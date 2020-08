Les frappeurs poids lourds légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Magomed Ankalaev et Ion Cutelaba se retrouveront ce week-end (samedi 15 août 2020) à l’UFC 252 à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

Ces deux-là se sont rencontrés pour la première fois à l’intérieur de l’Octogone en février. Ankalaev a pris un bon départ tôt, mais il est devenu clair un instant plus tard que Cutelaba le poussait un peu et jouait à l’opossum. Naturellement, le combat a été arrêté juste au moment où Cutelaba a riposté avec un gros swing. Rien de tel qu’un peu d’incompétence (détails) pour rendre un match déjà intrigant plus intéressant! Même au-delà du prétendu mauvais sang et des affaires instables, Ankalaev est peut-être le meilleur candidat à la hausse de la division des poids lourds légers, tandis que Cutelaba, 26 ans, est lui-même un espoir de qualité et un joker offensif.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Magomed Ankalaev

Record: 14-1

Victoires clés: Ion Cutelaba (UFC Fight Night 169), Klidson Abreu (UFC Fight Night 145), Dalcha Lungiambula (UFC Fight Night 163)

Pertes clés: Paul Craig (UFC Fight Night 127)

Clés de la victoire: On s’attend à ce qu’Ankalaev fasse de grandes choses pour une raison. Le Dagestani est un maître du sport en combat Sambo, qui s’est traduit par une excellente lutte à l’intérieur de l’Octogone. De plus, Ankalaev a un penchant pour donner des coups de pied à ses adversaires au visage, ce qui est un avantage certain.

Dans les brefs instants où nous avons vu Ankalaev et Cutelaba échanger lors du premier combat, il était assez clair qu’Ankalaev était l’attaquant le plus pointu à distance. Cutelaba a dû recourir à la comédie blessée, car il avait vraiment besoin qu’Ankalaev entre dans la poche s’il allait décrocher quelque chose de majeur en retour.

En tant que tel, j’aimerais voir Ankalaev travailler de l’extérieur, tirer ses coups de pied et travailler ce crochet de contrôle lorsque Cutelaba passe à l’offensive. S’il peut frustrer Cutelaba – ce qui ne devrait pas être difficile étant donné la nature généralement en colère de Cutelaba – il est beaucoup plus probable que « Hulk » se balancera et gaspillera de l’énergie.

C’est aussi une recette pour un retrait plus facile.

Ion Cutelaba

Record: 15-5 (1)

Victoires clés: Khalil Rountree Jr (UFC Fight Night 160), Henrique da Silva (UFC Fight Night 110), Gadzhimurad Antigulov (UFC 217), Jonathon Wilson (UFC Fight Night 96)

Pertes clés: Magomed Ankalaev (UFC Fight Night 169), Glover Teixeira (UFC Fight Night 150), Misha Cirkunov (UFC Fight Night 89), Jared Cannonier (TUF 24 Finale)

Clés de la victoire: Cutelaba ne semble pas être un artiste martial mixte parce qu’il aime la compétition ou se soucie du caractère sacré des arts martiaux. Au contraire, Cutelaba aime se battre et blesser les gens, donc ce concert est tout simplement un choix naturel pour «Hulk».

Le lutteur gréco-romain a terminé 12 de ses victoires par KO.

Cutelaba est assez bon partout. Il peut lutter plutôt bien, et ses coups de poing puissants ont tendance à atterrir avec une bonne régularité. Historiquement, des problèmes surgissent avec son agression imprudente, qui peut soit épuiser Cutelaba, soit le rendre vulnérable aux démolitions – ce qui serait une mauvaise nouvelle face à Ankalaev.

La pression sera importante pour Cutelaba, qui doit suivre Ankalaev et dépasser la plage de coups de pied. Cependant, cela ne peut pas être bâclé. Il doit couper la cage et avancer sans se précipiter ni laisser ses jambes derrière.

Si Cutelaba peut constamment fermer la distance, il semble être l’homme le plus digne de confiance dans une bagarre. Cutelaba a déjà été dans des guerres d’usure, des combats où il a été forcé de creuser profondément et d’échanger des grèves dans la poche et de décrocher. Ankalaev n’a en grande partie pas fait, c’est donc le type de bataille que Cutelaba devrait essayer de forcer.

Conclusion

Cela devrait être très amusant!

Ankalaev grimpe assez régulièrement dans les rangs, occupant la 14e place à seulement cinq combats dans sa carrière à l’UFC. Cependant, force est de constater qu’aucune de ses victoires n’est des noms particulièrement impressionnants. Une victoire nette et non controversée sur Cutelaba serait la plus grande de sa carrière, et cela le prépare définitivement pour une confrontation dans le top 10.

Quant à Cutelaba, bien qu’il se batte à un niveau de compétition difficile depuis un certain temps maintenant, il n’est actuellement pas classé. Cela me semble un peu déconnecté de la réalité, mais c’est un problème que Cutelaba peut résoudre par une victoire. À 26 ans, Cutelaba peut encore devenir un véritable prétendant, mais pour que cela se produise, il doit commencer à gagner régulièrement.

