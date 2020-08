Les futurs AirPods d’Apple, y compris les prétendus AirPods 3 et AirPods Pro Lite, peuvent automatiquement suspendre ou réduire le volume de votre musique s’ils détectent des dangers dans l’environnement environnant. C’est selon un brevet délivré à la société le 11 août.

Le brevet décrit une paire de vrais écouteurs sans fil capables d’ajuster leur sortie audio en fonction de l’activité et de la position de l’utilisateur. Parmi les nouveautés, on trouve le ‘réglage du volume audio et l’interruption de la lecture audio. En utilisant une combinaison de données GPS provenant d’un smartphone ou d’une montre intelligente et les données de localisation des écouteurs eux-mêmes, le brevet décrit comment les futurs AirPods pourraient aider les utilisateurs à rester en sécurité.

Apple AirPods, le brevet comprend des fonctionnalités intéressantes

Le dispositif de détection peut déterminer si l’utilisateur porte des écouteurs dans les deux oreilles et de quel côté de la route il se trouve. Par la suite, les écouteurs « mettent en pause ou empêchent la lecture audio » via le capteur adjacent à la route, vous permettant d’entendre le trafic tout en écoutant de la musique via l’autre écouteur.

Les données de vitesse, vraisemblablement tirées d’un accéléromètre intégré aux AirPod eux-mêmes, pourraient également être utilisées pour assurer la sécurité des cyclistes. Les écouteurs peuvent interrompre la musique lorsque la vitesse dépasse un certain seuil. Les nouveaux AirPods pourraient communiquer via Bluetooth avec un iPhone et «pourraient faire partie d’un système AirPods qui fournit à l’utilisateur un encadrement et des commentaires lors de l’évaluation d’une routine d’exercice».

Cela pourrait être particulièrement utile pour des exercices comme le yoga. Bien que ces caractéristiques semblent intéressantes, un brevet ne garantit pas que nous les verrons réellement dans le produit réel.

L’analyste du secteur Ming-Chi Kuo a prédit que la prochaine génération d’AirPods commencerait la production de masse au début de 2021. Un nouveau modèle d’AirPods Pro (les présumés AirPods Pro Lite) arrivera également en 2022. .