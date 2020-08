Appelez ça Inter 2-0, car après le 2-0 contre Napoli et Atalanta, ils gagnent également 2-0 contre Getafe. Et donc, en attendant de connaître avec certitude son avenir, Conte sait que son cadeau est toujours en Allemagne où lundi, à Düsseldorf, Handanovic et ses coéquipiers affronteront probablement les quarts de finale de la Ligue Europa Bayer Leverkusen, sur le terrain demain soir contre le Rangers après le 3-1 du match aller. C’est vrai, même si l’Inter a souffert au début et après avoir brisé le 0-0 avec un beau but de Lukaku risque d’être atteint au second semestre lorsque Molina rate la pénalité du possible 1-1. Cela pourrait suffire mais Eriksen, tout juste entré, signe le 2-0 rassurant, donnant une autre bonne nouvelle qui ajoute à la certitude de retrouvé la solidité de la défense, invaincu pour le cinquième match consécutif.



AUCUN CHIFFRE D’AFFAIRES – L’équipe qui gagne ne change pas et ensuite Conte confirme le même onze qui a battu l’Atalanta 2-0 samedi dernier avec des buts de D’Ambrosio est Jeune en seulement 20 minutes, avant le tourbillon de changements en seconde période. Cette fois, cependant, le départ est pénible pour les Nerazzurri, sauvés immédiatement par le grand habituel Handanovic, qui dévie un en-tête à courte portée de Maksimovic. Ce n’est pas un flash isolé, car Getafe attaque l’Inter en les refermant dans leur propre moitié avec une pression exaspérée qui ne laisse pas de place pour Brozovic et compagnons. Et ce n’est qu’après 7 minutes que l’Inter a réussi à franchir la ligne médiane, quoique légèrement et brièvement. Le très vivant Cucurella, ailier gauche du milieu de terrain des Espagnols, met son adversaire d’Ambrosio en difficulté et à la deuxième place Godin, confirmé à droite dans la défense habituelle à trois avec De Vrij au milieu et Bastoni à gauche.

TOURNER LUKAKU – Du coup, cependant, profitant d’un passage incorrect de l’adversaire, après 25 ‘Lautaro vole vers le but et s’engage pour la première fois Soria, aussi bon que Handanovic pour dévier. C’est le signal que le jeu a changé, car immédiatement après, ils essaient à nouveau la même chose Lautaro est D’Ambrosio, qui ne parviennent cependant pas à surprendre Soria. Et après ces tentatives, à la 33e minute, voici le tournant favorable pour un long lancer de Bastoni qui contourne tout le milieu de terrain et efface Lukaku, bon pour contrôler le ballon avec la puissance de son physique entre Djené est Suarez puis de le glisser laissé derrière le gardien de but. Un objectif très important pour l’Inter et pour lui, car c’est la trentième de cette première saison de ses Nerazzurri.

LE STUND D’AMBROSIO – Soulagé par l’avantage, l’Inter a entamé la reprise avec la même personnalité vue dans Bergame. Brozovic dicte les heures au milieu du terrain, tandis que Tendeur est Gagliardini faire les pillards, libérant des espaces pour l’extérieur D’Ambrosio est Jeune. Et ce n’est pas un hasard si D’Ambrosio, avec un demi-revers comme un grand attaquant, touche un but spectaculaire ne lui a refusé que par une autre grande intervention de Soria, le meilleur des Espagnols. Comme en première mi-temps, cependant, l’équipe qui souffre se réveille et cette fois Getafe tente de se rebeller contre la supériorité de l’Inter. L’entrée de ange, un attaquant de plus à la place de Maksimovic, offre plus de poussée et peu de temps après c’est Mata avec la tête à la force Handanovic au deuxième grand discours de la soirée.

PÉNALITÉ VAR – C’est le seul aigu de Mata, remplacé un peu plus tard par Molina que le ballon 1-1 est sur les pieds, après un long arrêt avec le contrôle sur la vidéo de l’arbitre Taylor, rappelé par Var. En fait, le bras de Godin est élargie et la pénalité est inévitable, mais cette fois, la surface de réparation Handanvic n’est pas nécessaire, Molina se met à la porte. Sanchez puis Eriksen, respectivement à la place de Lautaro et Brozovic, sont les contre-coups de Conte pour alléger la pression finale de Getafe. Et jamais comme cette fois Eriksen démontre sa classe, marquant le but 2-0, né d’un autre long ballon de Bastoni pour le Danois, bon d’abord à s’élargir à droite pour D’Ambrosio puis, sur son centre, à se jeter sur le ballon perdu par Djenè, le mettant derrière Soria. Ensuite, il pourrait aussi marquer Sanchez, mais cette fois assez et avance comme ça pour avancer en Europe. Et entre autres avec l’avantage d’avoir un jour de congé de plus que les prochains adversaires. Mais qui sait si Conte le remarquera.

Inter 2-0 Getafe

Aider: Batons de 33 ‘

Gol: 33 ‘Lukaku, 38’ s.t. Eriksen

Inter: Handanovic; Godin, de Vrij, bâtons; D’Ambrosio (du 39e siècle Biraghi), Barella, Brozovic (du 37e siècle Eriksen), Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro (du 25e siècle Sanchez).

Getafe: Soria; Olivera (Portillo du 44ème siècle), Etxeita, Dakonam, Suarez; Nyom (du 24ème siècle Jason), Timor, Maksimovic (du 11ème siècle Angel Rodriguez), Cucurella; Arambarri (Hugo Duro du 44e siècle); Mata (du 24ème siècle Molina).

Les ammonites: Timor (G)

Exclu:

Arbitre: Anthony Taylor.