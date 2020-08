Le commerce de détail suédois a augmenté de 3,5% en juin par rapport à un an plus tôt malgré Covid-19.

Certaines des plus grandes entreprises de vente au détail au monde ont leur siège social en Suède. Lorsque les consommateurs pensent au commerce de détail suédois, une grande marque qui vient à l’esprit est le géant du meuble et d’articles pour la maison Ikea. D’autres peuvent penser à H&M Group, le deuxième plus grand empire de vente au détail de mode au monde.

Cependant, le pays scandinave offre bien plus. Son économie a maintenu une reprise stable en 2019, selon Euromonitor, et avec sa population qui continue de croître, le pays alimente la concurrence à travers le monde.

Selon le rapport annuel Global Powers of Retailing de Deloitte, Ikea et H&M Group sont relativement bien classés. En comparant le classement des revenus de 2010 avec le classement des revenus de 2016, Ikea a gagné du terrain par rapport aux autres chaînes de vente au détail mondiales. En 2010, il était classé 30e plus grand détaillant au monde en termes de revenus et en 2016, il était passé à 26.

Pendant ce temps, le groupe H&M – qui possède Cos, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap Monday, H&M Home, Arket et H&M lui-même – s’est encore mieux comporté au cours des six dernières années. En 2010, son chiffre d’affaires annuel était le 60e plus important au monde et, dans le rapport de 2016, il était classé au 47e rang. Dans le rapport 2020 de Deloitte, H&M se classait à la 43e place.

H&M occupe la 43e place dans le rapport annuel sur les pouvoirs mondiaux de la distribution de Deloitte.

Bien que la pandémie de coronavirus ait conduit à des verrouillages dans le monde entier, la Suède a été vivement critiquée pour ne pas avoir mis en œuvre une telle mesure, choisissant de maintenir les services ouverts. Avec des taux de mortalité s’élevant à plus de 5 500 dans un pays d’à peine 10 millions d’habitants, la Suède s’est largement appuyée sur les lignes directrices de l’éloignement social volontaire et du travail à domicile.

Malgré cela, le commerce de détail suédois a augmenté de 3,5% en juin 2020 par rapport à l’année précédente, après une chute de 14,4% en mai, selon Trading Economics.

Parmi les autres détaillants suédois bien établis, citons le groupe Axel Johnson – propriétaire de chaînes de supermarchés comme Axfood, qui à son tour exploite Willys et Hemköp – le dépanneur Circle K, et Systembolaget, la chaîne de magasins d’alcool appartenant au gouvernement.

Non seulement les détaillants suédois enregistrent de bons résultats dans le monde entier, mais le classement des meilleurs pays pour les entreprises du magazine Forbes pour 2019 classe la Suède à la deuxième place – juste derrière le Royaume-Uni. La Suède est considérée comme un marché idéal par plusieurs détaillants internationaux, principalement en raison d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, de consommateurs axés sur les tendances, de l’innovation et des progrès technologiques. L’emplacement central et la porte d’entrée stratégique de la Suède vers l’Europe du Nord en ont également fait un centre logistique et un lieu pratiques pour les opérations commerciales consolidées.

En fait, certains grands détaillants comme Victoria’s Secret, Muji, Cartier, JD Sports, Lululemon, Oysho, Sandro, Suitsuppy et Uniqlo sont entrés sur le marché suédois ces dernières années, selon Karin Strassburg, responsable du développement commercial à Stockholm Business Region.

La Suède a suspendu les voyages non essentiels en provenance de pays extérieurs à l’UE.

Strassburg a déclaré à Retail Gazette que « de nombreux détaillants considèrent Stockholm comme un grand marché de test, car les consommateurs sont connus pour être ouverts d’esprit et les premiers à adopter ».

«De plus, le marché de détail en Suède est bien développé. Il est mature et innovant et peut bien rivaliser sur le marché international », a-t-elle ajouté.

«Les consommateurs privilégient de plus en plus les marques qui connaissent clairement leurs valeurs et s’efforcent d’apporter une contribution positive.

«Nous constatons un intérêt croissant pour les marques qui proposent des produits de recyclage, de réparation et d’occasion.»

Brill Ivarsson, analyste à la fédération suédoise du commerce Svensk Handel, est du même avis. Il a ajouté que les consommateurs suédois sont «des utilisateurs précoces sensibles aux tendances qui aiment essayer de nouveaux produits».

«Pour cette raison, la Suède est devenue un pays progressiste et tourné vers l’avenir au fil des ans», a-t-il déclaré.

«Le marché de détail en Suède est bien développé. Il est mature et innovant »

Sans aucun doute, de nouvelles marques et innovations invitent de nouveaux consommateurs, mais le nombre de touristes a chuté de façon exponentielle ces derniers mois après que la pandémie a bloqué les vols et obligé les gens à rester chez eux. Le gouvernement suédois lui-même a décidé de suspendre les voyages non essentiels vers la Suède en provenance de pays extérieurs à l’UE, ce qui sera en vigueur jusqu’au 31 août.

L’Agence suédoise pour la croissance économique et régionale a enregistré cette année un creux historique des niveaux de tourisme, qui a constaté qu’au plus fort de la crise en avril, le nombre total de touristes en Suède avait chuté de 69% par rapport à l’année précédente.

«La stratégie suédoise contre le coronavirus a été remise en question, non seulement par les épidémiologistes mais aussi par les économistes», a déclaré Ivarsson.

Alors que le nombre de touristes en Suède était en baisse de 57% en mai, les touristes américains en particulier, qui constituent le plus grand groupe de visiteurs non européens de la Suède, ont chuté de 88%. Et alors que le tourisme de magasinage avait augmenté de 66 milliards SEK (5,79 milliards de livres sterling) entre 2000 et 2018, selon Ivarsson, il est très improbable que l’industrie du voyage suédoise ne connaisse pas un été exceptionnel cette année – comme toute autre destination touristique dans le monde.

«La reprise de l’économie dépend entièrement de la façon dont la propagation de l’infection se développe et les prévisions doivent être interprétées avec une grande prudence dans les conditions actuelles», a déclaré Ivarsson.

«L’avenir est très incertain, en particulier en Suède où la propagation de l’infection n’est pas encore sous contrôle.»

Pendant ce temps, Jack Hanna, analyste chez Colliers International, a fait valoir que la Suède «traversait déjà une période difficile avant la pandémie» et que la pandémie n’a fait qu’empirer son économie.

«Le climat de vente au détail en Suède est assez pauvre pour le moment», a-t-il déclaré à Retail Gazette.

«Nous constatons une baisse des loyers et des rendements plus élevés pour les immeubles commerciaux, en particulier les centres commerciaux.

«La baisse du commerce de détail dans les grandes rues a été plus faible, mais il y a pas mal de ventes en cours alors que les détaillants essaient de maintenir les ventes.»

Hanna a ajouté que même si le gouvernement suédois avait une «approche légère» des mesures de confinement, la pandémie avait encore des effets négatifs sur le secteur de la vente au détail du pays.

«Les premiers mois de la pandémie ont été les pires, la consommation et la fréquentation étant très faibles par rapport aux mois précédents», a-t-il expliqué.

«Cela a conduit à des faillites et à une augmentation des taux de chômage. Depuis, les ventes et la fréquentation se sont légèrement redressées, mais elles ne sont toujours pas aussi élevées et le danger n’a certainement pas disparu. »

Le marché suédois offre sans doute un pouvoir d’achat élevé et, étant l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Europe, il offre également un environnement commercial attractif.

L’atmosphère cosmopolite, le climat entrepreneurial et un public de consommateurs soucieux des tendances et ouverts d’esprit créent sans doute des opportunités intéressantes pour les marques dans tous les domaines de la vente au détail. Mais le véritable témoignage de la nation debout la tête haute se manifestera après Covid.

