Jean-Eric Vergne a remporté la victoire dans la quatrième course de l’ePrix de Berlin, un triomphe marqué par un plus grand succès pour son coéquipier. Cependant, António Félix Da Costa a été proclamé nouveau champion de Formule ELe tout après avoir remporté deux courses à Tempelhof et remis la victoire de cette quatrième manche à Jean-Eric Vergne, qui avait auparavant agi comme écuyer portugais après avoir échangé des positions. Sébastien Buemi a fermé le podium d’une course dans laquelle DS Techeetah a également certifié le titre par équipe de Formule E pour la deuxième saison consécutive grâce au 1-2 de ses pilotes.

Jean-Eric Vergne n’a pas succombé à la pression d’António Félix Da Costa et a conservé la première place au départ. Un début plutôt cahoteux, alors que Maximilian Günther bat violemment le NIO d’Oliver Turvey. L’avant de la BMW allemande a été gravement endommagé, donc la direction de course a dû déployer la voiture de sécurité, car les restes de la voiture et la voiture elle-même ont été laissés dans une position dangereuse. La neutralisation n’a pas duré en excès, donc la course reprenait vie avec 37 minutes à faire et un redémarrage dans lequel rien n’a changé entre les meilleurs pilotes.

Jean-Eric Vergne a remporté la victoire après avoir été écuyer d’António Félix Da Costa dans une phase de la course.

René Rast a non seulement réussi à se faufiler dans le « top 10 » dans les premiers tours, mais il a également été le premier pilote à activer le « mode attaque ». Cette manœuvre lui a permis de dépasser Mitch Evans et Felipe Massa en un clin d’œil, attaquant ainsi la septième position. La progression du pilote allemand Audi a fait réagir Alex Lynn, Nyck de FVries et Felipe Massa, car ils étaient les prochains pilotes à activer ce mode qui offre une puissance supplémentaire. L’effet domino s’est étendu à Oliver Rowland, quatrième, et Alex Lynn, ne laissant que les deux leaders de la course sans utiliser le «mode attaque».

Vergne et Da Costa ont traversé la zone de déclenchement un tour plus tard, permettant à Oliver Rowland de se faufiler entre eux. Je n’ai pas compris Nyck de VriesBien que le pilote Mercedes ait terminé quatrième après avoir battu Alex Lynn. Devant également le pilote Mahindra, le Suisse Sébastien Buemi, car Lynn était l’un des meilleurs pilotes qui a d’abord perdu l’effet du «mode attaque», étant à la merci de ses rivaux. Sébastien Buemi poursuit sa progression en dépassant Nyck de Vries pour la quatrième place, tout alors qu’António Félix Da Costa reprenait la deuxième place.

Sébastien Buemi était l’invité de la soirée DS Techeetah à l’ePrix de Berlin.

Avec une manœuvre presque orchestrée, António Félix Da Costa et Jean-Eric Vergne ont échangé leurs positions, tirant un 1-2 qui non seulement le titre des pilotes portugais, mais aussi le couronnement de DS Techeetah au classement général par équipe. Oliver Rowland et Sébastien Buemi, les deux pilotes Nissan, n’ont en aucun cas perdu le sillage de la DS E-Tense FE20, avec Nyck de Vries occupant une confortable cinquième position. En effet, la marge du pilote Mercedes avec Alex Lynn a permis à De Vries d’activer le «mode attaque» sans que le pilote Mahindra puisse le traquer. Cela a également servi Nyck de Vries à vaincre Sébastien Buemi.

La dernière activation du « mode attaque » parmi les meilleurs pilotes est devenue un nouveau point critique pour António Félix Da Costa, même si Jean-Eric Vergne n’a fait aucun geste pour surpasser son partenaire. Cependant, le combat derrière les deux pilotes de DS Techeetah ne s’est pas arrêté et Sébastien Buemi a regagné la quatrième position au détriment de Nyck de Vries. En dehors du groupe de tête, Felipe Massa a réussi à grimper à la septième place après avoir laissé Mitch Evans en premier lieu et Alex Lynn en deuxième instance. Le pilote Mahindra est également tombé à la neuvième place.

Vergne dépasse Da Costa pour la quatrième pole à l’ePrix de Berlin

Sans opposition, Jean-Eric Vergne a remporté sa première victoire dans l’ePrix de Berlin, le tout après la décision de Da Costa et DS Techetaah de retourne la première place au français après avoir échangé des positions au milieu de la course. Au-delà de la commande finale, l’équipe DS Techeetah a également remporté le titre par équipe avec ce doublé, deuxième d’affilée pour la formation en fête pour la structure dans laquelle Sébastien Buemi s’est glissé comme troisième membre du podium. Nyck De Vries et Oliver Rowland ont clôturé le «top 5» d’une course dans laquelle Felipe Massa a réussi à sauver un point après plusieurs combats très intéressants.

Résultats Course 4 de l’ePrix de Berlin de Formule E 2019-20

Pos pilote

TeamMonoplazaTime1ºAntónio Félix Da CostaDS TecheetahDS E-Tense FE2037 tours2ºAntónio Félix Da Costa

DS Techeetah

DS E-Tense FE20

+0,497

3e Sébastien Buemi

Nissan e.Dams

Nissan IM02

+1 392

4ème Nyck de Vries

Mercedes EQ

Mercedes EQ Silver Arrow 01

+3 791

5e Oliver Rowland

Nissan e.Dams

Nissan IM02

+5 018

6e Lucas Di Grassi

Audi Abt Schaeffler

Audi e-tron FE06

+ 9 805

7e Mitch Evans

Course de Jaguar

Jaguar I-Type IV

+14 814

8e André Lotterer

Tag Heuer Porsche

Porsche 99x électrique

+15 755

9e Alex Lynn

Mahindra Racing

Mahindra M6Electro

+21 001

10e Felipe Massa

Course de venturi

Mercedes EQ Silver Arrow 01

+22 809