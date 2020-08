Le triple champion majeur et numéro un mondial. 129. Andy Murray n’a pas encore disputé de match en 2020, écarté depuis la finale de la Coupe Davis en novembre dernier. Cela changera dans les prochaines semaines à New York, avec Andy entrant à Cincinnati et à l’US Open.

Un ancien champion de l’US Open est impatient de ressentir à nouveau la magie des Majors et de tester ses compétences contre le reste du peloton. Après toutes sortes de difficultés au cours des quatre dernières années, Murray est prêt à prolonger sa carrière et à se concentrer sur les événements les plus significatifs, déterminé à défier à nouveau les rivaux du sommet.

En 2016, Murray est devenu le joueur à surveiller dans la deuxième partie de l’année, offrant une finition incroyable pour remporter neuf titres ATP et 78 victoires au total, dépassant Novak Djokovic pour remporter le no de fin d’année. 1 titre. Andy a conquis Pékin, Shanghai, Vienne, Paris et la finale de l’ATP, terminant la course folle avec une victoire sur Djokovic lors du dernier match de Londres pour devenir le meilleur joueur de la saison.

Andy est resté au sommet jusqu’à Wimbledon l’année prochaine, lorsqu’il a commencé à ressentir tous les défis de la saison précédente, aux prises avec une blessure à la hanche et à manquer toute l’action après le All England Club. Sans résultats positifs dans la deuxième partie de la saison, Murray a subi une intervention chirurgicale en janvier 2018.

Le Britannique est revenu au Queen’s en juin, disputant 12 matches cette année-là et optant pour une autre chirurgie en janvier 2019 après cet affrontement épique contre Roberto Bautista Agut à Melbourne. Après ce match, de nombreux fans avaient pensé qu’il ne pourrait pas revenir, luttant contre la douleur qui affectait également sa vie en dehors du tennis.

Déterminé à prolonger sa carrière, Murray a remporté le titre en double à Queen’s avec Feliciano Lopez pour un retour parfait en juin dernier, remportant le premier titre ATP en simple depuis Dubaï 2017 à Anvers en octobre et se rapprochant de la place dans le top-100.

Lors de la finale de la Coupe Davis, Andy a dû subir un autre revers, subissant une blessure au pelvien qui l’a contraint à sauter la Coupe ATP, l’Open d’Australie et d’autres événements début 2020. La pandémie de coronavirus avait mis la saison de tennis sous la glace pour cinq mois, avec la reprise de la saison la semaine prochaine à New York.

Interrogé sur le joueur qu’il aimerait entraîner, Andy Murray a choisi Roger Federer, louant ses connaissances en tennis et disant qu’il aimerait parler avec Roger et partager de grands titres avec lui. «J’adorerais entraîner Roger Federer parce que j’apprendrais beaucoup, et ce serait intéressant de parler de tennis avec lui, de le regarder s’entraîner et de gagner beaucoup avec lui», a déclaré Andy Murray.