Anett Kontaveit et Fiona Ferro se battront pour le premier titre WTA depuis l’épidémie de coronavirus à Palerme. L’Estonienne de 24 ans en est à sa sixième finale de la WTA, poursuivant le deuxième titre après un triomphe 6-2, 6-4 sur la tête de série Petra Martic en une heure et 29 minutes.

Ils ont joué pour la première fois en février à Dubaï et Martic a remporté celui-là, incapable de répéter la même performance après avoir perdu plus d’un demi-point dans son match et subi cinq pauses. Kontaveit a ouvert un avantage de 6-2, 5-2, luttant un peu dans les phases finales, mais ramenant toujours la victoire à la maison pour rester sur le parcours du titre.

Anett a tenu avec un as dans le premier match pour obtenir son nom sur le tableau de bord, assurant une pause dans le quatrième match après un mauvais tir de Martic pour ouvrir un écart de 3-1. L’Estonien a confirmé la pause avec un vainqueur du service, contrôlant le rythme jusqu’à présent et repoussant une balle de break dans le septième match lorsque Petra a envoyé un long revers.

Servant de rester dans le set, la Croate a pulvérisé une erreur de coup droit quelques minutes plus tard pour remettre le premier match à Kontaveit, devant élever son niveau si elle voulait se battre pour la place en finale. Ils ont échangé des pauses dans les premiers matchs du deuxième set et Kontaveit en a marqué un autre à 2-1 pour passer devant.

Après cinq matchs de service commandants des deux côtés, Anett a servi pour le triomphe à 5-3, seulement pour se briser à 15 et ramener Petra en lice. Petra a demandé un temps mort médical avant le dixième match, le perdant par amour pour propulser la rivale en finale.

Kontaveit jouera contre Fiona Ferro qui l’a emporté contre Camila Giorgi 2-6, 6-2, 7-5 en deux heures et six minutes pour la deuxième finale de la WTA. Ils ont tous deux réclamé 88 points et sont restés au coude à coude jusqu’à la fin, le joueur français restant calme dans les dernières étapes pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Anett Kontaveit et Fiona Ferro ont remporté les demi-finales à Palerme.

Ferro a subi cinq pauses sur dix chances offertes à Giorgi, gagnant six pauses de l’autre côté pour se retrouver au sommet. L’Italien a pris le meilleur départ, obtenant trois pauses dans le premier set pour une avance confortable de 6-2, clôturant le set avec une pause amoureuse et espérant plus de la même chose dans le deuxième set.

Là, Fiona a répondu de la même manière, gagnant des pauses dans les matchs un, cinq et sept pour atteindre un décideur, avec l’élan de son côté. Ferro a pris une pause dans le troisième match pour ouvrir un écart de 5-3, échouant à servir pour la victoire dans le dixième match pour plus de drame.

Ce n’était pas pour Camila, car elle a perdu huit des 11 derniers points pour envoyer la Française sur le dessus et manquer l’occasion de courir la couronne devant les supporters locaux.