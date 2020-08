Le jour J est arrivé. Près de trois mois après la date prévue et dans un scénario totalement différent de ce qui était prévu au début de l’édition 2019/2020 de la Ligue des champions.

23/08/2020 à 08h00

CEST

Arnau Montserrat

Ils ne seront pas en Turquie. Ils le feront à Lisbonne. À Da Luz. Le PSG et le Bayern Munich ont rendez-vous avec l’histoire. L’Orejona attend un nouveau propriétaire après avoir passé une saison avec Klopp à Liverpool.

Ce ne sera pas une journée ordinaire à Paris. Aujourd’hui, les Champs Elysées à Paris seront transformés en zone piétonne et plus de 3 000 policiers seront déployés pour renforcer la sécurité au cœur de la capitale française. Et est-ce qu’une finale de Ligue des champions n’est pas jouée un jour donné.

Et si c’est la première de l’histoire de l’équipe de France, les attentes vont au-delà. Pour cela, l’argent du Qatar est venu. Pour ces nominations, l’argent provenait d’un fonds présidé par Nasser Al-Khelaifi. Pour gagner les champions. La Ligue 1, c’est bien, les coupes de France ont aussi été passionnantes, mais la meilleure compétition européenne résiste à un projet qui a débuté en 2011 et qu’il avait accumulé échec après échec avec le passage des éditions.

1304 millions d’euros plus tard, Le PSG sera une «recrue» dans le match des matches de club. Bien sûr, avec de l’argent, tout est plus facile. Si un gars appelé Neymar et un autre qui s’appelle Mbappé joue également dans votre équipe … se rendre à ce rendez-vous était une question de temps. Ou plus d’investissement. «Non seulement ils parlent, mais ils livrent», a assuré ces jours-ci l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel, en référence claire à leurs meilleures stars, Neymar et Mbappé, qui tout au long de la phase finale disputée à Lisbonne ont été très efficaces en attaque, ensemble avec le vétéran argentin Ángel Di María.

Du rêve au cauchemar …

… Il n’y a qu’une étape. Dans ce cas, une équipe. Le Bayern est effrayant. Ses champions sont impeccables. Il a remporté tous les matchs qu’il a disputés avec des résultats scandaleux. Un 0-6 contre le Red Star, un 7-2 contre Tottenham et le dernier 2-8 contre le Barça. Si le PSG vit un rêve, soyez très prudent avec la noix de coco qui se cache sous le lit.

Ceux de Munich, contrairement aux Parisiens, ont de l’expérience et beaucoup en finale de Ligue des champions. Aujourd’hui, ce sera le numéro 11 avec des résultats mitigés. Ils ne sont pas seulement bons dans ce domaine. Cinq «orejonas» dans leurs vitrines et cinq finalistes. Son bilan pourrait être beaucoup plus large.

L’esprit très offensif du Bayern, l’esprit très offensif du Bayern avec un Lewandowski à la limite de l’excellence et sa défense toujours en avance et la vocation offensive de ses ailes peuvent être un risque élevé devant la vitesse de Neymar et Mpappé. C’est la finale avec l’équipe la plus performante de cette Ligue des champions face à une équipe du PSG qui, malgré ses stars offensives, est l’équipe la moins battue, puisqu’elle n’a concédé que 5 buts en 10 matchs de cette Ligue des champions. Lisbonne rendra un jugement. Histoire à Paris ou sixième bavarois.

Files d’attente probables

PSG : Riche; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Dites María, Neymar, Mbappé.

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.