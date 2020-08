L’urgence du coronavirus a eu un impact énorme sur l’économie réelle au cours des six premiers mois de l’année, en Italie ainsi que dans le reste du monde. Le premier semestre a été très compliqué, principalement en raison d’un deuxième trimestre à oublier et avec des impacts plus lourds que le premier.

La tendance n’était pas la même pour toutes les multinationales: les entreprises qui réalisent l’essentiel de leur chiffre d’affaires en Chine et dans le reste deAsie ont enregistré, en grande partie, une reprise des ventes à partir d’avril 2020, alors que celles opérant principalement en L’Europe  et en Amériques a subi la plus forte baisse entre mars et mai 2020.

Les effets pour les industriels sur la Piazza Affari

Selon une étude de la zone de recherche Mediobanca fin juin, les entreprises industrielles et de services incluses dans l’indice Ftse Eb ils valent 335 milliards en bourse et représentent 76% de la capitalisation totale (hors banques et compagnies d’assurance).

En termes de capitalisation, au cours des six premiers mois de 2020, 42 milliards ont été brûlés en bourse (-11,2% depuis le début de l’année) en raison de la lourde perte du premier trimestre (-86 milliards, -22,9%). La reprise, du moins en bourse, a pourtant déjà commencé, comme le montrent les chiffres du deuxième trimestre (+44 milliards, + 15,1%).

Au niveau sectoriel, seuls l’énergie / les services publics ont enregistré une augmentation de capitalisation (+ 2,5%), tandis que le secteur pétrolier a enregistré la plus forte contraction (-38,9%). La fabrication (-10,8%) et les services (-18,5%) ont également reculé.

Plus résilient à la crise, avec des améliorations à deux chiffres des performances boursières au premier semestre 2020: DiaSorin (+ 45,9%), Recordati (+ 17,9%) et STM (+ 10,4%), suivis par Enel ( + 8,4%), Inwit (+ 8,2%), Ferrari (+ 7,2%) et Terna (+ 2,7%).

Tous les autres titres du Ftse Mib ont clôturé le premier semestre 2020 avec une baisse de leur valeur de marché.

Par rapport au premier semestre 2019, les entreprises analysées ont perdu plus de 50 milliards de chiffre d’affaires global (-25,3%). Parmi les secteurs, l’énergie / services publics a enregistré la plus faible baisse (-14,9%), tandis que le pétrole avec Eni (-40,4%) et l’industrie (-26%) ont enregistré les plus fortes pertes de chiffre d’affaires. Parmi les entreprises, Inwit (+ 46,4%, grâce également à l’intégration de Vodafone Towers), DiaSorin (+ 8,6%) et Terna (+ 7,7%) se démarquent; suivi de Snam (+ 3,3%), Recordati (+ 2,3%), STM (+ 1,9%) et Hera (+ 0,9%); tous les autres ont enregistré une baisse du chiffre d’affaires.

Au niveau des bénéfices du premier semestre, les entreprises du Ftse Mib ont perdu près de 18 milliards et clôturé le semestre dans le rouge (marge bénéficiaire nette en baisse de -10,2 p.p par rapport au semestre 2019). Le résultat net n’a augmenté que pour: Buzzi (+ 60,7%, influencé par les plus-values ​​de cession), Telecom (+ 23%, largement déterminé par la plus-value sur la cession, en deux étapes, de 26,8% de Inwit), Recordati (+ 13,2%), DiaSorin (+ 13,1%), Inwit (+ 4,3%) et Terna (+ 3%).

En ce qui concerne la structure financière, les analystes de Mediobanca soulignent une détérioration pour tous les secteurs, du fait de la hausse de l’endettement (+ 9,7%) et de la baisse des fonds propres (-8,1%). Le secteur manufacturier enregistre la pire dégradation (+21,2 p.p. le ratio dette financière / fonds propres a / a).

Les grandes multinationales mondiales: les secteurs comparés

Selon le domaine de recherche Mediobanca, le chiffre d’affaires de plus 150 multinationales industrielles enregistre une contraction de -6,6% par rapport au premier semestre 2019, la baisse de certains secteurs n’étant que partiellement compensée par la croissance d’autres. La flexibilité et l’adaptabilité ont favorisé la montée en puissance des sociétés dites websoft (+ 17,6% par rapport au premier semestre 2019), suivies par la grande distribution (+ 9,6%) avec la consolidation du canal e-commerce et du secteur électronique (+ 5,6%) qui a bénéficié de l’augmentation du niveau mondial de numérisation, de plus en plus au cœur de la reprise.

Les sociétés pharmaceutiques (+ 1,3%), les paiements alimentaires (+ 0,7%) et numériques (+ 0,4%) se sont également bien comportés.

Les multinationales pétrolières (-33,8%) sont en revanche les plus en difficulté avec les avionneurs (-31,8%), la mode (-28,4%) et l’automobile (-26,9%). Contraction plus contenue dans les secteurs des médias et du divertissement (-10,0%), des boissons (-8,2%) et des télécommunications (-3,9%).

De manière générale, les secteurs qui ont augmenté leur chiffre d’affaires sur les deux trimestres au premier semestre sont le WebSoft, la grande distribution et l’électronique, les multinationales de la grande distribution et de l’électronique étant les seules à avoir mieux performé au deuxième trimestre que au premier.

Le résultat d’exploitation (ebit) est également en baisse pour tous les secteurs à l’exception de la grande distribution (+ 24,7%), de l’électronique (+ 12%) et du webSoft (+ 2,4%). Parmi les secteurs qui ont subi les plus fortes répercussions, celui des avionneurs, de l’automobile et du pétrole, avec un EBIT passant en territoire négatif, ainsi que celui de la mode qui enregistre une baisse de -83,6%. Moins claire, mais toujours significative, la contraction du débit des médias et du divertissement (-32,8%), des boissons (-25,4%), des paiements numériques (-15,9%), des telco (-11,6%) et alimentaire (-8,3%). L’évolution de l’incidence de la marge opérationnelle nette sur le chiffre d’affaires net moyen (marge ebit) des multinationales (12,7%) est également négative, en baisse de 4,5 p.p. le 1H 2019.

Les nouvelles habitudes de consommation générées par la pandémie ont influencé la performance du grand commerce de détail en termes de bénéfices nets (+ 31,6% au premier semestre 2020). Des bénéfices nets également en hausse pour les grands noms de la haute technologie: l’électronique (+ 11,9%) et WebSoft (+9). En revanche, les répercussions pour les avionneurs, pour les géants du pétrole, pour les secteurs de l’Automobile et de la Mode qui passent d’un profit à une perte nette sont lourdes.