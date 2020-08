Selon les nouvelles données partagées aujourd’hui par Canalys, Apple a expédié environ 14,3 millions d’iPad au deuxième trimestre de 2020, maintenant sa position de premier fournisseur de tablettes au monde. Cela représente une augmentation de 19,8% par rapport aux 11,9 millions vendus au trimestre de l’an dernier.

Les propres bénéfices d’Apple pour le deuxième trimestre de 2020 indiquent une augmentation importante des ventes d’iPad, car les gens travaillent et apprennent à domicile. Apple ne fournit pas de détails sur le nombre d’iPad vendus ni sur une panne de modèle, mais les ventes d’iPad ont rapporté 6,5 milliards de dollars au cours du trimestre.

Apple est depuis longtemps le premier fournisseur de tablettes au monde et détenait au deuxième trimestre 2020 une part de marché de 38%. Samsung était le deuxième fournisseur de tablettes dans le monde, expédiant 7 millions de tablettes, suivi de Huawei, Amazon et Lenovo avec respectivement 4,7 millions, 3,2 millions et 2,8 millions de tablettes expédiées.

Le marché mondial des tablettes PC a augmenté de 26% au deuxième trimestre 2020, ce que Canalys attribue au travail à distance.

Les expéditions mondiales de tablettes ont atteint 37,5 millions d’unités au deuxième trimestre 2020, une augmentation remarquable de 26% d’une année sur l’autre. Les tablettes, qui font partie du marché des PC, avaient faibli ces dernières années, mais la demande au deuxième trimestre 2020 a été stimulée par les consommateurs et les entreprises souhaitant un accès abordable à une puissance de calcul de base et à des écrans plus grands pour faciliter le travail à distance, l’apprentissage et les loisirs. Les vendeurs ont pu augmenter leur production pour répondre à cette demande renouvelée. Dans le même temps, les détaillants et les opérateurs de divers marchés ont offert des incitations financières sur les appareils et les données pour encourager l’achat de tablettes.

Canalys a également fourni des données sur les expéditions de PC dans le monde, avec les données des tablettes incluses. Si l’on tient compte des ventes combinées de Mac et d’iPad, Apple a expédié 19,6 millions d’appareils au cours du trimestre pour une part de marché de 17,7%, derrière Lenovo avec 20,2 millions d’appareils livrés et devançant HP et Dell avec respectivement 18 millions et 12 millions d’appareils livrés.

Les bénéfices du Mac d’Apple ont également augmenté, rapportant 7 milliards de dollars, 1,2 milliard de dollars de plus que les 5,8 milliards de dollars de Mac vendus au deuxième trimestre 2019. trimestre. Certains Mac, tels que l’iMac, ont eu de longues estimations d’expédition depuis le début de la pandémie.

Apple s’efforce de mettre davantage d’iPad et de Mac entre les mains des clients, de sorte que les ventes devraient connaître une croissance continue au quatrième trimestre.