincent n’est tout simplement pas adapté aux divertissements en direct de longue durée.

L’Amérique a bien compris celui-ci et nous verrons combien d’autres astuces MAUVAISE Salsa a dans leurs manches.

Daneliya Tuleshova, The Shape et Kelvin Dukes étaient les suivants à s’affronter. Sur la base de nos propres prévisions, cela devrait être une bonne nouvelle pour Daneliya. Jabbawockeez vient de montrer pourquoi The Shape n’est pas prêt, et Kelvin allait bien.

Encore une fois, c’était une bonne nouvelle pour vous et nous en tant que Daneliya Tuleshova a pris cette troisième place, nous faisant trois pour trois jusqu’à présent sur la base de notre classement réel. Vous allez très bien cette semaine! Mais notre partie préférée était que Sofia était tellement excitée qu’elle pensait que Daneliya allait obtenir plus de votes ce soir.

abc

Tracee Ellis Ross s’est prononcée contre le fait de faire cela sur Black-Ish « depuis le début »

Voir l’histoire

Enfin, il était temps de voir qui l’Amérique a sauvé dans la sauvegarde (instantanée) de Dunkin. Alexis & the Puppy Pals, Jonathan Goodwin et Spyros Bros étaient tous en train de transpirer. Jonathan était notre premier choix des trois, suivi de Spyros. Es-tu d’accord ce soir?

Pas exactement, comme tu l’as envoyé Spyros Bros à la place. Cela a laissé l’acte de danger et l’acte de chien pour faire face aux juges.

Rendant les choses encore plus difficiles, Alexis était déjà en train de se déchirer (c’est beaucoup de pression pour un petit enfant). Pourraient-ils lui dire non à son visage? Sans le vote de chien garanti de Simon, c’était vraiment le jeu de n’importe qui.

Pour que l’ensemble de nos 5 meilleurs actes se poursuivent, nous avions besoin que Jonathan prenne celui-ci. Nous détestons des moments comme celui-ci parce que cela laisse un enfant en larmes là-haut, et personne ne veut écraser ses rêves comme ça.

Nous félicitons Kenan Thompson d’avoir pris le temps de remonter le moral tout en haut. C’était une véritable gentillesse et l’un des moments les plus doux et humains que nous ayons jamais vus. En fin de compte, Howie a forcé le match nul et le vote est allé aux États-Unis et nous avons quand même réussi notre chemin.

Jonathan Goodwin nous a fait cinq pour cinq sur notre classement actuel, sinon nos prédictions. Nous aurions dû avoir plus confiance en vous.

« America’s Got Talent » se poursuit les mardis et mercredis à 20 h. ET sur NBC.

Vous avez une histoire ou un conseil pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

abc